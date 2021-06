Vecākiem piedāvā apgūt bērna audzināšanas sistēmu harmoniskas personības attīstībai

Vecāki tiek aicināti piedalīties 10 nodarbību programmā, kurā būs iespēja apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem "Mīlestības mājā". Tā ir Latvijas speciālistu radīta pedagoģijas sistēma, kurā tiek pētītas un izstrādātas praktiskas metodes bērnu audzināšanai, garīgai, emocionālai un intelekta attīstībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Semināra formāts: lekcija, pārdomas, kas palīdz atrast saikni starp dzirdēto un sevi, praktisks vingrinājumi mākslas terapijā, kas teorētisko ilustrē praktiski, pieredzes stāsti, sarunas par piedzīvoto apmācību vakarā.

Tēmas, kuras tiks apskatītas:

Mīlestības lēmums;

Satikšanās ar bērnu viņa jūtās;

Brīvā spēle;

Ritms;

Disciplinēšanas sistēma;

Bērnu traucējumi;

Bērnu dusmas, darbs ar bērnu dusmām;

Bailes;

Mazais bērniņš manī.



Nodarbības notiks attālināti un tās vadīs psiholoģe Ina Grasmane un asistente – mākslas terapeite Līga Cepurīte. Pieteikšanās šeit. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 27477166. Nodarbības vecākiem ir bez maksas, jo tās apmaksā Rīgas domes Labklājības departaments.

Pirmajai grupai nodarbības notiks no 15. jūnija līdz 17. augustam – otrdienās no pulksten 10 līdz 13, bet otrajai grupai – no 17. jūnija līdz 26. augustam – ceturtdienās no pulksten 10 līdz 13.