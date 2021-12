Divpadsmitgadīgā Helma Elvīra, kura internetā ierunā stāstus un mēles mežģus

Divpadsmit gadus vecā Helma Elvīra Križevica no Vecmīlgrāvja kanālā "Youtube" izveidojusi stāstu krātuvi, kur stāsta stāstus un pasakas, kā arī mēles mežģus. Šobrīd skatāmas un klausāmas pasakas un stāsti par ziemu un ar to saistītiem notikumiem. Viņa runā ar zināmu aktiermeistarību, video sākums un beigas parasti ir atraktīvs vai humoristisks. Izrādās, kameras otrā pusē ir tētis Mārtiņš, un stāstus izvēlas pati Helma Elvīra, pirms gala lēmuma konsultējoties ar ģimeni. Helma Elvīra ir arī Rīgas un Latvijas skaļās lasīšanas čempione. Iepazīstamies!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Helmai Elvīrai no mazotnes patīk daudz lasīt. "Jau, kad biju maza, labprāt lasīju un pēc tam uzzināto stāstīju citiem. Vecāki teic, ka es sāku lasīt četru gadu vecumā," atklāj Helma Elvīra.

Ideju veidot kanālu "Youtube" ieteicis tētis Mārtiņš mājsēdes laikā un meita labprāt piekritusi. Tā no 2021. gada maija sākuma katru nedēļu savā "Youtube" kanālā Helma Elvīra ievieto kādu pasaku, teiku, lasījumu vai stāstu. Pamazām veidojas pamatīga krātuve, no kuras vecāki jau izvēlas pasakas savu mazo bērnu midzināšanai. Tāpat tas ir noderīgs materiāls skolotājiem, kas meklē teikas un pasakas, un, protams, "špikeris" skolēniem literatūras stundām.

"Es izvēlos, ko lasīt no pasaku grāmatām vai spoku stāstiem, kas man ļoti patīk. Priekšroku dodu mazāk zināmām pasakām. Atlasu vairākas, izstāstu ģimenei un tad mēs kopīgi pieņemam gala lēmumu," pusaudze izstāsta darba stratēģiju.