Virtuālie sveicieni – piecas vietnes, kur veidot Ziemassvētku kartītes bez maksas

Svētku sezona tuvojas! Bez šaubām, bērnu veidotās, klasiskās papīra Ziemassvētku kartītes, ko papildina mirdzoši sniegavīri un eglītes, ir skaistākie apsveikumi Ziemassvētkos, it sevišķi, ja tās pasniegtas mīļajiem vecvecākiem. Bet kāpēc gan tālākos draugus un radus neapsveikt ar virtuāliem sveicieniem? Turklāt arī šādas kartītes prasa sava veida radošumu un individuālo pieeju!

Virtuālo apsveikumu izmantošana atkal kļuvusi populāra, jo cilvēki meklē veidus, kā sazināties ar mīļajiem radiem un draugiem Covid-19 ierobežojumu laikā. Laikā, kad daudziem nav iespējas satikties, digitālās dāvanas ir lielisks veids, kā kaut nedaudz nodot pateicības vārdus un laba vēlējumus Ziemassvētku laikā tiem, kuri dienu dienā nav mums blakus.

Turklāt elektroniskās Ziemassvētku kartītes, kas pazīstamas arī kā Ziemassvētku e-kartītes vai digitālās Ziemassvētku kartītes, ļauj nosūtīt apsveikumus svētkos bez liekām problēmām un liekiem izdevumiem, kā arī sniedz pavisam citādāku interpretāciju par to, kāda var izskatīties mūsdienu Ziemassvētku apsveikuma kartīte.

Piedāvājam iepazīties ar dažām mājaslapām, kurās ir iespējams izveidot savu digitalizēto kartīti!

"Punchbowl"

Ja Ziemassvētku apsveicamo cilvēku saraksts ir tikpat garš kā Ziemassvētku vecīša dāvanu saraksts, iespējams izmantot vietnes "Punchbowl" bezmaksas e-kartītes, lai ātri un viegli nosūtītu siltus vēlējumus ikvienam.

Kas ir šīs vietnes pievienotā vērtība? "Punchbowl" piedāvā nosūtīt e-kartītes tādā veidolā, it kā būtu saņemta īsta apsveikumu kartīte. Šajā vietnē ir iespēja atrast daudz un dažādu veidu kartītes, līdz ar to vispirms nāksies padomāt par to, kas tad īsti būs konkrētās dāvanas saņēmējs. Saprotams, ka vecmāmiņai vēlēsieties nosūtīt atšķirīgāku kartīti no, piemēram, savas labākās draudzenes vai brāļadēla. Vietne piedāvā iespēju izveidot ne tikai priecīgu Ziemassvētku kartīti, bet arī vienkāršu un neitrālu Ziemassvētku vēlējumu, kuru, piemēram, nosūtīt kolēģiem.

Turklāt katra gaumei var pielāgot arī atšķirīgu tekstu, krāsas, aploksnes un pasta zīmogus. Pats galvenais dizaina kartītē būtu pievienot parakstu, lai saņēmējs zina, kas ir tās autors. Atceries, ka labākās Ziemassvētku e-kartītes ir tās, kas parāda, ka par saņēmēju ir īpaši piedomāts. Respektīvi, šajā vietnē ir iespēja nosūtīt arī personalizētas kartītes, augšupielādējot fotoattēlu. Tas ir lielisks veids, kā parādīt radiem, kā ir izauguši bērni, vai dalīties ar mīļākajām ģimenes atmiņām no pagājušā gada.

Spied šeit, lai nosūtu siltu sveicienus ikvienam.

"123 Greetings"

"123 Greetings" ir plaša vietne ar tūkstošiem kartīšu, kuras var nosūtīt bez maksas. Meklējot pēc kategorijas vai ievadot konkrētus terminus, iespēja atrast īstās kartītes jebkuriem svētkiem.

Ziemassvētkos šajā vietnē atradīsiet dažādas bezmaksas e-kartīšu iespējas pēc tādām tēmām kā "ģimenei draudzīgas" un "humoristiskas". Dažās e-kartītēs ir pievienoti arī videoklipi vai animācijas. Jūs varat personalizēt jebkuru e-sveicienu ar pielāgotiem ziņojumiem un nosūtīt vienu e-kartīti līdz pat 100 adresātiem.

Būtībā vietne piedāvā veidni, un tu tai pievieno klāt savus sirsnīgos vēlējumus, izmantojot sev tīkamākos fontus un pievienojot fona mūziku. Kad uzskati, ka kartīte ir pabeigta, aizpildi adresāta e-pasta lauciņu un nosūti. Ir iespēja izvēlēties ne tikai vienkāršas pastkartes, bet arī GIF kartiņas vai tematiskus video.

Spied šeit, lai radītu mīļas, jautras, nostalģiskas kartītes.

"Victorian Trading Company"



Šajā vietnē atradīsiet jaukas "vintage" stila bezmaksas Ziemassvētku e-kartītes. Tās izskatās gluži tāpat kā senajos laikos, kad vecmāmiņa tās sūtīja saviem radiem. Turklāt lielākajā daļā kartīšu pievienota viltīga humora deva. Ja neinteresē kartītes ar rosīgu un lēkājošu grafiku, tad šī vietne pavisam noteikti būs piemērota, jo šajās kartītēs izmantotie attēli ir vairāk nekā 100 gadus veci.

Lai gan šajā vietnē izvēle ir salīdzinoši maza, jebkuru kartīti var pielāgot savām vajadzībām, kaut ko uzlabojot vai pievienojot personisku vēlējumu vai ziņojumu.

Spied šeit, lai izveidotu veclaicīgā stila kartīti.

"Canva Christmas cards"

"Canva" ir populārs grafikas dizaina redaktors, ko var izmantot gan amatieri, gan profesionāļi. Vienīgā obligātā prasība, lai tur darbotos, ir jābūt piereģistrētam kontam.

Ziemas brīvdienu sezonai "Canva" piedāvā daudzas bezmaksas veidnes, kuras var izrotāt pēc saviem ieskatiem, pievienojot tekstu vai savus fotoattēlus, kā arī "Canva" piedāvājuma attēlus. Turklāt ir arī iespēja mainīt kartītes izmēru, kā arī pievienot kādu tradicionālo Ziemassvētku dziesmu. Viss ir pavisam vienkārši! Kad kartīte ir gatava, lejuplādē to savā datorā un nosūti saviem tuvajiem.

Spied šeit, lai izveidotu kartīti, kas pilna ar svētku sezonas burvību!

"JibJab"

Šī jautrā e-kartīšu lietotne, kas pazīstama kā "selfiju" deju lietotne, ir lieliski piemērota tiem, kuri vēlas sūtīt smieklīgas kartītes. Proti, tevis uzņemtie attēli tiks izmantoti desmitiem svētku video, lai radītu labāko animēto video apsveikumu pasaulē. Daudzos no apsveikumu video iespējams pievienot vairākas fotogrāfijas, tātad iespēja izveidot video, kuros piedalās visa ģimene un draugi. Tikai viens solis – augšupielādējiet attēlus ar tuvinieku sejām, lai redzētu, kā viņi dzied un dejo dažādos svētku scenārijos.

Spied šeit un izveido dejojoša ziemeļbrieža video kartīti!

Padari savu svētku dāvanu neaizmirstamāku un nozīmīgāku, iekļaujot personalizētu Ziemassvētku kartīti. Tai nav jābūt pārāk lielai – vienkāršs Ziemassvētku kartītes dizains, kā arī sirsnīga piezīme, kas piepildīta ar mīlestību, prieku un pateicību, noteikti tiks novērtēta!