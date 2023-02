Par dzimumneitrālām drēbēm! Jaunietes iestājas par modes atbrīvošanu no stereotipiem

Kamēr vieni jaunieši ieraksta podkāstus, attīsta biznesa idejas vai vienkārši "danco" vecākiem pa nerviem, citi rīko modes skates un izglīto vienaudžus par sev aktuālām tēmām. Tieši tāds ir meiteņu līderības projekta "Future Heroes" komandas "EquAll" stāsts – piecas uzņēmīgas meitenes uzskata, ka mūsdienās nepietiekami daudz tiek runāts par modi, kuru nenosaka dzimums. Savu kulmināciju domubiedru projekts līderības programmas ietvaros sasniegs 3. martā ar modes manifestāciju tirdzniecības centra "Rīga Plaza" telpās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Meiteņu komandas mentore, "Riga Business School" komunikācijas un mārketinga direktore Agnese Strazda atklāj, ka iepriekš jaunietes starpā nebija pazīstamas – Reičela, Undīne, Zane, Jaroslava un Alise ir no dažādām Latvijas pilsētām. Savu ilgtspējības un līdztiesību jautājuma projekta ideju jaunietes, kas ir vecumā no 15 līdz 17 gadiem, nolēmušas attīstīt modes virzienā. Viņas secinājušas, ka savā ziņā mode ir stigmatizēta – tai ir savi rāmji, proti, sievietes ģērbjas "tā" un var atļauties "to", bet vīrieši – tieši pretējo. ""Unisex" filozofija – ka apģērbs ir derīgs gan sievietei, gan vīrietim –, nav nekas jauns, taču meitenes uzskatīja, ka šī tēma Latvijā būtu jāaktualizē. Viņas vēlējās vairāk strādāt ar jauniešu izglītošanu, stāstīt, ka mode ir pārāk stereotipizēta, un patiesībā jauniešiem jābūt no tiem brīviem. Jābūt daļai no modes, cenšoties mazināt modes industrijas uzliktos standartus."

Foto: Publicitātes foto

Strazda uzsver, ka šīs tēmas aktualitāti jaunietes izjutušas uz savas ādas, novērojot kā savā, tā arī citu vienaudžu ikdienā. Nenoliedzami, mūsdienās jauniešu modes izvēle ir salīdzinoši brīva, taču ēnas pusē paliek jautājums – ko šī brīvība un uzdrīkstēšanās jauniešiem nereti "maksā". "Tiklīdz ieraugām kaut ko attālinātāku no standartiem, protams, jaunieši cieš no dažāda veida mobinga par tēmu "kas tu esi un ko tu valkā"," stāsta Strazda.

Lai saprastu, kāda ir "lielā bilde ārpus pašu "burbuļa", komandas meitenes veica aptauju par modes stereotipiem. Atbildes iesnieguši 300 respondenti vecuma grupā no 13 līdz 21 gadam. Rezultāti atklāja, ka gandrīz 70 procenti aptaujāto kādreiz ir iegādājušies drēbes un aksesuārus no pretējā dzimuma apģērba klāsta, taču puse pēcāk uzklausījusi skeptiskus komentārus vai aizrādījumus par šo soli. Neskatoties uz to, lielākā daļa aptaujāto neuzskata par vajadzīgu mainīt apģērba sadalījumu veikala kategorijās pēc dzimuma – tas tikai apgrūtināšot ierasto iepirkšanās gaitu.

Ar šiem un vēl citiem aptaujas gaitā iegūtajiem datiem sanākušos plānots iepazīstināt 3. marta modes manifestācijas pasākumā.

Modes atbrīvošana no stereotipiem



Lai gan modes manifestācija, kas norisināsies tirdzniecības centrā "Rīgā Plaza", ir galvenais līderības programmas projekts, paralēli tam jaunietes organizē arī dažādus citus pasākumus, piemēram, video vlogus ar modes ekspertiem un tiešsaistes modes nedēļas – tas viņām palīdz saprast, cik ļoti jauniešu mode ir brīva no stereotipiem, skaidro Strazda. Kas attiecas uz manifestāciju, mērķis ir radīt produktu, kuru iespējams replicēt, proti, pasākumu organizēt ne tikai Rīgā, bet jebkurā citā Latvijas pilsētā un vietā.

Plānots, ka modes manifestācija norisināsies divu stundu garumā, un uz mēles kāps astoņi modeļi, atrādot 23-25 tērpu kombinācijas. "EquAll" komandai partnerībā pievienojusies Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskola, tāpēc daļa modeļu būs tieši no vēju pilsētas. Pārējos drosminiekus komandas dalībnieces meklē "no tautas", un ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties, sūtot meitenēm pieteikumu līdz 15. februāra pusnaktij.

Strazda uzsver, ka tērpu kombinācijas veidos pašas projekta organizatores, dodot modeļiem norādes un vizuālo informāciju, kāda, viņuprāt, izskatās nepieradinātā mode. Svarīgi piebilst, ka drēbes netiks pamatā šūtas vai iegādātas šim tieši pasākumam – tās atrastas un sakombinētas no jauniešu skapjos atrastiem apģērbiem, kā arī tiks nodrošināta katra dalībnieka ārienes uzpucēšana.

Foto no privātā arhīva

Taču pasākums neaprobežosies ar drēbju atrādīšanu vien. Plānots, ka tā laikā moderators nolasīs arī tērpu kombināciju aprakstus, proti, tiks skaidrots, kas tad konkrētajā gadījumā būtu tas nepieradinātais. "Meitenes pašas meklē mūziķus, kas ieskandinās modes skati, meklē dīdžeju, kas nodrošinās skaņu," notikumu virzību atklāj Strazda. Lai skaidrotu dzimuma problemātiku apģērba kontekstā, tiks atrādīti arī dati, kas iegūti no jauniešu aptaujām.

Trīs komandas dalībnieces nepieradinātās modes stāstu jau aktualizējušas ar uzstāšanos savās skolās. Kā uzskata Strazda, "EquAll" šādā veidā, ar informatīvo saturu apciemojot jauniešus, turpina tādu organizāciju kā "Papardes zieds" un "Dardedze" iesākto virzienu. "Skaidrs, lai nosēstos pārliecība, tas būtu jādara gadiem. Negribu meiteņu vietā apsolīt, ka viņas turpinās kaut ko darīt, taču viņas būs notestējušas, noprototipējušas vienu modes manifestāciju, kuru ar tiem pašiem vai līdzīgiem resursiem var realizēt arī citās lielās pilsētas. Iespējams, piesaistot sponsoru atbalstu, meitenēm būtu interese kaut ko tādu darīt arī ārpus projekta," skaidro Strazda.