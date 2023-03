Vīrieši kā izmirstoša suga

Jau kopš seniem laikiem sievietēm ir nācies samierināties, ka viņām jādzīvo vīriešu kontrolētā pasaulē, kur daiļais dzimums spiests pielāgoties vīriešu diktētiem spēles noteikumiem. Taču mūsdienās ir virkne rādītāju, kuros vīrieši arvien vairāk atpaliek no sievietēm, piemēram, izglītības līmenis un mūža ilgums. Drosmīgākie pētnieki pat prognozē, ka vīriešiem draud izmiršana un nākotnes pasaulē dzīvos tikai sievietes.

Gadījumā, ja jums mājās vēl ir aizķēries kāds vīriešu sugas eksemplārs, pagājušā gada nogalē no viņa tāpat, visticamāk, nebija nekādas jēgas, jo miljardiem vīriešu visā pasaulē bija apvienojušies sektā, kas pie televizoru ekrāniem skaita lūgšanas un nepacietīgi gaida jaunākās ziņas no Tuvo Austrumu reģiona. Nē, šādu reliģiozu degsmi nav izraisījusi Jēzus bērniņa dzimšana un pat ne Ziemassvētku vecīša pasaules turneja, jo vīriešu prātus bija pārņēmis Katarā notiekošais pasaules čempionāts futbolā. Protams, futbola fanu vidū ir arī daudz sieviešu, tomēr lielākoties daiļais dzimums ir pārāk saprātīgs, lai tērētu savu dārgo laiku, skatoties, kā 22 pieauguši vīrieši pusotru stundu skraida pakaļ vienai bumbai.

No otras puses, kamēr veči sēž pie televizora, sievietēm ir parādījies vairāk brīvā laika pārdomām, vai viņām no tā sauktā stiprā dzimuma klātbūtnes vispār ir kāds labums. Senos laikos vīrieša pienākums bija stiept mājās nomedīto mamutu, lai varētu pabarot ģimeni, bet mūsdienās lielākā daļa sieviešu ar "mamuta medīšanu" tiek galā tikpat labi, ja ne vēl labāk kā vīrieši. Un tad jau var arī aizprātoties līdz ķecerīgai domai par zinātniskās fantastikas romānos aprakstīto nākotnes pasauli, kurā vīrieši ir izzuduši un cilvēce sastāv tikai no sievietēm.

Starp citu, Latvija ir viena no valstīm, kas spērusi visplatāko soli šajā virzienā, jo mums jau tagad ir 117 sievietes uz 100 vīriešiem. Tas ir lielākais rādītājs Eiropas Savienībā. Galvenokārt tāpēc, ka mūsu vīrieši ir diezgan vārgi radījumi, kas dzīvo par desmit gadiem īsāku mūžu nekā sievietes, – Latvijā sieviešu vidējais mūža ilgums ir ap 80 gadu, bet vīrieši knapi novelk līdz 70 gadu vecumam.

Ja turpināsies līdzšinējās tendences, vīriešus varētu piemeklēt līdzīgs liktenis kā dinozaurus, DVD atskaņotājus un automašīnas ar iekšdedzes dzinēju, ko Eiropas vides aktīvisti plāno aizvākt no pilsētu ielām jau līdz 2050. gadam.

Vīriešu deģenerācija