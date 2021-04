Zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē godalgas gūst ne tikai prestižo Rīgas skolu skolēni

Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 2021. gada 31. martā tiešsaistes režīmā piedalījās jau 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības darba godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 216 godalgotajiem zinātniskās pētniecības darbiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 45 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 63 darbi, bet trešās – 108 darbi. Valsts konferencei šogad tika izvirzīti skolēni no 105 izglītības iestādēm visā Latvijā, godalgotas no tām ir 53, informē Valsts izglītības satura centra pārstāve Agnese Sviderska.

Apbalvotākās trīs vietas šogad ieņem kopumā četras skolas. Pirmo vietu kā apbalvotākās izglītības iestādes šogad dala Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas Valsts 2. ģimnāzija ar 18 darbiem katra. Otrajā vietā ierindojas Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar 14 darbiem, bet trešajā vietā – Daugavpils Valsts ģimnāzija ar 11 godalgotiem darbiem.

No visiem zinātniskās pētniecības darbiem augstāko punktu skaitu un attiecīgi pirmās pakāpes diplomu šogad ieguva kopumā septiņi darbi. No tiem trīs darbus izstrādāja skolēni no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, divus darbus skolēni no Rīgas Franču liceja, bet pa vienam skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas.

Tomēr augstākās godalgas valsts konferencē nav guvušas tikai Rīgas izglītības iestādes. No trim Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas valsts konferencei izvirzītajiem darbiem godalgas konferencē saņēmuši visi trīs, turklāt viens no šiem darbiem izvirzīts dalībai arī starptautiskā jauno zinātnieku konkursā.

Starptautisko laureātu atlases komisija par atbilstošākajiem darbiem dalībai starptautiskos jauno zinātnieku pasākumus šogad nosaukusi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolnieces Samantas Cvetkovas darbu "Lokālas stroncija ranelāta piegādes sistēmas", RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēna Otomāra Gulbja darbu "Melnā anodiskā titāna dioksīda fotoelektroķīmiskās īpašības", Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolēna Miroslava Vlada Počapska darbu "Imitācijas modelēšanas tehnoloģiju pielietošanas iespēju analīze satiksmes problēmu novēršanas uzdevumā", Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolēna Krista Kristapa Ročāna darbu "Dzēlējodu izraisīto slimību izplatīšanās draudi Liepājā klimata pārmaiņu un citu faktoru ietekmē", Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolnieces Martas Vecziediņas darbu "Rekombinanti ekspresēta zirnekļu zīda proteīna iegūšana", kā arī Daugavpils 13. vidusskolas skolnieču Anastasijas Paškevičas un Ērikas Plopas darbu "Baktērijas geobacter kā perspektīvs zaļās elektroenerģijas avots".

Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes. Par populārāko no zinātņu nozarēm šogad kļuva sociālo zinātņu nozare, kur izstrādāti 145 valsts konferencei izvirzītie darbi. 122 darbi izstrādāti humanitāro un mākslas zinātņu nozarē, bet 118 – dabaszinātņu nozarē.

Par kvalitatīvi izstrādātiem zinātniskās pētniecības darbiem speciālbalvas skolēniem piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Aizsardzības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Transatlantiskā organizācija un Valsts izglītības satura centrs.

Zinātniskās pētniecības darbu konferences tiek īstenotas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" gaitā.