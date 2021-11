'Ilgi bijos teikt – 'viss ir labi', teicu – 'pagaidām ir labi'!' Lauma Auziņa par priekšlaikus sagaidīto bērniņu

Protams, sākumā mācījos trīcošām rokām. Kurš aparāts pīkst? Kāpēc? Vai zonde ir pareiza garuma? Cik daudz piens jādod? Kā iesvērt? Vai drīkstu viņu cilāt? Vai tas nav bīstami? Uz intuīciju sākumā nespēju paļauties, gribēju visu izdarīt pēc reglamenta.

Bērnu slimnīcā pirmajās dienās Martu uzraudzīja neonatoloģe Aleksandra Juraša – fantastiska ārste, kura acīmredzami darbojas bērna interesēs. Viņa vienmēr ienākot sasveicinājās ar Martu, runāja pieklusinātā balsī, jebkuras pārbaudes veica rūpīgi un mierīgi. Pirmās apskates laikā viņa man vaicāja, vai Martam kājā ir ievadītas kādas zāles, jo viens muskulis bija pietūcis. Es minstinājos – atcerējos, ka pa ausu galam biju dzirdējusi, ka Stradiņa slimnīcas māsiņa ko tādu minēja kādai no Bērnu slimnīcas māsām. Dr. Juraša teica – māmiņ, no šīs dienas jūs esat bērna interešu aizstāve, jums ir jāfiksē viss, kas ar viņu notiek. Es šos vārdus uztvēru kā "dēla ielikšanu manās rokās". Beidzot sajutu, ka tas ir mans bērns un mana atbildība.

Mani iepazīstināja ar tālāko ārstēšanas plānu – pamazām inkubatorā mazinās temperatūru un noņems mitrumu, kad viņš pie tā būs pieradis, varēs pārvietot uz silto gultiņu, kurā atkal pakāpeniski samazinās temperatūru. Mājās bērnu varēs laist, kad būs izpildīti vairāki nosacījumi: bērns pats spēs regulēt sava ķermeņa temperatūru, spēs izēst visu, kas jāizēd, un veiksmīgi pieņemsies svarā, kā arī visi rādītāji būs stabili. Papildus bija nozīmēts plaušu rentgens, galvas sonogrāfija, regulāri bija jāveic asinsanalīzes.

Galvas ultrasonogrāfijā ārsts atklāja kādas izmaiņas, kas varētu būt gan norma priekšlaikus dzimušam bērnam, gan nozīmēt nākotnes veselības problēmas. Skaidrākai diagnozei bija nepieciešams atkārtots rentgens pēc pāris nedēļām. Tas bija nākamais sarežģītais posms, kur atkal sākās milzīga panika: neesmu tam gatava! Kāpēc tā? Ko darīsim, ja kaut kas atklāsies? Kāpēc neviens neko nevar pateikt? Šajā brīdī bez profesionālas palīdzības būtu bijis ļoti grūti savākties un turpināt rūpēties par dēlu un par sevi. Man palīdzēja profesionāls psiholoģiskais atbalsts – gan slimnīcas piedāvātais psihologs, gan sazvanīšanās ar psihoterapeiti. Arī viņi nevarēja man dot atbildi, kas būs, tomēr pakāpeniski palīdzēja situāciju pieņemt, apzināt savas vajadzības, sakārtot prioritātes un savaldīt nepamatotās raizes.

Arī daktere Juraša mani "sapurināja", kad man uznāca panika: "Paskatieties uz savu bērniņu! Viņam tagad viss ir kārtībā. Vai viņam šobrīd kaut kas ir slikti? Nē. Tā arī pret to jāattiecas. Jums jāparūpējas, lai viņam ir pēc iespējas mierīgi un patīkami apstākļi – gluži kā mammas vēderā." Ar prātu sapratu, bet nezināju, kā to paveikt.

Atgūt trešo gaidību trimestri

Tajā pašā dienā pie manis atnāca māsa, kurai varēju izraudāties uz pleca. Īsi pirms došanās prom viņa uzlika Martu man uz krūtīm ķengura pozā. Atlaidos krēslā un sarunas gaitā iemigu. Pamodos pēc stundas – manī bija absolūts miers. Kopš tā vakara visus brīvos brīžus pavadījām šādā pozā – vairākas stundas dienā. Šķiet, ka arī es pati tā atguvu trešo grūtniecības trimestri, kura mums iztrūka. Un vēl būtiskāk: es pieņēmu – lai kādi pārdzīvojumi arī nāktu, viņš ir mūsu dēls un mēs to pārvarēsim kopā.

Foto: Privātais arhīvs

Siltā ūdens gultiņa Bērnu slimnīcā un "ķengura" poza - labākais antidepresants

Dažādās analīzes uzlabojās. Stiprināja arī iepazīšanās ar citām mammām. Visbiežāk satikāmies "piena istabā". Katru dienu regulāri uz šo istabu dodoties, ievēroju, ka priedē aiz loga ir liela ligzda. Man patīk vērot putnus tiešsaistes kamerās. Pēc tur redzētā nodomāju, ka izskatās pēc plēsīga putna ligzdas, ieminējos par to vīram. Viņš piedāvāja atsūtīt man binokli. Tā nu vismaz reizi dienā pa gaiteni uz "piena istabu" devos ar piena pumpi un binokli. Pētot putnus, secināju, ka izskatās pēc vistu vanagiem. Vēlāk izrādījās, ka jau vairākus mēnešus arī ārsti putnus bija vērojuši. "Ģimenes dzīves" vērošana aiz loga palīdzēja atslēgt domas.

Beidzot atkārtotajā ultrasonogrāfijā noskaidrojās, ka smago bojājumu, no kuriem baidījāmies, nav, bet ir citas nelielas izmaiņas, kuras būs jāapskata pēc diviem mēnešiem magnētiskajā rezonansē. Tajā brīdī jau biju daudz lasījusi ne tikai par iespējamām komplikācijām, bet arī par to, cik stipri ir citi vecāki un bērni un ko spēj paveikt neatlaidība un mīlestība. Pārsteigta atklāju, ka nevis uztraucos, bet no sirds nodomāju – kas būs, būs labi. Beidzot biju pieņēmusi mūsu pieredzi.

Pēdējais posms, lai tiktu mājās, bija izņemt barošanas zondi. Mums piedāvāja – pāriet uz pudelīti un mājās cīnīties par zīdīšanu ar krūti (iedrošināja, ka tas izdosies, jo satvēriens dēlam bija labs) vai mācīties zīdīt slimnīcā. Tas aizņemtu ilgāku laiku. Izvēlējos koncentrēties uz ēst mācīšanu no pudelītes, jo ātrāk gribēju tikt pie ģimenes. Man bija sajūta – ja tikšu mājās, viss būs labi. Mācīšanās aizņēma divas ar pusi nedēļas, līdz beidzot zonde svinīgi tika izņemta.

Foto: Privātais arhīvs

Mājup

Un 1. jūnijā varējām doties mājās! Abi brāļi iepazinās. Pirmajā dienā vecākais puika sarīkoju kašķi – rāpās klēpī tētim un pie manis nemaz tā nenāca. Pieņēmu to, bet centos viņam veltīt daudz uzmanības. No lielā brāļa izjūtam gan greizsirdības uzplūdus, gan prieku par mazā brāļa izdarībām. Šobrīd beidzot uz abiem bērniem skatāmies kā uz vecāko un jaunāko, nevis – vecāko un priekšlaikus dzimušo.

Uzdrīkstēties pateikt, ka viss ir labi

Foto: Privātais arhīvs

Pirmā brāļu satikšanās

Pārnākot mājās, Martam bija jālieto dzelzs preparāti un D vitamīns, jāuzrauga svars, jāmēģina pāriet uz zīdīšanu. Tas mājās ar trīsgadnieku bija vēl viens izaicinājums, kura īstenošana prasīja vēl pusotru mēnesi. Pēc trim beidzot bijām gatavi pārstāt viņu visu laiku svērt.

Šobrīd dēls ir superīgs, smaidīgs, kustīgs, vairāk vai mazāk dara lietas atbilstoši koriģētajam vecumam.

Visi priekšlaikus dzimušie bērni piedalās "follow up" programmā, kur viņiem seko līdzi speciālisti līdz divu gadu vecumam ik pēc trim mēnešiem. Šobrīd esam bijuši uz pirmo vizīti, un ārsti drošina, ka viss ir kārtībā, tikai paaugstināts muskuļu tonuss. Vedam uz vingrošanu, bet arī fizioterapeite jau šobrīd saka, ka viss ir labi!

Es ilgi nespēju uzdrošināties teikt "ir labi", kad kāds jautāja par Marta veselību. Tā vietā teicu: "Pagaidām ir labi." To secināju arī sarunās ar citām priekšlaikus dzimušo mammām – ir grūti noticēt, ka viss ir kārtībā, ja reiz esi bijis situācijā, kad nekas nav kārtībā vai brīžiem kaut kas nav kārtībā. Vai nebūs atkal? To sajūtu ir grūti atlaist. Tagad es saku – viss ir labi!