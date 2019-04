Stilistei Žannai Dubskai ir meita, un tikai pēc viņas piedzimšanas viņa sapratusi, ko nozīmē būt mammai. Par mīlestību bez nosacījumiem, kāda tā var būt tikai starp māti un bērnu, STV raidījumā "Māmiņu klubs" stāsta Žanna.

Kā ir būt mammai? "Pirms man piedzima meita, es to vispār nesapratu. Tie, kuriem nav bērnu, nevar saprast, ko nozīmē būt mammai. Tā ir tāda sajūta, ka tevi mīl tāpēc, ka tu vienkārši esi, kā saule debesīs, ka tu esi kā radītājs. Bet tas ir tāds īss brīdis, pēc tam viņi kļūst par ļoti neatkarīgām būtnēm. Tad tu vairs neesi nekāds Dievs vai padomdevējs," ar smaidu atzīst Žanna.

Viņa apliecina, ka bērni ir kā daļa no pašas. "Ne pret ko citu es nejūtu tādas izjūtas, kā pret mammu un bērnu. Daudzi to zina, kad nomirst mamma, aiziet daļa no tevis. Ja aiziet bērns, tad es pat nezinu, cik daudz no tevis aiziet līdzi. Mana vecmāmiņa un vectētiņš piedzīvoja, ka mans tēvs aizgāja ātrāk," stāsta stiliste. Žanna uzsver, ka mātes lomu var saprast tikai tad, kad pats to izjūti.