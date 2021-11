VBTAI domnīcā pētīs iespējamos apdraudējumus digitālo tehnoloģiju džungļos

Bez digitālajām tehnoloģijām mūsdienu dzīve vairs nav iedomājama, bet cik daudz mēs par tām patiesi zinām? Vai digitālo tehnoloģiju džungļos ir arī kādi apdraudējumi? Kā iepazīt, mācīties, būt piesardzīgam un mūsdienu viedās iespējas izmantot savā labā?

Lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 9. un 10. novembrī rīko konferenci – domnīcu – "Viedi risinājumi gudrā pasaulē". Kā pastāstīja VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Anda Sauļūna, konferences –domnīcas galvenais mērķis ir sniegt bērniem, pusaudžiem, kā arī vecākiem speciālistiem un citiem interesentiem ieskatu digitālo tehnoloģiju pasaulē – gan izmantošanas iespējās, gan iespējamajos riskos.

Divu dienu garumā digitālo tehnoloģiju un interneta vides eksperti diskutēs un dalīsies savos redzējumos par svarīgākajām aktualitātēm mūsdienu digitālajās tehnoloģijās.

Konferences – domnīcas pirmā diena, 9. novembris, saturiski veidota, domājot par bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, savukārt otrā, 10. novembris, – vecākiem, pedagogiem, speciālistiem, tomēr katrā dienā jebkurš var atrast sev noderīgu informāciju!

"Viedi risinājumi gudrā pasaulē" būs vērojama VBTAI "You Tube" kontā – 9. novembrī no pulksten 10 līdz 13, bet 10. novembrī – no pulksten 12 līdz 15.