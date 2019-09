Kristīne Spirģe dzīvo Jaunpiebalgā un viena audzina trīs bērnus, no kuriem viens ir ar īpašām vajadzībām. Pirms četriem gadiem 33 gadu vecumā savās mājās ar sirdstrieku mira Kristīnes vīrs Kaspars, sagāžot ģimenes pasauli kājām gaisā. Bet, kā saka pati Kristīne, ja Dievs kaut ko atņem, viņš noteikti arī kaut ko iedod – šajā gadījumā tas bija spēcīgs grūdiens, lai sieviete sāktu rīkoties un savu īpašo meitiņu Kristu celtu kājās vārda vistiešākajā nozīmē.

Ja trīs gadu vecumā meitenīte tikai rāpoja, tagad, kad viņai ir septiņi gadi, Krista staigā. Tiesa, uz ielas vēl ar palīglīdzekļiem, bet tāds bija Kristīnes solījums, stāvot pie vīra kapa: "Krista staigās un pati tev atnesīs ziedus."

Krista, kura mammai ir trešais bērns, pasaulē nāca 27. grūtniecības nedēļā un piedzimstot svēra vien 969 gramus. Lai gan ārsti Kristīnei netieši piedāvājuši mazulīti nodot valsts aprūpē, viņa ar šādu piedāvājumu nebija mierā – tas taču mans bērns, kāds būs, tādu audzināšu un mīlēšu. Kad bērns bija sasniedzis divu gadu vecumu, viņam tika noteikta diagnoze – bērnu cerebrālā trieka ar spastisku paraparēzi. Lai gan Kristīne saprata, ka Krista attīstībā atpaliek no saviem vienaudžiem, ārsti tikai mierinājuši, ka meitenīte dzimusi priekšlaicīgi, tāpēc lieki neesot jākreņķējas. Trīs gadu vecumā Krista tikai rāpoja, nevarēja pat kājās nostāvēt, taču šogad viņa sākusi apmeklēt "sešgadniekus" parastā skolā, uz to dodoties pati savām kājām, tomēr izmantojot palīglīdzekli – staiguli. Par to, kā Kristīnei nācās atrast spēku un motivāciju, lai meitiņu Kristu sāktu stutēt uz kājām, par viņas dzīves ceļā satiktiem sirsnīgiem cilvēkiem, par zaudējuma sāpēm un cerībām, apņemšanos bērnus izaudzināt par krietniem cilvēkiem – šajā stāstā, kas veltīts sabiedrībai. Cilvēkiem, kuri saprot nelaimē nokļuvušos, palīdz ar saviem ziedojumiem, lai šādi bērni un ģimenes varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Sestdien, 14. septembrī, no pulksten 12 līdz 15 "Ghetto Games" sporta bāzē Grīziņkalnā (Rīgā, Pērnavas iela 42) jau trešo gadu pēc kārtas tiks atzīmēta Bērnu rehabilitācijas diena – svētki, kas radīti bērniem un pusaudžiem ar kustību traucējumiem, viņu ģimenēm, draugiem un tuviniekiem.