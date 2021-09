Video: Tēvi par saikni, ko var veidot ar bērniem, lasot grāmatas

Tuvojoties Tēvu dienai, kas šogad iekrīt 12. septembrī, lasīšanas veicināšanas projekts "Bibliotēka" radījis apsveikuma video, kurš nespēs atstāt vienaldzīgu nevienu. Video sveicienā seši tēvi stāsta par saviem lasīšanas rituāliem, kurus piekopj kopā ar saviem bērniem.

Sveiciena iedvesmotājs, viens no projekta "Bibliotēka" sekotājiem, Mārcis Plūme, nu jau gandrīz astoņus gadus veca dēla tēvs, pie projekta "Bibliotēka" organizatoriem vērsās ar ideju – pievērst vairāk uzmanības tieši tēvu tēmai un tam, kā tēvi ar lasīšanas un grāmatu starpniecību veido attiecības ar bērniem. Atsaucoties sekotāja iedvesmojošajam stāstam, projekta "Bibliotēka" pārstāvji uzrunājuši vēl dažus lasīt mīlošus tēvus un radījuši sirsnīgu video.

"Mans ierosinājums ir tēviem lasīt," saka Mārcis Plūme. "Kāpēc? Jo tēvi nav mammas. Mēs nevar būt mammas un mēs nevaram tik veiksmīgi darīt to, ko tik ļoti labi dara ļoti labi mammas – veidot jūtu pasauli, parādīt, kā jūtas izjust. Tēvi liek robežas, rada drošību, patstāvību un to, kas nesaucas tik ļoti mīlestība. Tomēr ar grāmatu starpniecību ir iespējams veidot un iegūt to mieru un tuvības sajūtu, un caur grāmatām mums ir iespēja bērniem mācīt gan piedzīvojumus, gan atklāt citu dzīves redzējumu."

"Tagad, kad mani bērni jau ir salīdzinoši lieli, tas varbūt vairs nav tik aktuāli, tomēr pirmsskolas periodā lasīšana bija rituāls, kas bērnos veidoja uzticēšanos, drošības izjūtu un sajūtu, ka vecāks ir blakus," Mārča Plūmes ideju atbalsta vēl viens no video redzamajiem vīriešiem – Kārlis Ērglis, 11 un 13 gadus vecu dēlu tēvs. "Tas palīdzēja arī citur, jo lasīšana palīdzēja veidot kontaktu un lielāku tuvību ar bērniem."

"Bibliotēkas" komanda visiem tēviem Latvijā vēl sirsnības piepildītu Tēvu dienu un rosina lasīt kopā ar savām atvasēm, jo, kā liecina tēvu stāsti,– tas ne vien attīsta bērna intelektuālās prasmes, bet arī stiprina ģimenes locekļu emocionālās saites.

Projekts "Bibliotēka" ir latviešu literatūras mecenāta "Baltic International Bank" iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. "Bibliotēka" savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes "Dzimtas grāmata" izveidi, savukārt 2020. gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem "Iemīlēt grāmatu!" un klajā nāca izdevums "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā". Šī gada lielākā aktivitāte ir Jauno rakstnieku konkurss, kurš veidots ar mērķi veicināt jauno prozas rakstnieku izaugsmi Latvijā. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta "Bibliotēka" mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).