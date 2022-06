Kā nekļūt par kaitinošāko kāzu viesi

Katrs, kurš kaut reizi dzīvē apmeklējis kāzas vai citus svarīgi saviesīgus pasākumus, zina dažus nerakstītos likums – sākot no "šī tiešām ir reize, kad kavēt nedrīkst" un "raudošus bērnus jācenšas nomierināt aiz durvīm". Taču, vai iespējams iemantot kaitinošākā viesa statusu pavisam nejauši? Tas ir pavisam reāli, ja nerespektē gan vispārpieņemto kāzu svinību etiķeti, gan jaunā pāra lūgumus.

Vienalga, vai kāzas tiek svinētas tikai pašu tuvāko lokā vai arī saaicināta pilna māja ļaužu, lielā diena bieži vien tiek izplānota līdz pēdējam sīkumam. Tas nozīmē, ka jaunajam pārim ir skaidra vīzija, kādus svētkus viņi vēlas un kādas emocijas no kāzu dienas gribētu smelties, – kā nekā par šo prieku viņi samaksājuši ne tās mazākās summiņas! Šis ir iemesls, kāpēc ar lielu pašiniciatīvu aizrauties nevajadzētu, jo pretējā gadījumā labais nodoms pārvērtīsies nepieklājīgā robežu pārkāpumā.

Protams, nevajag arī lieki pārspīlēt – kāzas ir viens vareni jestrs pasākums, kurā nav sevi par katru cenu jātur grožos. Galvenais ar savām rīcībām nekaitināt citus vai neizrādīt necieņu jaunajam pārim. Iedvesmojoties no "Huffington Post" un "Bustle", esam apkopojuši pieaicināto ekspertu novērojumus, attiecīgi – ko darīt un ko noteikti labāk nedarīt kāzu dienā, esot viesa statusā.

Pa kājām fotogrāfam



Jo vairāk bilžu, jo labāk, ne tā? Jaunais pāris noteikti priecāsies, ja vēl vairākas nedēļas pēc lielās dienas viesi iesūtīs dažādus paparaci kadrus. Jautājums gan, kā šīs bildes ir tapušas. Reizēm viesi tik ļoti aizraujas ar izcilāko leņķu meklējumiem, ka traucē profesionāļu – fotogrāfa un video operatora – darbam. Gribot kā labāk, rezultātā vari sabojāt gan pašu procesu, gan arī gala rezultātu, pa vidam izraisot vēl kādu asāku vārdu pārmaiņu.

Uz kāzām baltā tērpā



Ja vien ielūgumā nav norādīts, ka jaunais pāris ļoti priecātos par viesiem, kas tērpušies baltā, šīs krāsas izvēle apģērbā ir kategorisks "nē". Tas pats attiecas uz baltai krāsai pietuvinātiem toņiem. Gandrīz vienmēr baltā ir tērpusies tikai līgava, tāpēc šī noteikti nav tā diena, kad atrādīt savu skaisto, balto kleitiņu vai blūzi.

Jaunā pāra "raustīšana"

Ja kāzas tiek rīkotas pēc labākajām latviešu tradīcijām, skaidrs ir viens – jaunajam pārim visu dienu būs darba pilnas rokas. Tas savukārt nozīmē, ka, visticamāk, nepietiks laika, lai ar pilnībā visiem ciemiņiem ieslīgtu dziļās diskusijās par dzīves jēgu. Taču ir viesi, kuri visa vakara garumā ķer jauno pāri aiz rokas, necenšoties respektēt pašu galveno vīziju par svētku dienu. Skaidrs, ka arī viņi ļoti vēlētos parunāt ar visiem, taču jāsamierinās, ka šajā dienā sarunas laiks parasti ir ļoti limitēts.

Nesaskaņotas izmaiņas sēdvietu plānā

Izdomāt, kā viesi sēdēs pie skaisti klātā galda, nebūt nav vienkārši. Ļoti ticams, ka tas jaunajam pārim prasījis gana daudz nervu un negulētu nakšu. Taču uzticies dienas galvenajiem varoņiem – konkrētā vieta nav tev izvēlēta bez iemesla. Visticamāk, viņi ir pārliecināti, ka ar vistuvāk sēdošajiem tev ir daudz kopīga, līdz ar to spēsiet viens otru izklaidēt un palīdzēsiet uzturēt ballītes garu. Noteikti nesteidzies ar vietas maiņu vēl pirms vakariņām, jo tā var tikt uztverta kā necieņa pret jauno pāri.

Pārsteigums tosta veidā

Ļoti atkarīgs no situācijas, taču bieži vien pasākuma diena ir saplānota pa minūtēm, līdz ar to laika nobīdēm īsti nav. Jo īpaši tas attiecas uz tostiem. Protams, vēloties jaunajam pārim teikt kādus labus vārdus, tikai vēlreiz centies parādīt savu lielo mīlestību pret viņiem, taču šī nav diena, kad ķerties pie pašdarbības. Visticamāk, paši galvenie jau iepriekš apzinājuši, kuri viesi labprāt uzrunātu visus sanākušos. Ja nu tomēr ļoti vēlies kādu vārdu teikt, informē par to vedējus vai pasākuma vadītāju, kuri savstarpēji vienosies par iniciatīvas realizāciju.

Mūzikas vēlmes dīdžejam



Kur kāzas, tur ballīte! Un, kur ballīte, tur arī mūzika. Lai nebūtu strīdu par to, kura ciemiņa mīļākā dziesma izskanēs uz jaudīgas skaņu sistēmas, lielākoties jaunais pāris jau paši iepriekš sagatavo dziesmu sarakstu vai arī vienojas ar dīdžeju, kāda žanra dziesmas viesiem vislabāk tīk. Tieši tāpēc uzstāt, lai tiktu atskaņota kāda "Prāta vētras", Bejonses vai "The Beatles" dziesma, ir ļoti netaktiski, un tas nekādu labo iespaidu neatstāj. Atceries – tu kāzās neesi vienīgais viesis, tāpēc rēķinies, ka tavas muzikālās gaumes piekritēju rindas var būt nu ļoti pašķidras.

Paziņojums par lielu notikumu



Jaunumi, ka tavā ģimenē būs pieaugums, esi saderinājies vai plāno doties neizmirstamā ceļojumā pa Eiropu, ir lieliski – visi noteikti par tevi priecāsies! Taču, vai tiešām draugu vai ģimenes locekļu kāzas ir tā diena, kad par to pastāstīt plašākam pulciņam, noteikti ir atklāts jautājums. Kāzu eksperte Kima Fusaro intervijā "Glamour" uzsvērusi, ka šajā dienā jau tiek svinēta viena jauna ģimene, un tam tā vajadzētu palikt. Nenozodz starmešu gaismas – kaut arī tikai uz mirkli!

Ar grādīgajiem – lēnāk pār tiltu



Lietot vai nelietot alkoholu kāzās – tas ir katra paša ziņā, taču ierasts, ka šie svētki nepaiet vismaz bez kāda dzirkstoša dzēriena. Ņemot vērā, ka diena ir gara un jaunais pāris pēc ceremonijas dodas piedzīvojumos vedēju pavadībā, viesi meklē variantus, kā brīvajās stundās sevi izklaidēt. Rezultātā bieži vien kāda dāma vai kungs par daudz paņem uz krūts, un ar savu skaļo un dažubrīd neadekvāto uzvedību sāk bojāt citiem svētkus. Ja šo lasi, atceries, tu noteikti negribi būt šis ciemiņš!