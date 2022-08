Iemācīt drosmi. Trīs vadītāji par stereotipu atmešanu meitu audzināšanā un uzņēmējdarbības vidē

Uzņēmējs, kura pakļautībā šobrīd ir 160 cilvēki, neslēpj, ka viņa darba dzīve joprojām ir straujā ritenī un līdzsvars starp mājām un darbu ir ļoti "šķībs".

Tieši lielā slodze, viņaprāt, ir racionālais izskaidrojums, kādēļ biežāk sievietes izvēlas šefpavāra palīga lomu: "Patiesībā viņas dara tieši to pašu darbu, bet apzināti nevēlas uzņemties atbildību "priekšējās līnijās", lai būtu iespēja rūpēties par mājām, bērniem." Tiesa, šī tendence, ka šefpavāri vairāk ir vīrieši un pamazām to vidū vairāk ienāk sievietes, raksturīgāka Rietumu pasaulei, jo iepriekšējā iekārtā, kurā dzīvojām, ēdināšanas uzņēmumos bija vairāk sieviešu, tostarp šefpavāra amatā.

Foto: LETA, Sintija Zandersone

Pats darba devējs gan nekad neesot šķirojis darbiniekus vadošiem amatiem pēc dzimuma, pirmkārt, lai nedalītu: "Man svarīgāk, lai cilvēks ir ļoti spēcīga, harismātiska personība, kas var būt kolektīva lokomotīve. Otrkārt, šim darbam ir ļoti jāpatīk, ja ne – rezultāts būs īsspējīgs. Ir jājūt darbs "pirkstu galos"."

Aleksejeva uzņēmumā pārsvarā šefpavāri tomēr ir vīrieši. Viņš skaidro: "Ir arī meitenes, bet puišiem fiziski ir vieglāk kaut ko pacelt, aiznest, sevišķi izbraukuma banketos. Būtu dīvaini, ja lielās čuguna pannas un āra grilus krāmētu meitenes. Taču viņas man "tamborē" visādas mazās lietas, un viņu darbs noteikti ir vienlīdz svarīgs kā puišu paveiktais, jo pasākums, vakariņas nesastāv tikai no "brutāla gaļas gabala, kurš apcepts oglēs". Ir daudz mazu, smalku sīkumu, kas meitenēm patīk daudz labāk nekā puišiem."

Ārpus karjeras tēmas tētis ir atvērts dažādām meitas aktivitātēm: "Meita mācās braukt ar pilnvērtīgu motociklu! Viņai patika veikot, braukt ar sniega dēli un mācīties mest kūleņus. Šķiet, viņai nav stereotipiskas domāšanas, un es esmu atvērts tam visam."

Bērnam pašam jāatrod tas, kas padodas





AS "SAF Tehnika" valdes loceklim Jānim Bergam ir divas meitas. "Vecākā meita Anna dzimusi 1993. gadā, Emīlija – 1999. gadā. Tā es atceros, cik viņas ir vecas," par gadu skaitīšanu pasmaida tētis.

Abas jau beigušas augstskolu un veido savu dzīvi. Bergs diezgan agri sapratis, ka ir bezjēdzīgi mēģināt likt bērniem iet mācīties to, ko grib viņš: "Daudzi vecāki cīnās, lai atvases dara to, ko izdomā viņi, – vai nu iet pašu pēdās, vai apgūst prestižas, pelnošas profesijas, kas nu kuram liekas svarīgi. Es nedaudz pamēģināju šādu pieeju, bet ātri sapratu, ka tas īsti nestrādā un labākais, kā es varu palīdzēt bērniem, ir palīdzēt viņiem iegūt to izglītību, kuru viņi grib, un īpaši viņiem netraucēt. Manuprāt, ikvienam cilvēkam dzīvē jāatrod savs ceļš, ko viņš grib iet, un, ja viņam izdodas atrast to īsto, viņš ir laimīgs."