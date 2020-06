Vērtīgas atziņas, ko bērnu audzināšanā mācīties no Bekhemu ģimenes

Futbolists Deivids Bekhems un viņa sieva, bijusī grupas "Spice Girls" dziedātāja un slavenā modes dizainere, Viktorija Bekhema laulībā aizvadījuši teju 21 gadu un kopīgajā savienībā izlolojuši četrus bērnus. Apvienot slavenību dzīvi ar trīs dēlu un meitas audzināšanu varētu šķist izaicinājums, taču šis pāris pierāda – vispirms saviem bērniem jābūt vienkārši vecākiem, būšanu vienam no slavenākajiem pāriem pasaulē atstājot otrajā plānā. Kādas idejas bērnu audzināšanā varam aizņemties no Bekhemiem?

Pat ja šķiet, ka Deivids un Viktorija Bekhemi saviem bērniem – dēliem Bruklinam, Romeo, Krūzam un meitai Hārperai – varētu nolikt visu uz paplātes, tā vis nav bijis. Bekhemu ģimenē jau no mazotnes bērni raduši ļauties saviem sapņiem, ko pierāda tas, ka vecākais dēls Bruklins Bekhems pats ļāvies dažādām prakses iespējām, avantūrām un darba meklējumiem, lai nebūtu atkarīgs no vecāku slavas. Kā Apvienoto Nāciju Starptautiskajam Bērnu fondam jeb UNICEF pastāstījis pats Deivids, nekas nevar sagatavot bērnu ienākšanai ģimenē. "Kad tev ir bērni, brīdī, kad viņi piedzimst, tu nepārtraukti domā, vai viņiem viss ir kārtībā, uzraugi viņus katru nakti vismaz piecas vai sešas reizes. Un es to daru joprojām, kaut mans bērns jau ir 19 gadus vecs," savulaik izteicies Deivids Bekhems.

Lūk, daži piemēri bērnu audzināšanā, ko varam aizņemties no Bekhemiem, iedvesmojoties no vietnes "Hello Magazine"!

Iedrošini bērnus palīdzēt mājas darbos

Lai ikdienas solis mājās būtu raitāks, svarīgi, ka palīdzīgu roku sniedz visi – arī bērni. Bekhemi nevairās atrādīt arī sociālo tīklu īsajos stāstiņos un attēlos, kā mājas solī piedalās viņu bērni – Hārpera palīdz savam tētim ar ēst gatavošanu, kā arī mammai ar uzkopšanu. Bērniem ir jādod uzdevumi, lai viņi saprastu, ka vakariņas galdā neparādās maģiski, bet kārtība jāuztur visiem.

Bērns nekad nav par mazu, lai būtu pieklājīgs

Gan Viktorija, gan Deivids intervijās izteikušies, ka viņiem ir svarīgi, ka Bekhemu bērniem ir manieres. "Viņi ir pratuši teikt "lūdzu" un "paldies" no divu trīs gadu vecuma," Deivids reiz atklājis izdevumam "Daily Mail". Bet viņa sieva reiz izteikusies, ka Bekhemu pāris vienmēr bijuši prasīgi un strikti vecāki, jo pieklājība ir ļoti nozīmīga īpašība un vērtība viņu ģimenē.

Mājās var valdīt jautrība, bet bērni ir jāpieskata

Esot daudzbērnu ģimenei, ir tikai normāli, ka bērni uz mājām ciemoties aicina arī savus draugus. Taču pusaudžu un skolasbērnu pilna māja brīžiem var likt matiem sacelties stāvus. Viktorija Bekhema, viesojoties Džimija Kimela sarunu šovā, reiz pastāstījusi, ka viņu mājās vienmēr ir daudz bērnu. "Es vienmēr saku, ka tas ir mazāk par bērnu audzināšanu, bet vairāk par pūļa kontroli, kad bērnu sarodas tik daudz." Pārrodoties mājās pēc darba, nav sveša aina, ja Bekhemi savā viesistabā atrod bērnu bariņu. Kontrolēt savus bērnus un viņu draugus nav viegli, bet Viktorija ironiski atzinusi, ka galvenais, lai viesi aiziet tukšām rokām.

Bērnu gaitas sociālajos tīklos jāuzrauga

Lai gan Bekhemu pāra vecākais dēls Bruklins jau pieaudzis un pats ir pietiekami atbildīgs, vecāki savu bērnu sociālo tīklu profilus uzraudzījuši. Piemēram, 15 gadu vecumā Bruklina "Instagram" profilam jau bijuši 4,4 miljoni sekotāju. Par to Deivids Bekhems kādā intervijā izteicies: "Mēs kontrolējam visu, ko viņš publicē, visu, ko viņš dara, un tas attiecas arī uz pārējiem bērniem." Bērni jāpasargā ne tikai no pasaules draudiem, bet arī jāpārliecinās, ka viņiem ir droši interneta vidē.

Māci bērniem pateicību

Viena no svarīgākajām vērtībām, ko Viktorija un Deivids uzstādījuši savā ģimenē, ir pateicība par visu, kas viņiem dots. "Mēs ar Deividu bērniem skaidrojam, cik viņu dzīves ir priviliģētas. Mēs stāstām, ka daudzās pasaules vietās bērni ir izsalkuši, bez pajumtes un slimi. Viņi saprot, cik nozīmīgi ir palīdzēt citiem. Romeo vadīja bērnu labdarības maratonu un saziedoja daudz naudas, kuru sadalīja starp labdarības organizācijām," lepni stāsta Viktorija.

Plāno, plāno un vēlreiz plāno

Dzīve ir diezgan aizņemta, vēl jo vairāk, ja vecāku darbs saistīts ar nemitīgu pasaules apceļošanu, tāpēc svarīga ir plānošana, lai nepārpūlētos, bet tajā pašā laikā neatstātu novārtā ģimeni un bērnus. "Ar Deividu esam izstrādājuši sistēmu, ka neesam prom vienlaikus, viens no mums vienmēr ir mājās. Kad Hārpera skolā saņēma apbalvojumu par sasniegumiem, abi bijām tur. Tā brīžiem ir žonglēšana, bet mums ir lieliska komanda, kas palīdz visu īstenot," stāsta Viktorija.

Rādi bērniem piemēru

Ne vienā vien intervijā gan Viktorija, gan Deivids izteikušies, ka bērni viņiem vienmēr būs pirmajā vietā. Taču tas nenozīmē, ka tāpēc nevar būvēt veiksmīgu karjeru. Deivids reiz izteicies, ka plānošana ir tik ikdienišķa viņu ģimenē, jo galvenā prioritāte ir rādīt bērniem, ka smags darbs atalgojas.

Raidījumā "Good Morning America" Viktorija Bekhema reiz pastāstījusi, ka vērsusies pat pēc mātes padoma pie slavenās modes dizaineres Diānas Von Frūstenbergas, jo Viktorijai "uzbrukusi" daudzām mammām tik pazīstamā vainas izjūta. "Ar Diānu pusdienojām, un viņa ir sieviete, kuru ļoti cienu un apbrīnoju. Es viņai vaicāju: "Diāna, kad tavi bērni bija jaunāki un tu daudz strādāji, vai tu juties par to vainīga?"" Von Frūstenberga atbildējusi, ka nepavisam, jo tā ir enerģijas un laika izniekošana. "Tas ir novecojis priekšstats. Patiesībā tu rādi bērniem labu piemēru, ka esi sieviete un smagi strādā," teikusi Von Frūstenberga. No šiem vārdiem arī Viktorija iedvesmojusies, ka karjeru un bērnus var sabalansēt.

Darba ētika ir svarīga

Būdama popzvaigzne, uzņēmēja un modes dizainere, Viktorija Bekhema mērķtiecīgi gājusi uz to, ka darba ētika ir nozīmīga, ja vēlies būt veiksmīgs. Taču tas, ka vecāki ir ietekmīgi, nav bijis iemesls bērniem atvieglot dzīvi – viņu dēls Bruklins savulaik strādājis kādā Rietumlondonas kafejnīcā par nepilniem trīs eiro stundā, norāda "Hello Magazine". Izsakoties par darba ētiku, Viktorija reiz bildusi par bērniem, ka "viņi nebūs tie bērni, kas paliek mājās un neko nedara, viņi noteikti strādās".

Savukārt Deivids pastāstījis, ka dzīvē daudz mācījies no saviem vecākiem, un to pašu cenšas nodot tālāk, jo viņa bērniem ir pavisam citāda dzīves pieredze. Arī pēc profesionālās karjeras beigšanas 38 gadu vecumā viņš turpināja atrast jaunas darba iespējas, jo vēlējies rādīt piemēru. "Es vēlos parādīt bērniem, ka pēc tam, kad tēta pirmais svarīgais karjeras posms ir noslēdzies, viņš joprojām turpina smagi strādāt," izteicies Deivids vietnē "The Father Hood".

Bērni izaugs, un izdarīs paši savas izvēles

Visai pasaulei Deivids Bekhems zināms kā talantīgs futbolists, kurš arī pēc profesionālās sporta karjeras noslēguma joprojām ir liels futbola fans. Un viņa dēli arī. Taču no tēva puses Bekhemu puikām nekad nav bijis spiediena sekot vecāku pēdās un izvēlēties tādu pašu dzīves ceļu. Reiz vecākais dēls Bruklins izdevumam "Teen Vogue" pastāstījis, ka mīl futbolu, taču viņa lielākā kaislība ir fotografēšana un filmu uzņemšana. To viņš arī īstenojis un nu strādā par fotogrāfu.