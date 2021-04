Vecāku māja – desmit gadus atbalsts ģimenēm grūtā brīdī un iespēja būt blakus bērnam

18. aprīlī Bērnu slimnīcas fonda izveidotajai Vecāku mājai apritēs desmit gadi. 2011.gadā, pateicoties ziedotāju atbalstam, pēc rūpīgas renovācijas, saglabājot vēsturiskās koka apbūves elementus, māja vēra savas durvis Bērnu slimnīcas mazo pacientu vecākiem un tuviniekiem. Tūkstošiem cilvēku un uzņēmumu bija ziedojuši vairāk nekā 400 000 latus (aptuveni 569 tūkstošus eiro), lai renovētu un aprīkotu ēku, kas ir viena no senākajām Bērnu slimnīcas teritorijā. Šo gadu laikā Vecāku māja ir bijusi atbalsts un drošs patvērums tūkstošiem Bērnu slimnīcas mazo pacientu tuvinieku. Kopš Vecāku mājas atklāšanas, šeit ir nakšņojuši vairāk nekā 6300 bērnu vecāki, vecvecāki, krustvecāki, brāļi, māsas, dažreiz arī paši mazie pacienti, lai pabūtu kopā ar visu ģimeni. Garākais laiks, kas pavadīts Vecāku mājā, ir 71 diena, kad ģimenei bērna ārstniecības laikā šīs kļuva par otrajām mājām.

"Lai arī Vecāku mājā bieži sastopamies ar sāpēm un pārdzīvojumiem, ko sevī nes sasirgušo bērnu vecāki, mēs priecājamies par katru iespēju, kad varam būt atbalstoši un noderīgi. Pēdējos gados esam paplašinājuši mūsu sniegto atbalstu, ieklausoties vecāku izteiktajās vajadzībās, piemēram, ilgstošo pacientu vecākiem piedāvājot bezmaksas profesionālu masiera un friziera pakalpojumus.

Šis mazais atpūtas brīdis nereti vecākiem nozīmē ārkārtīgi daudz. Mums ir gandarījums, ka esam varējuši uzsākt nozīmīgu sociālās rehabilitācijas atbalsta programmu Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas pacientu ģimenēm. Savā ziņā Vecāku māja ir brīnumu māja, kā to savās atsauksmes vērtē vecāki. Mūsu darbs pamatā balstās uz ziedotāju atsaucību un cilvēku vēlmi ziedot savu laiku brīvprātīgajam darbam. Tā ir liela privilēģija būt vietā, kur atklājas patiesa cilvēcība, rūpes un labestība tās augstākajā izpausmē," par mājas misiju un ikdienu stāsta Liene Indrāne, Vecāku mājas vadītāja.

Vecāku māja atrodas Bērnu slimnīcas teritorijā, tikai pāris minūšu gājienā no jebkuras slimnīcas nodaļas, un visbiežāk šeit paliek tie vecāki, kuriem nav iespēju nakšņot pie bērna nodaļā, piemēram, Intensīvās terapijas nodaļā vai arī ierodoties uz izmeklējumiem no attāliem Latvijas reģioniem. Visbiežāk mājā nakšņojuši bērnu tuvinieki no Daugavpils un Liepājas.

"Es sūtu sirsnīgus sveicienus visiem, kuri palīdzēja tapt Vecāku mājai un kuri atbalsta mājas darbu ikdienā! Vecāku mājas stāsts ir ļoti skaists piemērs, cik lielas un vērtīgas lietas mēs visi kopā varam paveikt. Ļoti daudz kas ir mainījies šo desmit gadu laikā, bet Vecāku māja turpina pildīt savu misiju – būt par praktisku un sirsnīgu atbalstu grūtā brīdī, un atrod arvien jaunas iespējas, kā palīdzēt bērniem un viņu ģimenēm. Jau kopš brīža, kad vēl tikai domājām par to, kāda būs šī māja, pirmkārt vēlējāmies veidot mierīgu un atbalstošu atmosfēru, lai vecāki šeit justos kā mājās un spētu mazliet atpūsties no slimnīcas atmosfēras un ar bērna slimību saistītajiem pārdzīvojumiem. Tāpēc ir milzīgs gandarījums lasīt vecāku atsauksmes un redzēt, ka šī iecere ir piepildījusies un turpina piepildīties katru dienu. Un vēl ļoti svarīgi bija nodrošināt mājas darbu diennakts režīmā, jo dažkārt bērns slimnīcā nokļūst pēkšņi, arī nakts laikā. Tas ir iespējams tikai un vienīgi pateicoties mūsu brīniškīgajai brīvprātīgo komandai!" prieku un pateicību par Vecāku mājas darbu pauda Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Desmit gadu laikā brīvprātīgie darbinieki Vecāku mājā ir nostrādājuši vairāk nekā 28 572 stundas, dežūrējot un nodrošinot iespēju vecākiem jebkurā diennakts laikā saņemt atbalstu. Brīvprātīgo komandā ir dažādu profesiju pārstāvji – finanšu direktore, māksliniece, studenti, biroja administratore, pasniedzēja, jogas skolotāja, projektu vadītāja, reklāmas un mārketinga speciālists, IT inženieris, masieris, ministriju ierēdņi, socioloģijas doktore, mājsaimnieces, pārmaiņu trenere, tekstu redaktore, pensionēta baņķiere, valsts pārvaldes ierēdņi, mākslas skolotāji, deju un kustību terapeite, pensionēta žurnāliste, sociālais darbinieks, pirmsskolas skolotāja un vēl daudzu citu profesiju pārstāvji.

Vecāku mājā ir astoņas guļamistabas ar 20 gultas vietām, atpūtas istaba, virtuve, veļas mazgājamās istabas, kā arī divi speciālistu kabineti. Istabās ir iespēja ievietot arī bērnu gultiņas. Vecāku mājas komanda sniedz plašu palīdzību vecākiem, kuri ir krīzes situācijā vai kuriem nākas ilgstoši uzturēties slimnīcā. Vecākiem ir iespēja saņemt profesionālu psiholoģisku un garīgu atbalstu, piedalīties dažādos izglītojošos pasākumos, kā arī atbalsta grupās vecākiem. Ilgstošo pacientu vecākiem sadarbībā ar SPA speciālistiem ir pieejamas relaksējošas masāžas un skaistumkopšanas procedūras.

Māja ir izveidota un tiek uzturēta, pateicoties ziedojumiem. Vecāku mājas uzturēšanas izmaksas ir 79 tūkstoši eiro gadā. Ikviens var atbalstīt Vecāku mājas darbu, ziedojot Bērnu slimnīcas fondam šeit.

Vecāku atsauksmes



Elzas un Elīnas mamma: "Vēlos teikt lielu paldies Vecāku mājas radītājiem. Par ļoti mājīgas vietas iekārtošanu un superīga personāla izvēli. Jo laikā, kad bērniņiem ir grūti, ir svarīgi, lai vecāki pie viņiem varētu iet ar smaidu, un kaut vai tikai, pavadot naktis Vecāku mājā, tika par 100 procentiem garantēts, ka es jutīšos labi. Laimīga mamma, laimīgi bērni!"

Dmitrija tētis: "Paldies Vecāku mājas kolektīvam par profesionālu attieksmi pret savu darbu, jo šajā mājā gan vecāki, gan bērni var justies mājīgi. Lai jūsu dvēselēs nezūd iedvesma turpināt iesākto."

Rebekas mamma: "Vēlos izteikt neizsakāmi lielu paldies Bērnu slimnīcas fondam, kas ir radījis Vecāku māju. Brīdī, kad mana un manas meitas dzīve apgriezās ar kājām gaisā un uz vairāk nekā 40 dienām nokļuvām intensīvajā nodaļā, nespēju iedomāties labāku vietu, kur šo laiku pavadīt. Nevarēju 24 stundas pavadīt kopā ar savu bērnu, tādēļ brīnišķīgi, ka varēju atrasties tepat līdzās bērnam."

Martas mamma: "Brīnišķīga vieta un vēl brīnišķīgāka uzņemšana! Ļoti laipni, atsaucīgi visās situācijās. Esam pateicīgas par iespēju pavadīt tik mierpilnu laiku, tik mājīgā, drošā un harmoniskā vidē. Sirsnīgs paldies no mums abām!"