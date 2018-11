Vīrieši par tēva lomu, izaicinājumiem un gaidām

Tēvs ir neatņemama un visnotaļ nepieciešama ģimenes sastāvdaļa. Agrāk tēva loma tika vairāk saistīta ar ģimenes apgādāšanu un rūpēm par drošību, taču gadu laikā viņu uzdevumi ir paplašinājušies, un mūsdienās tēvs ir kas vairāk, kā tikai apgādnieks – viņš iesaistās bērnu audzināšanā un mājsaimniecības uzturēšanā. Taču par tēva lomu, tās izaicinājumiem un nozīmību vislabāk spēj spriest paši šīs lomas pildītāji.

Nodibinājums "Centrs Dardedze" aptaujāja 505 vīriešus Latvijā, vecumā no 18 līdz 25 gadiem, lai noskaidrotu viņu pieņēmumus, attieksmi un izturēšanos, kas saistīti ar tēva lomu, kā arī uzzinātu galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras tēvi, un aizspriedumu barjeras, kas rodas, pildot savu lomu ģimenē. Lūk, aptaujas rezultāti, secinājumi un pieredzes stāsti!

Ikdienas rūpes par bērnu lielākoties tiek atstātas mātes ziņā

Uz jautājumu, kurš no jums ģimenē, galvenokārt, rūpējas par bērnu (ņem slimības lapu, ja bērns saslimst, apmeklē ārstu, iet uz vecāku sapulcēm utt.), 29 procenti respondentu atzīst, ka to lielākoties dara bērna māte. No aptaujātiem tikai deviņi procenti atklāj, ka to dara paši, taču lielākā daļa – 63 procenti vēsta, ka par pienākumu sadali vienojas, atkarībā no situācijas. No esošajām atbildēm var secināt, ka tēvi Latvijā kopumā rūpes par bērnu deleģē bērnu mātei.

To raidījumā "Māmiņu klubs" atzina arī pasākumu vadītājs un radio "Skonto" programmas direktors Valdis Melderis: "Mamma rūpējas par to, lai bērni ir labi paēduši, lai viņi visu ir pareizi uzģērbuši, lai viņi ir laikā skolā, lai viņi visu ir izdarījuši pareizi, lai viņi sakārtotu istabu." Vairāk par Valda Meldera lomu ģimenē un to, kāpēc viņam ir viegli būt labam tētim, lasi šeit.

Tēvi vēlētos vairāk laika pavadīt ar bērniem

Teju visi tēvi (92%), summējot atbildes "piekrītu" un "drīzāk piekrītu", atzīmēja, ka vēlētos pavadīt vairāk laika ar saviem bērniem. Taču, neskatoties uz to, vairāk nekā puse aptaujāto tēvu uzskata, ka pavada vairāk laika kopā ar bērniem, nekā to darīja viņu tēvs. Paturot prātā, ka šajā jautājumā vīriešiem bija iespēja sniegt sociāli vēlamu atbildi, tomēr jāatzīmē, ka vīrieši ne tikai vēlas, bet arī reāli pavada vairāk laikā ar saviem bērniem, nekā to darīja iepriekšējās paaudzes. Tādēļ, iespējams, viņi arī vairāk sastopas ar nezināšanu, aizspriedumiem un prasmju trūkumu, kā tad visveiksmīgāk audzināt bērnus.

Nils Īle diskusijā "Tēvu sapulce" atzīstas, ka tikai retais ikdienā, kad domas raisās par to, kā vairāk nopelnīt, lai sagādātu savai ģimenei labāku dzīvi, spēj novērtēt sava bērna esamību un atrast brīdi kopīgām rotaļām, izklaidēm un citām aktivitātēm. "Kaut kā tā ir sanācis, ka mums dzīve ir piespiedusi strādāt, un mums pietrūkst laika. Sociālā sistēma mūs spiež katru dienu. Un nauda mūs no laika trūkuma neglābs," viņš skaidro, ka tieši šim kopā pavadītajam laikam vajadzētu pievērst vairāk uzmanības.

Tēva galvenais uzdevums ģimenē

Tēvu domas dalījās, kad tiem jautāja par to, vai tēva galvenais uzdevums ir rūpēties, lai ģimenē netrūktu naudas – puse aptaujāto piekrita šim apgalvojumam, bet 43 procenti nepiekrita. Jāatzīst, ka tēvam ģimenē, sevišķi bērnu audzināšanā, ir arī citi uzdevumi. Piemēram, psiholoģe Iveta Aunīte atklāj, ka tēviem, bieži vien daudz labāk nekā mātēm, padodas atvases disciplinēšana, uzsverot, ka vīriešiem no dabas ir dota balss, kas pievērš uzmanību. Vairāk par to, kādi ir tēva uzdevumi bērnu audzināšanā atkarībā no atvases vecuma, lasi te.

Neskatoties uz to, ka bērnam ir vajadzīga tēva klātbūtne un uzmanība visos vecuma posmos, vairāk nekā puse (63%) aptaujāto tēvu uzskata, ka ar bērnu ir vērts kaut ko sākt darīt kopā tikai tad, kad viņš ir sācis staigāt vai runāt.