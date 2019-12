Vēstule Ziemassvētku vecītim: kurp bērniem tā jāsūta

Ja reiz klāt Ziemassvētku laiks, īstais brīdis sūtīt vēstuli Salatēvam un Santaklausam Lapzemē! Savas vēstules iespējams sūtīt no Pasta namiņa Doma laukumā, kas arī šogad Adventes laikā vēris savas durvis.

Kopš 30. novembra darbojas īpašā "Latvijas Pasta" nodaļa Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā – Pasta namiņš. Tajā apmeklētāji var nosūtīt svētku apsveikumus ar jaunākajām Ziemassvētku sērijas pastmarkām un apzīmogot tās ar speciālo Pasta namiņa zīmogu. "Latvijas Pasts" aicina bērnu vecākus pārliecināties, ka uz vēstules norādīta precīza saņēmēja un sūtītāja adrese, kā arī uzlīmēta atbilstošas nominālvērtības pastmarka.

Pasta namiņš Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā klientus gaidīs līdz gada beigām – 31. decembrim. Tas darbosies svētdienās–ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 22, savukārt gada pēdējā dienā, 31. decembrī, īpašā pasta nodaļa būs atvērta no pulksten 10 līdz 13.

Foto: Publicitātes foto

Ziemassvētku vecīša adrese

Ziemupes pasts

Vērgales pagasts

Pāvilostas novads

Latvija

LV-3463

Santaklausa adrese

Santa Claus

Tähtikuja 1

96930

Rovaniemi

Finland

Salatēva adrese

162390

Россия

Вологодская область

Город Великий Устюг

Дом Деда Мороза

Visas vēstules, kuras bērni sūta Ziemassvētku vecītim, "Latvijas Pasts" nogādā Ziemassvētku vecīša biroja pastkastītē Latvijā. Savukārt, ja uz vēstules kā saņēmējs ir norādīts Santa Klauss vai Salatēvs, sūtījums sasniedz vecīti Somijā vai Krievijā. Lai vēstule veiksmīgi sasniegtu Ziemassvētku vecīša pastkastīti, svarīgi norādīt precīzu adresi, pievienojot atbilstošas nominālvērtības pastmarkas.

Vienkāršu A klases vēstuli Ziemassvētku vecītim Latvijā iespējams nosūtīt, izmantojot pastmarku ar nominālvērtību 0,57 eiro, Santa Klausam Somijā – ar nominālvērtību 0,78 eiro, bet Salatēvam Krievijā – ar nominālvērtību 0,85 eiro.

Vēstīts, ka pēdējais sūtījumu piegādes datums pirms Ziemassvētkiem ir 23. decembris. Lai Ziemassvētku apsveikumi adresātu sasniegtu laikus, interesenti aicināti to sūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi.