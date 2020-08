Viena spridzīga un runātīga, bet otra – klusa, nosvērta un lakoniska. Tādas ir Bērnu slimnīcas fonda auklītes Zanda Zālīte un Paula Beloglazova, kuras jau vairāk nekā divus mēnešus izkrāso priecīgu hematoonkoloģijas nodaļas mazāko un arī lielāko pacientu ikdienu ar savu klātbūtni. Par auklīšu klātbūtni visvairāk gan priecājas tieši vecāki, kuriem šāds atbalsts sniedz iespēju kaut uz mirkli izvēdināt galvu no ilgstošas atrašanās blakus savam bērnam palātā daudzu mēnešu garumā. Ar Zandu un Paulu šoreiz parunājāmies par to, kā viņas iestrādājušās, jaukajiem mirkļiem, ko sagādā darbs ar bērniem, un to, ko tas viņām nozīmē – būt par auklītēm slimnīcas vidē.

Abas auklītes šādu darba iespēju pamanījušas sociālajos tīklos un izlēmušas, ka vajag pieteikties.

Zanda stāsta, ka jau iepriekš viņai bijusi liela pieredze darbā ar bērniem, jo bijusi auklīte gan ģimenēs, gan bērnunamā. Divus gadus bijis pārtraukums, viņa strādājusi klientu atbalsta centrā, bet tad, pamanot iespēju, sapratusi, ka tomēr vēlas atgriezties pie darba ar bērniem. "Draugi smējās, kad viņiem pateicu, jo savā starpā bija runājuši, cik tad es ilgi izturēšu bez darba ar bērniem. Kad viņiem pateicu, ka strādāšu slimnīcā par auklīti, viņiem bija tāds: "Nu ja, zināju! Pagāja tieši divi gadi, un tu atkal esi ar bērniem,"" pastāsta Zanda. Šobrīd Zanda gan saglabājusi divus darbus – pusi dienas pavada, konsultējot klientus, otru pusi Bērnu slimnīcā kā auklīte – un nenožēlo, jo slimnīcas vide un saskarsme ar bērniem viņas sirdī radījusi siltumu.

Arī Paula, līdzīgi kā Zanda, par auklīti strādājusi jau iepriekš – gan daudzbērnu ģimenē, gan Kapseļu ielas bērnunamā. Paguvusi arī studēt teoloģiju un žurnālistiku, pastrādāt mākslas galerijā, taču sapratusi, ka būt par auklīti pašlaik ir tas, kas viņu saista visvairāk. Paula teic, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo auklītes darba pieredzi strādāt fonda paspārnē ir citādi vien tāpēc, ka tā ir slimnīcas vide un jārēķinās, ka bērniem bieži vien pie rokas piestiprināti sistēmas "vadiņi". "Kad bērns skrien, tev ir jāpaspēj ātri pastumt līdzi statīvu. Protams, bērni ļoti daudz apzinās paši. Bet visādi citādi – bērni kā bērni. Uz jokiem, nebēdnībām tendēti," pasmejas Zanda.

Sākums gan ar jebkuru bērnu neesot viegls, jo ir bērni, kas pretojas domai, ka viņus uz stundu nāks pieskatīt auklīte, jo tas nozīmē – mamma vai tētis ies prom. Šobrīd gan mazie pacienti jau lielākoties apraduši un zina – ja pa palātas durvīm ienāk Zanda vai Paula, būs spēles, sarunas, rotaļas un kāda manta. Covid-19 apstākļos sarežģītāk ir arī tas, ka auklītes ir maskās un halātiņos, kas pirmajā mirklī bērniem liek domāt, ka ienācis dakteris. "Tas ir arī tas, ko bieži teicu bērniem: "Viss kārtībā, es neesmu daktere, es neko nesaprotu no tā, nebaidies no manis, man vienkārši ir maska," pastāsta Zanda. Auklītes var atpazīt pēc īpašiem krekliņiem, kurus radījusi māksliniece un uz kuriem attēlots bērns ar zelta retrīveru.