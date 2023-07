Veltījums draugiem, kuriem mēdzu neatbildēt uz zvaniem

Mobilais telefons nešaubīgi tiek dēvēts par vienu no 20. gadsimta ietekmīgākajiem izgudrojumiem. Cilvēki vienkārši grib runāt ar citiem cilvēkiem. Tomēr 40 gadu vēlāk arvien vairāk sastopam tos, kuri ar telefonu izdzīvo mīlestības un naida attiecības. Kāpēc?

Telefona nemīlēšana ne vienmēr nozīmē, ka esi kļuvis par sociālās trauksmes upuri. Tomēr daudzos no mums, tostarp manī, kas citādi jūtas pilnīgā mierā ar būšanu sabiedrībā, dziļi noglabājies nemiers, kas rodas, ja ir vajadzība veikt zvanu, bet jo īpaši – to saņemt. Līdz šim veiktie pētījumi, kas ciparos atspoguļo patieso ainu par tiem, kuriem telefona lietošana sagādā galvassāpes, ir skopi. Izdodas sameklēt vien amerikāņu patērētāju uzvedības izpētes grupas "Informate" iegūto informāciju, kas ziņo, ka sestā daļa no mums lielākā vai mazākā mērā saskaras ar iepriekšminēto problēmu. Pavisam nesen, 2019. gadā, veiktā britu biroja darbinieku aptauja norāda, ka 40% no "baby boomer" jeb pēckara paaudzes un ap 70% tā saukto mileniāļu izjūt nemieru ikreiz, kad iezvanās telefons. Bieži vien starp šiem cilvēkiem ietilpst intraverti vai tādi, kuri vismaz iekšēji sevi pie tiem pieskaita. Mani šis skar visai tieši, par to neļaus samelot pat mani tuvākie draugi un ģimenes locekļi. Katram gadās neatbildēt uz kādu zvanu. Lai viestu skaidrību gan sev, gan, vēlamā kārtā, arī tev, nolēmu ieskatīties šim visam acīs nedaudz dziļāk.