'Zaķa lūpa' jeb virslūpas šķeltne: kā norit ārstēšana un kāda ir vecāku pieredze

Santa Kraukle žurnāliste

Latvijā katru gadu piedzimst apmēram 35 bērni ar dažāda veida sejas un žokļu rajona šķeltnēm. Kaut tā ir viena no biežākajām iedzimtajām anomālijām sejas un žokļu apvidū, par to tiek runāts maz. Par to, kas ir lūpas un aukslēju šķeltnes, kā tās ietekmē bērna spēju pilnvērtīgi dzīvot un kā tās ārstēt, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Šķeltņu centra speciāliste un sertificēta ortodonte Ieva Mauliņa. Savukārt pieredzē daļās piecgadīgā Braijena mamma Elīna Cirse.