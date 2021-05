Vecākiem piedāvā bezmaksas pirmo emocionālo palīdzību un lekcijas

Jau trešo gadu nedēļā, kad Latvijā tiek atzīmēta Mātes diena, PEP ("Pirmā emocionālā palīdzība") mammas organizē pasākumus, kuros iespējams piedalīties dažādās sarunās. Šogad gan sociālajos tīklos PEP mammas runās par tēmām, kas saistītas ar bērniem, vecākiem un ģimeni kopumā, gan arī vadīs tiešsaistes lekcijas un nodarbības.

Kas ir PEP mamma? Tā ir speciāli mācījusies sieviete, kas emocionāli atbalsta ģimenes līdz bērna trīs gadu vecumam. PEP mamma ir emocionāls atbalsts laikā, kas ir tik ļoti dažāds. Laime un mīļums jaucas ar satraukumu, apjukumu, prieks ar dusmām, nogurumu. Pāri visam cerība, ka izdosies, lai arī "tik daudz visa kā jauna un vēl nezināma".

PEP mammu kustība iet plašumā un PEP mammu pulciņš kļūst arvien lielāks. Vecākiem dažādos Latvijas reģionos (skaties, kur) ir iespēja saņemt atbalstu gan klātienē, gan attālināti.

Šogad PEP mammas gaida vecākus uz sarunām digitālajā vidē, izmantojot sociālos tīklus un aicina piedalīties vecākus nodarbībās un lekcijās, izmantojot videozvanu. Šajās sarunās un nodarbībās PEP mammas uzrunās vecākus par tēmām, kas nodarbina vecāku prātus un sirdis jau no bērniņa ienākšanas ģimenē līdz trīs gadu vecumam – mammas un tēta vajadzības kļūstot par vecākiem, pēcdzemdību sajūtas mammai, kā var palīdzēt Baha ziedi rūpēs par sevi un ģimeni. Šogad arī atskatīsimies uz to, kā ir aizsākusies PEP mammas ideja Latvijā un kāda ir PEP mammu kustības nākotne dažādos projektos. Visām sarunām cauri vijas svarīgākais, ko jaunā māmiņa un tētis no PEP mammas var saņemt?

PEP mamma, atbalstot ģimenes, šobrīd konsultē gan klātienē (ievērojot drošības pasākumus), gan pastaigās, gan arī attālināti ("WhatsApp", "Zoom", "Messenger"). Tāpat kā citus gadus, arī šogad šajā nedēļā vecākiem ir iespēja pieteikties bezmaksas atbalstam pie PEP mammām, kuras dažādos veidos to piedāvā. Šajā nedēļā, rakstot epastu vai zvanot, ir iespēja pieteikties un izmantot šo iespēju visu maija mēnesi.

PEP mammu aktivitātes sociālajos tīklos ("Facebook", "Instagram"):

6. maijā pulksten 11.00 "Saruna ar PEP mammu Ramonu Treiloni" – PEP mamma Baiba Kauliņa, IGLIVE šeit.

6. maijā pulksten 12.00 "Reālas mammas, reāls Jēzus" PEP mamma Silva Atvara, FB LIVE kopā ar Kristīgā atbalsta kustību ģimenēm par grāmatu, kas ir kā atbalsts kristīgajām mammām šeit.

7. maijā pulksten 11.00 "Saruna par Baha ziediem ar PEP mammu Ingu Bernāni" Sintija Freimane, IGLIVE šeit.

PEP mammu nodarbības (attālināti)

7. maijā pulksten 18.00 Tiešsaistes nodarbība ZOOM "Mammas rūpes par sevi" Pieteikšanās: silva.atvara@inbox.lv

7. maijā pulksten 14.00 "PEP mammas Ingas Bernānes saruna ar geštaltterapeiti Elīnu Zelčāni" Jautājumi: inga.bernane@gmail.com; biblioteka@ikskile.lv

8. maijā no pulksten 12.00 līdz pulksten 14.00 Tiešsaistes lekcija "Pēcdzemdību sajūtas" Pieteikšanās: ramona.treilona@gmail.com

Bezmaksas konsultācijas

PEP mammas piedāvā bezmaksas atbalstu un par to var lasīt šeit. Pieteikšanās līdz 8. maijam, konsultācijas varēs izmantot visu maiju.