Vecākus aicina pieteikties bezmaksas nodarbībām par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus pieteikties bezmaksas tiešsaistes nodarbībām vecākiem – par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem. Lekcijas vadīs klīniskā psiholoģe Zane Gulbe.

Katrā nodarbībā dalībnieki gūs ieskatu par bērnu attīstības likumsakarībām dažādos vecumposmos, kā arī saņems praktiskus ieteikumus, kā atbalstīt bērnus. Nodarbības laikā iekļauta stundu gara lekcija un 30 minūšu diskusija, kuras laikā speciālists atbildēs uz dalībnieku jautājumiem.

Pieteikšanās: mājaslapā onplate.eu sadaļā "Pasākumu kalendārs" vai rakstot uz e-pastu lasma@onplate.lv

Nodarbību tēmas un norises laiki

Kā ielikt stabilus pamatus bērna attīstībai un veiksmīgai dzīvei: kas ietekmē bērna attīstību; kā attiecības ar pieaugušo ietekmē bērna tālāko attīstību; bērna vajadzības. Dalībnieki uzzinās par drošas piesaistes veidošanu, komunikācijas un attiecību ietekmi, iespējamām grūtībām un šķēršļiem, kā arī saņems praktiskus ieteikumus komunikācijas barjeru pārvarēšanai. Šī nodarbība notiks trešdien, 4. augustā, no pulksten 18 līdz 19.30.

Kā atbalstīt bērna prasmes regulēt emocijas un kā veicināt veiksmīgu emocionālu attīstību: kā emocionālas pieredzes ietekmē bērna tālāko pieredzi. Dalībnieki uzzinās, kā attīstās emociju regulācijas prasmes un kā pieaugušie var veicināt iespējami veiksmīgu šo prasmju attīstību. Praktiski ieteikumi emocionālā intelekta un emociju regulācijas prasmju attīstīšanai bērniem. Nodarbība notiks trešdien, 11. augustā, no pulksten 18 līdz 19.30.

Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama pārlieka aktivitāte, nemiers: uzvedības problēmas un to cēloņi; iedzimto iezīmju (temperamenta) mijiedarbība ar vides faktoriem. Vecāku iespējas izvairīties no uzvedības problēmām un koriģēt tās, kā arī praktiski ieteikumi. Nodarbība notiks trešdien, 18. augustā, no pulksten 18 līdz 19.30.

Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama nedrošības, šaubas, bailes: uzvedības problēmas un to cēloņi; iedzimto iezīmju (temperamenta) mijiedarbība ar vides faktoriem. Vecāku iespējas izvairīties no uzvedības problēmām un koriģēt tās, kā arī praktiski ieteikumi. Nodarbība notiks otrdien, 24. augustā, no pulksten 18 līdz 19.30.

Dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots – 30 dalībnieku katrā nodarbībā.

Pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir obligāta prasība. Nodarbības notiks "Zoom" platformā.