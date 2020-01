Vienas no 20 000. Skaisti foto mirkļi ar māsām albīnēm

Albīnisms ir ģenētisks defekts – gēns, kas producē pigmentu melanīnu, ir defektīvs. Albīnisms ir sastopamas vienam no 20 000 cilvēkiem. Asela un viņas mazā māsa Kamila no Kazahstānas ir vienas no šiem cilvēkiem.

Albīnisms nozīmē daļēju vai pilnīgu melanīna iztrūkumu matos, acīs, kā arī uz ādas, un ir novērojams, jau bērnam piedzimstot. Kaut pastāv dažādas albīnisma formas, visizplatītākais ir acu un ādas albīnisms, kā rezultātā cilvēkam ir gaiši mati un āda, kā arī ļoti gaiša acu krāsa, minēts Bērnu klīniskās universitātes izglītojošajā materiālā par albīnismu.

Lai bērns būtu albīns, abiem vai vismaz vienam no vecākiem jābūt albīna gēna nēsātājam. Ja nēsātāji ir abi vecāki, pastāv 25 procentu iespēja, ka pārim piedzimst bērns albīns. To, vai cilvēks ir šī gēna nēsātājs, var pārbaudīt tikai ar ģenētiskām analīzēm. Arī divgadīgās Kamilas un 14 gadus vecās Aselas vecāki ir šī gēna nēsātāji, kā rezultātā abas meitenes ir albīnes. Taču māsu vidējais brālis Aldijars, kam ir astoņi gadi, nav dzimis albīns. Zēnam ir vairāk kazahiem raksturīgās izskata iezīmes, tostarp tumša ādas krāsa, vēsta portāls "Bored Panda".

"Daudzi cilvēki, mūs ieraugot, nespēj noslēpt savu pārsteigumu," portālam stāsta Asela. Meitene atklāj, ka daudzi nemaz nezina, kas ir albīnisms.

Taču ne tikai sabiedrība, bet arī meiteņu vecāki un ārsti bija pārsteigti, ieraugot meiteņu īpatnējo izskatu. Ārstniecības personāls esot bijis tik pārsteigts par meitenes gaišo ādu un matiem, ka izvirzīja teoriju – meitenes tēvs etniski ir nācis no Krievijas. "Ārsti bija šokā," atklāj meitenes mamma Aimana. "Atceros, ka viņi domāja – Asela ir krieviete, taču es skaidri zināju, ka tā nav taisnība. Kad sāku vairāk par to interesēties, atklāju, ka mana meita ir albīne."

Māte nenoliedz, ka sākumā bija pārsteigta un nezināja, kā rūpēties par meitu un kāpēc viņa nākusi pasaulē kā albīne. Taču pēcāk sieviete atklāja, ka ir albīna gēna nēsātāja, ko pārmantojusi no saviem senčiem.

Kad Asela bija sasniegusi 10 gadu vecumu, meitene uzsāka modeles karjeru un ar savu īpatnējo izskatu iekaroja daudzu sirdis. Taču meitenes popularitāte strauji auga, kad pasaulē nāca viņas jaunākā māsa, kas arī ir albīne. Tagad Aselas ikdienas gaitām "Instagram" seko līdzi vairāk nekā 41 tūkstotis cilvēku.

Savas gaišās ādas dēļ albīni ir ļoti jutīgi pret gaismu un sauli, tāpēc cilvēkiem, kuriem ir albīnisms, jācenšas ilgi neuzturēties tiešos saules staros, lai samazinātu ādas vēža risku. Ja āda tiek pakļauta saules stariem, tad tai jābūt sasmērētai ar aizsargkrēmu, kam ir augsts saules aizsardzības faktors (SPF).

Asela portālam "Bored Panda" stāsta: "Ja dodos ārpus mājas pēcpusdienā, vienmēr sasmērēju ādu ar aizsargkrēmu un uzvelku drēbes, kas to pasargā no tiešiem saules stariem. Tāpat vienmēr nēsāju cepuri vai lietussargu." Taču vakaros, kad saule ir norietējusi, meitene var doties ārpus mājas, nedomājot par saules negatīvo ietekmi uz viņas ādu.

Nu jau 14 gadus jaunā meitene savas pirmās skolas gaitas uzsāka speciālā izglītības iestādē bērniem ar invaliditāti, taču ar laiku Asela pārgāja uz valsts skolu. "Viņas atzīmes bija izcilas," stāsta meitenes mamma. "Prāta spēju un attīstības ziņā albīni ne ar ko neatšķiras no citiem bērniem, vienīgi viņu matu, skropstu, acu un ādas krāsa ir citādāka."

Kaut Aselai nav nekādu fizisku vai garīgu traucējumu, viņas izskats pievērsa daudzu uzmanību. "Sākumā bija grūti, jo visi bērni, protams, uzkrītoši uz viņu skatījās, taču tagad tas ir norimis, un viņa jūtas labi," stāsta Aimana.

Kaut meiteņu brālis Aldijars pēc izskata vairāk līdzināt tipiskam kazaham, pēc jaunākās māsas piedzimšanas viņš esot biji nesapratnē, kāpēc māsas izskatās citādāk nekā viņš. "Viņš sāka uzdot dažādus jautājumus, piemēram, kāpēc viņas izskatās šādi un kāpēc viņš pēc izskata nelīdzinās savām māsām," stāsta bērnu māte. Vecāki ātri vien spējuši zēnam izskaidrot izskata atšķirības. Tagad viņš visiem, kurus satiek, lepni stāstot par savām skaistajām māsām un viņu unikālajām izskata īpatnībām.