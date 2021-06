Vecākiem 'jāuzlādē baterijas' jeb kā kvalitatīvi atpūsties atvaļinājumā

Mēs tā esam pieraduši visu plānot, ka pat atpūtas laikā nespējam sev sniegt brīvību. Bet ir ieteicams apstāties – visādā ziņā... Kaut vai tikai uz atvaļinājuma laiku.

Vecāki saviem bērniem ir kā akumulators. Tieši no viņiem bērni "saindējas" ar optimismu, ņem no viņiem piemēru (pat ja šķiet, ka noliedz viņu vērtības!), pie viņiem meklē atbalstu. Tāpēc mammai un tētim ir jāatceras arī par savām vēlmēm un jāatceras tās likt ja ne augstāk par bērnu, tad vismaz vienā līmenī ar to interesēm. Veseli un laimīgi vecāki ir labāk nekā nelaimīgi un nodzīti... Psiholoģe Lūcija Suleimanova portālā "Parents" dalās padomos, kā kvalitatīvi atpūsties atvaļinājumā, lai patiešām atgūtu spēka rezerves.

Ieklausies savā organismā

Veselā miesā – vesels gars, bet atpūties cilvēks ir atpūties un laimīgs. Ļoti svarīga lieta ir izgulēties. Nepārslogot organismu – aptuveni šādā stilā – biju taču iecerējis no rītiem skriet gar jūru, bet kad lieta aizgājusi līdz darīšanai, tik ļoti negribas... Un nevajag arī! Vēlies no rītiem mosties vēlāk un gulēt doties ātrāk, bet varbūt pat pagulēt diendusu – lieliski, tieši tā arī dari! Neizgulēšanās un ikdienas trakā skriešana ļoti nogurdina un tādēļ arī var rasties sakāpinātas emocijas vai gluži pretēji – apātija, bet tā visa jau ikdienā mums ir vairāk nekā pietiekami.

Minimalizē mājsaimniecības darbus

Mājas darbu jau tā ir gana ikdienā. Tāpēc ir precīzi jāzina, cik daudz darbu tu atstāsi paveikšanai atvaļinājumā. Citādi tev var šķist, ka dzīve absolūti nav mainījusies, tikai dekorācijas citas, bet visādi citādi – tā pati ēst gatavošana, tīrīšana, mazgāšana... Protams, pandēmijas laiks ir koriģējis daudzu plānus īstai atpūtai – prom no mājām, vismaz uz kādu laiku, bet kas zina, varbūt arī šajā atvaļinājuma sezonā tomēr būs iespējas kaut kur aizbraukt. Skaidrs ir viens – bez raizēm par sadzīves lietām varēsi vien iztikt, ja atvaļinājumā dzīvosi viesnīcā, bet ja apartamentos – gluži bez ikdienas darbiņiem gan nevarēs iztikt. Taču tos ir iespējams samazināt līdz minimumam. Pieņemsim, tu pagatavo brokastis un dzīvošanas vietā nodrošini uzkodas, bet pārējās ēdienreizes pasūti vai klātienē izbaudi kādā restorānā. Un atkal atkāpe – protams, ja tas ir iespējams Covid-19 ierobežojumu dēļ. Bet pasapņot jau var! Apģērbu atvaļinājuma laikam izvēlies iespējami tādu, lai tas nebūtu jāgludina.

Nemaini režīmu pārāk krasi

Nesteidzies uzreiz pievērsties aktīvam dzīvesveidam, nepaliec nomodā pārāk vēlu jau pirmajā atvaļinājuma vakarā, nepārtrauc uzreiz ierasto diētu, neplāno nekavējoties ieviest maksimālu iespaidu un ekskursiju slodzi. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja atvaļinājumu pavadīsi, esot citā laika joslā. Visu pakāpeniski! Šajā ziņā atvaļinājums līdzinās kā iebrišanai aukstā jūras ūdenī – nevis skrienot, bet plūstoši un saprātīgi, ļaujot sev pierast pie temperatūras.

Sarīko sev informācijas detoksu

Esi pārliecināts, ka televizors, sociālie tīkli un ziņas internetā ir kritiski svarīgas tev 24 stundu un septiņu dienu nedēļā režīmā? Pārbraukšana uz jaunu vietu, piemēram, kempingu, ir lieliska iespēja sarīkot sev informatīvo detoksu. Paņem līdzi pāris grāmatu, kuras līdz šim nav izdevies palasīt. Un ņem vērā: elektroniskās viedierīces patiešām nogurdina ne tikai redzi, bet arī smadzenes. Ja pavisam nespēj bez tām iztikt pat uz laiku (tik stingra atteikšanās var provocēt stresu tā vietā, lai to mazinātu), ievies sev noteikumu "rīta avīzes". Proti, nosaki sev pusstundu laika pirms vai pēc brokastīm, lai uzzinātu jaunumus, palūkotos sociālo tīklos un atbildētu uz vēstulēm vai pats publicētu kādu fotogrāfiju, bet pēc tam viedierīci atkal noliec nost līdz nākamajai dienai, kad būs pienākusi atļautā pusstunda. Sākumā šķitīs, ka kaut kā trūkst, bet jau pavisam drīz tu adaptēsies un piedzīvosi jau tik aizmirsto bezrūpības sajūtu.

Dari to, ko vēlies

Pat netā: dari to, kas tev patīk. Vēlies lasīt nevis biezu intelektuālu bestselleru, bet vienkāršu detektīvu vai mīlas romānu? Lasi! Nevis lasīt, bet šķirstīt modes žurnālu? Šķirsti! Dziedāt karaoke? Dziedi! Peldēt ar akvalangu vai pamēģināt braukt ar ūdensslēpēm? Dari to! Sajūtas, ka sev atļauj brīvību, dāvanas un drosmīga rīcība labi palīdz pārstartēt emocionālo sistēmu, un arī stresa hormonus, atkārtojot: "nedrīkst, bīstami, tas nav labi, baidies, slēpies", aizstās prieka hormoni, norāda psiholoģe.

Nedari to, ko nevēlies

Atvaļinājums ir "atlaisto bremžu" laiks, sava veida nepaklausības svētki. Tu nevēlies celties pulksten 6? Necelies! Tu nevēlies kārtīgi papusdienot, bet ēst tikai augļus? Lūdzu! Ļauj savam iekšējam bērnam (kurš dzīvo katrā no mums, tikai sen kā nav uzdrošinājies pacelt galvu un klusiņām palūgt) nevingrot no rītiem, nemācīties svešvalodu, nedzert pienu... un ko nu tur vēl, kas nepatīk bērniem?! Starp citu, tavi bērni to ļoti novērtēs, kad redzēs, ka viņu vecāki ir nevis nevainojami elki, bet dzīvi un īsti, ļoti tuvi un saprotami cilvēki, kas arīdzan spēj dažreiz būt kaprīzi un piekāpties savu kaprīžu priekšā.

Psiholoģe mudina: "Atpūties! No ikdienas dzīves un no sevis šajā ikdienā. Un tavi mīļie, ierastie cilvēki pēkšņi tev parādīsies jaunā gaismā, un no jauna ieraudzīs arī tevi."