Vidusskolēnus aicina pieteikties tiešsaistes erudīcijas spēlei 'Grindeks' Prāta turnīrs

Atzīmējot "Grindeks" 75. jubilejas gadu zinību zīmē, Baltijas vadošais farmācijas uzņēmums aicina vidusskolēnus un skolotājus pieteikties bezmaksas erudīcijas spēlei "Grindeks" Prāta turnīrs. Tā būs iespēja skolēniem pārbaudīt savu erudīciju daudzpusīgās tēmās un sacensties par vērtīgām balvām.

Turnīrs norisināsies tiešsaistē trīs kārtās; pieteikšanās līdz 24. februārim.

Turnīram aicināti pieteikties 10.-12. klašu skolēni, izveidojot komandu četru līdz sešu dalībnieku sastāvā, no kuriem vienam ir jābūt pedagogam – komandas kapteinim. No vienas skolas konkursā var piedalīties ne vairāk kā trīs komandas. Reģistrēšanās turnīram norisināsies līdz šā gada 24. februārim (ieskaitot), sūtot e-pastu uz prata.turnirs@grindeks.lv, informē Laila Kļaviņa, AS "Grindeks" Komunikācijas departamenta vadītāja.

"Uzņēmuma 75 gadu jubileja ir svētki ne tikai mums, bet arī visai ķīmijas un farmācijas nozarei kopumā – šo gadu laikā esam palīdzējuši miljoniem pacientu visā pasaulē. Par līdz šim padarīto jāpateicas mūsu darbiniekiem, kuri ar savu entuziasmu un zināšanām rūpējas par sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti.

Lai veicinātu jauniešu interesi un izpratni par to, kā ķīmija un farmācija palīdz rast risinājumus mūsdienu pasaules veselības izaicinājumiem un vajadzībām, savu jubilejas gadu esam nolēmuši iesākt, aicinot jauniešus iesaistīties aizraujošā erudīcijas spēlē.

Turnīra laikā ne tikai pārbaudīsim jauniešu erudīciju, bet arī dosim iespēju tuvāk iepazīties ar "Grindeks" vērtībām un nākotnes karjeras iespējām. Īpaši novērtēsim skolotāju iesaisti, jo tieši pedagogi var veicināt skolēnu interesi nākotnē pievērsties ķīmijas studijām," stāsta AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis.

Turnīrs norisināsies attālināti trīs kārtās. Pirmā kārta notiks 1. martā, tai sekos pusfināls 5. martā ar 100 labāko komandu dalību, savukārt fināls būs 11. martā, un tajā par konkursa balvām sacentīsies 50 erudītākās komandas. Komandas, kuras kvalificējušās nākamajai kārtai, saņems nākamās spēles saiti e-pastā. Vienas spēles ilgums būs aptuveni pusotra stunda, tās laikā tiks izspēlēti aptuveni 70 jautājumi par dažādiem mācību tematiem, no tiem daži jautājumi būs saistīti ar ķīmijas, farmācijas un medicīnas nozari.

Jau tuvāko gadu laikā darbaspēks būs lielākais izaicinājums farmācijas nozares attīstībai, tāpēc "Grindeks" šogad veltīs savus resursus un kompetences, lai palīdzētu motivēt jauniešus izzināt šīs nozares zinātnisko un praktisko pusi, rīkojot gan erudīcijas turnīru, gan daloties zināšanās un interesantos faktos par uzņēmumu.

"Grindeks" rīkotais erudīcijas konkurss tiešsaistē norisināsies pirmo reizi, pulcējot vidusskolēnu komandas no visas Latvijas. "Grindeks" Prāta turnīra mērķis ir veicināt jauniešos interesi un motivāciju nākotnē apgūt ar ķīmiju, farmāciju vai medicīnas jomu saistītas profesijas. Turklāt konkurss sniedz iespēju tikt pie vērtīgām balvām, kas noderēs gan mācībām, gan izklaidei: planšetēm, bezvadu austiņām un portatīvajiem akumulatoriem.