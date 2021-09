Dāvana kā ideja biznesam! Lauras Rozes stāsts par mazā biznesa uzsākšanu

Kopš pagājušā gada oktobra pasaulei sevi ir pieteicis mazais uzņēmums "ROSE dreamwear", kas piedāvā Latvijā šūtu naktsveļu. Kā izrādās, aiz mazā uzņēmuma stāv divas sievietes no vienas ģimenes – Laura un viņas mamma Marika. Pirmais gads aizvadīts uz pozitīvas nots – no milzīgajām šaubām, kas bija pārņēmušas pirms pidžamu piedāvāšanas klientēm, nu ne miņas, un prātā tikai virziens uz attīstību un jaunu ideju realizēšanu.

Dāvana kā pagrieziena punkts

Laura Roze ir liepājniece, taču, bērnības sapņa vadīta, pēc devītās klases devās mācīties uz Rīgas Stila un modes tehnikumu par vizuālā tēla stilisti, kur apguva gan frizieres, gan vizāžistes, gan stilistes amatu. "Jau kopš bērnudārza laikiem gribēju būt friziere, tādēļ tajā laikā uzskatīju, ka esmu veikusi pareizo izvēli," atminas Laura. Pēc skola pabeigšanas tomēr nāca apgaismība, ka prātā tik ilgi izsapņotā profesija tomēr nebūs tas, ar ko jaunā sieviete vēlas nodarboties profesionāli. Tālāk jau dzīves ceļš Lauru aizvedis līdz Dānijai, kur pabeigta studiju programma koledžā par apkalpošanu, viesmīlību un tūrisma menedžmentu, savukārt nākošā gada janvārī Dānijā tiks iegūts bakalaura grāds Starptautiskās pārdošanas un mārketinga menedžmentā, kas Covid-19 dēļ tiek aizvadīts attālināti.

Ideja par to, ka Laura nākotnē vēlas kaut ko savu, viņā mājojusi jau sen. Kādu brīdi galvā pat pavīdējusi pavisam nopietna ideja par sava restorāna vai bāra atvēršanu, jo šajā jomā ir iegūta izglītība un arī darba pieredze. 2019. gada nogalē ideja jau bija izstrādes procesā, pat bija noskatītas īstās telpas, taču tieši tad pasauli sāka pārņemt Covid-19 infekcija, kas ļoti skaidri parādīja, cik viegli ietekmējama un trausla ir ēdināšanas nozare. Šis bija viens no pagrieziena punktiem, domājot par saviem nākotnes plāniem, jo Covid-19 ietekme uz pasauli likusi apsvērt virzīšanos uz tiešsaistes biznesa pusi. Otrs pagrieziena punkts bijis pagājušajos Ziemassvētkos, kad Laura un viņas māsa dāvanā saņēma mammas šūtas pidžamas. "Dāvana bija tik jauka un no sirds radīta, ka mammai teicu: "Mums šādas ir jāpārdod!" Ideju realizējām pāris mēnešu laikā, jo sapratu, ka šis tiešām ir tas, kas man patīk, un es patiešām to vēlos darīt!" atceras Laura par pirmajiem soļiem sava mazā biznesa veidošanā.

"ROSE dreamwear" nu ir kļuvis par ģimenes mazo biznesu, jo naktsveļas šūšanā piedalās gan Laura, gan viņas mamma Marika, kura pirms 12 gadiem strādāja "Lauma Lingerie" šūšanas cehā par šuvēju, pēc augstskolas pabeigšanas – par ceha noliktavas pārzini, vēlāk jau par plānošanas inženieri, taču līdz ar darbinieku skaita samazināšanu 2008. gadā, profesionāli sieviete ar šūšanu līdz šim vairs nebija nodarbojusies.

Savukārt Lauru rokdarbi aizrāvuši vienmēr: "Šūšana mani ir aizrāvusi kopš pamatskolas gadiem, kad piedalījos "Avangards" rīkotajos (Rīgas valsts šūšanas fabrika – aut.) šūšanas konkursos. Esmu diezgan radoša personība. Pašlaik es esmu tā, kurai ir idejas, un mammai jautāju palīdzību tās īstenot. No mums sanāk ļoti laba komanda." Jaunā šuvēja teic, ka patika pret apģērba radīšanu ir arī mājturības skolotājas Selitas Novickas nopelns: "Atceros, kā septītajā vai astotajā klasē kopā veidojām tērpus un uzšuvu arī savu pirmo komplektu – krekliņu un svārkus." Mācoties profesionālajā vidusskolā, lielāks uzsvars bija uz tērpu dizaina radīšana un to skicēšanu, ne to reālu izpildi, tādēļ pašlaik pamatskolā iegūtās praktiskās prasmes tiek nostiprinātas mammas vadībā, kā arī ar interneta resursu palīdzību.

Apgāzt stereotipus

Galvenais mazā biznesa mērķis – iepriecināt sievietes, likt justies tām skaistām un elegantām. Jā, arī guļot! "Šķiet, ka mūsdienās ir divi stereotipi. Vai nu tev mājās jāizskatās skaisti, kas ne vienmēr nozīmē arī ērtumu, vai arī mājās jājūtas ērti, kas ne vienmēr izskatīsies skaisti," pārdomās dalās uzņēmuma idejas autore Laura. "Savās pidžamiņās es ļoti vēlējos apvienot skaisto ar ērto, kurās gan sievietes, gan meitenes varētu gan gulēt, gan vienkārši pavadīt dienu mājās." Laura teic, ka galvenās naktsveļas vērtības ir, lai tās būtu elegantas un vizuāli pievilcīgas, tomēr tai pat laikā naktsveļa nebūtu apspīlēta, nespiestu un audums saglabātu savu kvalitāti arī pēc mazgāšanas.

Piedāvājumu sortiments jau palēnām aug – ja no sākuma tika piedāvāts šortu un krekliņu komplekts, nu var iegādāties arī garās pidžamas bikses, kleitas un halātus. Pašlaik daļa kolekcijas tiek šūta no kokvilnas, bet daļa no augstas kvalitātes atlasa un satīna. Izvēle par labu šiem audumiem kritusi vairāku iemeslu dēļ – tie ļauj klientiem naktsveļu piedāvāt par pieejamu cenu, turklāt šie audumi neizstaipās un nesaraujas pēc mazgāšanas, saglabā krāsu un pats galvenais – audums ir ādai patīkams.

Padomāts ne tikai par estētisko, bet arī praktisko pusi. "Vienmēr cenšamies mūsu klientiem nākt pretī un piedāvāt visdažādākos risinājumus," pastāsta Laura. "Piemēram, grūtniecēm vai jaunajām māmiņām piedāvājam komplektu ar lencītēm, kuras ir sasienamas vai ar iestrādātu āķīti priekšpusē, lai tās būtu viegli noņemama un varētu pabarot bērniņu. Tāpat vienojamies par detaļām – garumu un krāsu. Citreiz klientes uzticas un pasūta standarta izmērus, taču ir reizes, kad pielāgojam naktsveļas izmēru klientes iesūtītajiem mēriem." Viena komplekta uzšūšana, kā teic meistare, aizņem vienu līdz divas dienas.

Internets biznesa vidē ir iespēju pasaule. To atzīst arī Laura, jo lielākā daļa naktsveļas dizainu ideju iegūtas tieši interneta dzīlēs. Taču ar to, protams, nepietiek. Atrodot kaut ko acīm tīkamu, ir jāsaprot, kā šo ideju pārģenerēt par savu, lai spētu atšķirties no konkurentiem. "Lai mēs spētu atšķirties, cenšos savienot vairākus dizainus vienā. Bieži iegādājos visiem pieejamas piegrieztnes un pārveidoju tās pēc savām idejām, tāpat realizēju arī savas oriģinālās idejas."

Šaubas un risks

Sieviete atzīst, no sākuma mākušas šaubas par sava mazā biznesa uzsākšanu, jo bijis grūti saprast, vai piedāvātais pakalpojums kādu interesēs, taču nu viņa pārliecinoši visus vēlas iedrošināt – noteikti nebaidīties un riskēt. "Neiesaku iet prom no darba un mesties iekšā nezināmajā. Atrodi iespēju, kā savienot jau esošo darbu ar savu jauno aizraušanos. No sākuma realizē ideju ar pēc iespējas mazākiem ieguldījumiem, lai notestētu vai ideja ir saistoša. Galvenais ir nedomāt par to, ko domās un teiks citi, jo, šķiet, ir liela daļa cilvēku, kuriem blakus nav īstais atbalsts, un viņi ļoti uztraucas par apkārtējo domām."

Lauras ģimenei jau bija viena šujmašīna, taču bija jāiegulda otras iegādē, lai apstrādātu vīles. "Pirmās pidžamiņas šuvām no kokvilnas ar sienamām lencītēm. Audumus iegādājāmies Liepājā un tikai tik, lai pietiktu divām trim pidžamām. Turpmāk audumus, furnitūras un diegus iegādājāmies no nopelnītās naudas," pieredzē dalās jaunā šuvēja. Tā kā bizness vēl ir jauns un pavisam neliels, ar visu darbu izpildi tiek galā pati ģimene, turklāt mežģīnes, kas rotā lielu daļu no "ROSE dreamwear" modeļiem, tiek ražotas Liepājā.

Runājot par nākotnes plāniem, Laura teic, ka vēlas pilnībā nodoties mārketingam, tādēļ šobrīd tiek virzīts mērķis attīstīties tiktāl, lai pēc gadiem varētu algot papildu šuvēju, un pati varētu nodoties pārdošanai un reklāmai. "Ir jāgatavojas tam, ka ne vienmēr bizness pelnīs daudz naudas jau ar pirmo ievietoto bildi "Instagram" – no sākuma ir svarīgi iegūt klienta uzticību. Tāpat nevajag padoties jau pēc pirmās neveiksmes," iedrošina Laura, kura pašlaik naktsveļu iegādāties piedāvā caur sociālajiem tīkliem "Facebook", "Instagram" un nesen radīto veikala mājaslapu.