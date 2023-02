Viedokļu krustugunīs: vecmāte norāda uz vardarbību pret mediķiem, pētījuma autore – sieviešu vainošanu

No otras puses – ja neviens nestrādās, kas tad notiks? Tas ir ļoti smags jautājums, jo lielā mērā runa ir par sistēmu, jo stacionāros ir par maz personāla, es pat teiktu, ka mums jāpriecājas, ka mums regulāri nenomirst cilvēki lielajos stacionāros, jo vienkārši nav iespējams fiziski būt vairākās vietās vienlaikus.

Vecmāte Linda Mātere tagad ir Norvēģijā, kur ir viens pret viens aprūpe (un runā par nepieņemamo Latvijas dzemdniecībā, aut.). Protams, ja mums tā būtu, vienkārši viss uzlabotos, jo ir laiks izstāstīt. Teiksim, te, mazā nodaļā es pēc dzemdībām varu pārrunāt pieredzi [piemēram, ja bijis aktīvāk jārīkojas], Rīgas Dzemdību namā man nebija tādu iespēju. Esmu "ļoti plosījusies" pa vecmāšu asociāciju, skaidrojot dažādas tēmas par emocionālo atbalstu un ko var saņemt, piemēram, no dūlām vai PEP mammām, un daudzas kolēģes, arī vecākās kolēģes, tagad atzīst – jā, psiholoģijai tomēr ir nozīme. Es gribētu, lai izmaiņas ir arī no otras puses – lai tie, kas par to domā citādāk, mēģina arī saprast, kā ir strādāt stacionārā. Šeit es, protams, runāšu, ka rupjība nav pieļaujama, vienalga, varbūt nogurumā nepasmaidi, bet jābūt elementārai pieklājībai.

Ko traktējam ar vardarbību? Un ja tāda ir, varbūt nozīmēt vecmātei psiholoģiskās konsultācijas, jo diemžēl lielākā daļa vecmāšu neiet ne uz kādām supervīzijām. Es to visu pati esmu darījusi par savu naudu un līdzekļiem, lai attīstītos. Ļoti daudz esmu asociācijas sēdēs aicinājusi psihologus, lai kolēģi domā par emocionālām tēmām. Viņi, teiksim, pat neaizdomājas, ka ir izdeguši.

Es neapstrīdu, ka noteikti ir tādi dati, būtu jāizvērtē situācijas, jo vienai sievietei patiešām būs bijis rupjš personāls un man ir ļoti žēl, ka tā ir. Un būs situācijas, kur nav atbildušas gaidas. Es pat nodaļā redzu, ka ir ļoti romantizēts priekšstats. Tādai aptaujai būtu jābūt ļoti detalizētai. Nenoliedzami ir problēmas, tās ir jārisina, bet jāatrod pareizais veids. Noteikti ir par šo tēmu jārunā, jārada diskusija tā, lai tas nestu lielāku labumu nevis kaitējumu."