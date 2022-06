Pēdējā trimestrī cilāt svarus? Fitnesa trenere Līva par savu pieredzi un sievieti kustībā

Grūtniece pēdējā trimestrī un cilā svarus – skandāls! Apdraud bērnu! Apdraud sevi! Rāda sliktu piemēru! Fitnesa treneres un šogad dzimušās Rotas mammas Līvas Romanes publicētās bildes sociālajos tīklos sacēla īstu vētru vietnē “Instagram”. Līvai ir pretargumenti visiem šiem pārmetumiem un sapnis izveidot sieviešu komūnu, kas būtu atvērta visām sievietēm un iedrošinātu viņas kustēties.

Mazā Rota guļ uz paklājiņa sporta zālē. Viņai vēl nav četru mēnešu. Savā nodabā guldzinādama, Rota – hops – pārveļas uz vēdera. Skats iespaidīgs – tik maziņš un tādas prasmes. Visi man zināmie, kā arī manis pašas bērni šādu prasmi sāka demonstrēt tuvāk savas dzīves pusgadam, bet ne jau trīs mēnešos!

"Jā, es arī nedaudz satraucos par to un aizskrēju pie fizioterapeites noskaidrot, vai viss kārtībā," atbildot uz manu apbrīnu, stāsta Rotas mamma Līva. Viņa ir fitnesa trenere "Andrejsala strength and conditioning", un meita ir klātesoša mammas treniņos. Fizioterapeite, vērojot Rotu, Līvai pavaicāja, vai kāds no vecākiem nodarbojas ar sportu. Uzzinot, ka gan mamma, gan Rotas tētis Reinis (Reinis Garkalns – aut.) ir fitnesa treneris, noteica: "Nu gēni, gēni!" Un nomierināja, ka Rotas attīstībā velšanās prasme tik agri neko nenodarīs, jo bērni veļas, rāpo un ceļas tad, kad ir gatavi.