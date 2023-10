Cik bieži vīrieši domā par Romas impēriju? Pārāk bieži

Kā apgalvo "TikTok" paaudze – pajautājot vīrietim, cik bieži viņš domā/iedomājas par Romas impēriju, ticamākā atbilde būs: reizi pēdējās divās nedēļās vai pat katru dienu. Un atbildētāji nav vēsturnieki vai vēstures fani. Kāpēc tā? Kāds ir šī dīvainā jautājuma un vēl dīvainākās atbildes iemesls?

Sociālo mediju tendence jautāt vīriešiem, cik bieži viņi domā par Romas impēriju, dzimusi 2022. gada nogalē. Septembrī, kad zviedru influencere Saskija Korta "Instagram" atrādīja ekrāna uzņēmumu no sarakstes ar savu partneri. Tajā viņa uzdevusi jautājumu par Romas impēriju, saņēmusi negaidītu atbildi un mudina arī citas izklaidēties un rīkoties tāpat. Gadu vēlāk šī ideja kā tendence izplatījās angliski runājošajās valstīs, kad Romas kultūras entuziasts Gajs Flāvijs atsaucās uz Kortas ierakstu: "Dāmas, daudzas no jums neapzinās, cik bieži vīrieši domā par Romas impēriju. Pajautājiet savam vīram/tēvam/brālim – viņu atbildes jūs pārsteigs!"

Kopš tā laika ierakstu ir komentējuši un ar saviem rezultātiem dalījušies tūkstošiem cilvēku. Pat slavenības. Austriešu mūziķe Fireroze no sava līgavaiņa, mūziķa Billija Reja Sairusa, saņēmusi atbildi – "15 līdz 20 reizes dienā, maksimums", precīzāk – viņa prātu jaucot gladiatori. Aktrise un TV šova "Beverlihilzas īstās mājsaimnieces" zvaigzne Liza Rinna to pajautāja vīram, aktierim Harijam Hemlinam, taču atbilde nedaudz atšķīrās no dominējošās: "Ne pārāk bieži, varbūt pāris reižu gadā."

Virālā Roma

Pēc tam, kad atbildes izskanēja no "dažām reizēm gadā" līdz "dažām reizēm dienā", šī tendence kļuva virāla. Tēmturim #romanempire "TikTok" ir 1,2 miljardi skatījumu, bet tēmturim #romanempirememe – 10,5 miljoni. Viens no iespējamiem popularitātes iemesliem ir pārsteigums, ka tik daudzi vīrieši pēkšņi atzīstas apsēstībā ar Romu, tā, ka tas pat izklausās pēc noslēpumainas sazvērestības. Iemesli ir dažādi – kādu fascinējot tādas tolaiku inovācijas kā ceļi, akvedukti un tekošs ūdens, vēl kādu gladiatoru kultūra (vai tikai 2000. gada filma ar tādu pašu nosaukumu), citam vienkārši šķiet "forši".