"Piekritu uz trim gadiem, paliku 30," tā par savu darbu lielākajā PSRS kinostudijā saka tērpu māksliniece Edīte Priede. Viņas kontā ir darbs pie filmām, kas ierakstītas ne tikai padomju kino zelta fondā, bet iederētos arī pasaules kino klasikā, – "Dienesta romāns", "Stacija diviem" un citas. Kopumā latviešu māksliniece strādājusi 26 filmās.

Kinostudijas "Mosfiļm" oficiālā dzimšanas diena ir 1924. gads, bet Edīte Priede piedzima 1936. gada 31. janvārī Blīdenē. Piedzīvoja karu, bēgļu gaitas, gan tepat Latvijā. Un tieši kara laikā atklājās viņas mākslinieces talants.

"Kurzemē slēpāmies i no Sibīrijas, i no kara, dzīvojām kā bēgļi mājā meža ielokā. Tā kā mums nebija rotaļlietu, es izdomāju, ka jāzīmē lelles. Viss sākās ar papīra lellēm: atradu kaut kādu kartona gabaliņu, uzzīmēju un pēc tam no visa, ko varēju atrast, – noplīsušas tapetes, lupatiņas – taisīju viņām drēbes: princešu kleitas, slēpošanas kostīmus, kas vien tik nāca prātā! Pat cimdiņus un zābakus. Tas citiem bēgļu bērniem arī patika, un tā es aizrāvos," portālam "Delfi" stāsta Edīte. "Kad nomierinājās Kurzemes katls, apmetāmies Saldū, atgriezos skolā, un tur kaut kā visi uzzināja, ka es zīmēju. Bioloģijas skolotāja prasīja, lai uzzīmēju viņai mācību līdzekļus, jo ar tiem bija grūtības, – mušas kāju vai snuķīti. Ģeogrāfijas skolotāja kaut ko palūdza. Man mūžīgi bija jāzīmē arī sienasavīze, no tās nevarēju tikt vaļā."