Kintijas Bērzkalnes īpašo dienu apakšveļas 'bizness'

Kad runa ir par apakšveļu, lielākoties aktuāli ir divi jautājumi – cik tā būs ērta un vai uz auguma izskatīsies glīti? Taču zīmola "Thatday" radītāja Kintija Bērzkalne, pirms mazliet vairāk nekā pusotra gada dibinot uzņēmumu, šim sarakstam pievienoja jaunu aspektu, ko aizvien apvij kaudze stereotipu, – vai šī apakšveļa varētu aizstāt higiēnas preces īpašo dienu laikā? Mēnešreižu apakšveļas ražošanu Kintija sauc par ļoti apjomīgu hobiju, ko aizsākusi tikai tāpēc, ka iedegusies par ideju beidzot atvieglot sievietēm dzīvi. Toreiz viņa gan nezināja, ar cik lielām "mārketinga spēlītēm" būs jāsaskaras, cik grūti būs izveidot uzticamu komandu un cik ļoti viņa uztrauksies par katru nosūtīto paciņu.

Kintijai ir tikai 24 gadi, bet viņas dzīves bagāža jau šobrīd ir, maigi sakot, ražena. Pēc pamatskolas absolvēšanas jauniete gadu pavadīja kultūras apmaiņas programmā Argentīnā (gluži kā "Erasmus" vidusskolēniem), kur, dzīvojot vietējā ģimenē, pabeidza 11. klasi. Tas bija iemesls, kādēļ pēc atgriešanās Latvijā divus mācību gadus nācies sasteigt vienā.

Pēcāk sekojis ilgs ceļš, lai atrastu sevi augstākās izglītības plauktiņos – sākot no moderno valodu studijām humanitārajās zinātnes un beidzot ar komercdiplomātiju un jurisprudenci –, vienlaicīgi iestājos divās klātienes pilna laika bakalaura programmās. "Tā mācījos trīs gadus, jo daudzus kursus varēju pielīdzināt, līdz ar to abas studijas pabeidzu vienlaicīgi. Dubultā kārtoju eksāmenus, rakstīju bakalaurus..." Taujāta, vai slodzes dēļ šajā dzīves posmā nepazuda veselais saprāts, Kintija ar smaidu noraidoši krata galvu. Bijis tik daudz brīvā laika, ka beigusi vēl interjera dizaina, masiera un vairākus citus kursus! "Man laikam ir citāda izpratne par laiku. Domāju, ka tas nāk no bērnības – jau no trim gadiem bijušas dažādas sporta aktivitātes, dejas, mūzikas skola, volejbols. Varu godīgi teikt, ka mācību laikā ne reizi neesmu raudājusi, negulējusi naktis vai dzīvojusi pilnīgā stresā," stāsta Kintija, kura šovasar ieguva jurista kvalifikāciju un strādā pilna laika darbu nozarē.

Mēnešreižu apakšveļa. Degradējamies vai attīstāmies?

Pirmie solīši uzņēmējdarbības lauciņā sperti jau sešu gadu vecumā, pie mājas pārdodot pagalmā salasītos ābolus. Ja citi bērni pirmo sapelnīto naudiņu iztērēja ledenēs uz kociņa vai sulas saldējumos, Kintija jau no mazotnes sākusi krāt. "Dziļi sirdī esmu ekonomists, tērēju ļoti piesardzīgi," viņa stāsta. Arī sava apakšveļas zīmola "Thatday", kas dienasgaismu ieraudzīja pirms diviem gadiem, starta kapitālu viņa sakrājusi pati, liekot algu pie algas un neprasot nevienam aizņēmumu. Taču jaunā uzņēmēja ir atklāta – gadu gaitā, kas pavadīti, attīstot un spodrinot zīmola vārdu un produktus, nācies jau vairākkārt apdedzināties.