Vecāku zaudējums liek aizdomāties. Markus Riva par vegānismu un sekošanu līdzi savai veselībai

Dziedātājs Markus Riva jeb īstajā vārdā Miķelis Ļaksa jau vairāk nekā trīs gadus ir vegāns. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš pastāsta, ka joprojām jūtoties labi un nav vēlmes ķerties pie šašlikiem un karbonādēm. Tāpat dziedātājs atklāj, kādu iemeslu dēļ pievērsies šādam uztura modelim un kā abu vecāku zaudējums ietekmējis viņa domāšanu par savu veselību.

Taujāts par to, ar ko saistīta pievēršanās vegānismam, raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Riva atklāj, ka lēmums bijis saistīts ar veselību, taču gadu gaitā nākuši klāt arī citi faktori. Piemēram, dzīvnieku saudzēšana un būšana saskaņā ar dabu. "Patiesībā mani ietekmēja kaut kādā veidā tas, ka ģimenē mamma saslima ar diezgan daudz slimībām – viņai bija vēzis," stāsta dziedātājs.

"Manuprāt, daudz kas varētu būt citādāk," savās pārdomās dalās Riva, "Es neesmu ārsts un uz to nepretendēju, bet es ticu, ka ir ļoti svarīgi tas, ko mēs liekam iekšā savā ķermenī, – lai tas būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, svaigāks, bez simts visādām sastāvdaļām. Par ķermeni jārūpējas. Tāpat kā mēs uz augiem neliesim kokakolu vai kaut ko ķīmisku, jo tas vienkārši nonīks."

Uz jautājumu vai neizjūt bailes tādēļ, ka abi vecāki devušies mūžībā saistībā ar onkoloģiskām saslimšanām, Riva atzīst, ka bažas ir bijušas. "Varbūt tas kaut kādā veidā ietekmēja vegāniskā uztura piekopšanu," viņš stāsta, ka savam organismam seko līdzi arī ar to, kā jūtas un kādi ir analīžu rādītāji. "Bailes varbūt nav burtiski, drīzāk – kā būs, tā būs. Respektīvi, katram mums ir kaut kāds savs liktenis un es nezinu, vai es baidos no nāves, bet katrā ziņā tā varbūt ir sava veida mācība-informācijas avots. Tu to paņem un savā dzīvē centies veikt kaut kādas izmaiņas."