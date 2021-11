Lai veicinātu pandēmijas riskam visvairāk pakļauto iedzīvotāju daļu, seniorus, vakcinēties, tādā veidā atgriežoties ierastā dzīves ritmā, Cēsu popgrupa "Hey" iedziedājusi dziesmu "Čiks" ar aicinājumu vecvecāku paaudzei nebaidīties no potes, informēja Cēsu novada pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dziesmas vārdu autore – Inga Cipe, mūzikas autore – Ina Aizgale. Dziesma tapa, atsaucoties Cēsu novada pašvaldības aicinājumam izveidot motivējošu vēstījumu vecākās paaudzes uzrunāšanai.

Dziesmas "Čiks" vārdu autore Inga Cipe stāsta: "Ideja nāca no Lolitas Kokinas, paldies viņai par to! Uzreiz sekoja telefona zvans Inai Aizgalei, kura arī bija gatava sadarbībai. Sapratām, ka jāreaģē ātri, lai bērni var veiksmīgāk atgriezties skolās, pulciņos, lai arī pieaugušo dzīve atkal varētu ritēt normālu gaitu. Darbu veicām attālināti, Ina Aizgale radīja piecus, sešus mūzikas variantus, no kuriem izvēlējāmies vienu, ko nosūtījām bērniem mājās mācīties. Pirmdien tikāmies pa vienam, lai iefilmētu bērnus Maija parka bērnu laukumā, bet no pulksten 16 līdz 20 bērni pa vienam tika vesti studijā dziesmas iedziedāšanai. Izlīdām drusku caur adatas aci, bet tas ir tas, ko šajā situācijā varam dot sabiedrībai."

Kā akcentē pašvaldības vakcinācijas projekta vadītāja Lolita Kokina: "Esam pateicīgi visiem iesaistītajiem, autoriem, solistēm un viņu vecākiem par sirsnīgo galarezultātu".

Pēc viņas teiktā, dziesmas mērķis būs sasniegts, ja kaut dažus seniorus šādi izdosies uzrunāt.

"Mēs ceram un ticam, ka mērķauditoriju – vai nu tieši, vai caur bērniem, mazbērniem – šis vēstījums sasniegs," saka Kokina.