Zīdīšanas konsultācija – iespēja, kas bieži paliek neizmantota

Joprojām publiskajā telpā un pat mediķu un speciālistu vidū var novērot gana daudz stereotipu un novecojušas informācijas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt zīdīšanas pieredzi un ilgumu. Lai atbalstītu un iedrošinātu jaunos vecākus, no 2021. gada marta Rīgas Dzemdību namā ir pieejama ar ziedotāju atbalstu izveidota "Zīdīšanas istaba", kur jaunās māmiņas mierīgā un netraucētā vidē var saņemt Dzemdību nama fonda apmaksātu zīdīšanas konsultāciju. Tās laikā var uzdot sev interesējošus jautājumus par zīdīšanu un pirmajiem mēnešiem kopā ar mazuli, kā arī saņemt speciālista nedalītu uzmanību, atbalstu un praktiskus ieteikumus, kā padarīt zīdīšanu ērtāku un efektīvāku.

"Ja būtu jānovērtē visi ieguvumi, ko no piena gūst mazulis un no zīdīšanas arī pati mamma, tos varētu salīdzināt ar milzu dārgumu kalnu – uzturs, imunitāte, emocionāla tuvība un drošs pamats visai turpmākajai bērna dzīvei. Taču statistika rāda, ka lai arī zīdīšanu uzsāk un turpina līdz sestajai nedēļai vairāk nekā 90 procenti jaundzimušo, tikai 16,5 procenti Latvijas bērnu saņem ekskluzīvo zīdīšanu pilnus pirmos sešus mēnešus, kā to iesaka Pasaules Veselības organizācija.

Rādītāji ir kritiski zemi, tādēļ ir svarīgi runāt par šo tēmu un iedrošināt vecākus vērsties pēc palīdzības tad, kad tā ir nepieciešama. Mātes piens mazulim ir neatsverama vērtība turpmākai dzīvei," uzsver sertificēta vecmāte un zīdīšanas konsultante Rīgas Dzemdību nama "Zīdīšanas istabā" Žanete Eglīte.

Viņa norāda, ka ikdienas praksē redzams – bieži zīdīšanas ilgums ir atkarīgs no mammas informētības un motivācijas – rodoties sarežģījumiem, tie prasa tūlītēju rīcību, piedomāšanu pie ikdienas režīma, sadarbību ar speciālistu. Tas prasa papildu enerģiju no mammas, kas bērna dzīves pirmajā pusgadā var būt izaicinājums. Šādos gadījumos, ja apkārtesošie un speciālisti nav atbalstoši, ir liela varbūtība, ka zīdīšana lēnām tiks izbeigta un to aizstās citi alternatīvi risinājumi. Tādēļ ir svarīgi jau pirms bērna dzimšanas jaunos vecākus nodrošināt ar informāciju, kā arī iespējamiem speciālistu kontaktiem, kur vērsties nepieciešamības gadījumā jau pēc mazuļa nākšanas pasaulē.

Paplašinot Dzemdību nama fonda darbību, ir paredzēts uzsākt zīdīšanas konsultācijas arī citās Latvijas dzemdību iestādēs, turpināt apmācīt un atbalstīt Rīgas Dzemdību nama personālu, kā arī uzsākt atbalsta sniegšanu daudzbērnu ģimenēm. Papildu finansējums šo mērķu sasniegšanai ir ļoti būtisks, tādēļ ikviens aicināts ziedot, izmantojot Dzemdību nama fonda vietni www.dznfonds.lv un lietotni "Mobilly", gan arī ziedojumu kastītēs "Narvesen" tirdzniecības vietās un iegādājoties karsto dzērienu "Narvesen" īpašā dizaina krūzītēs.