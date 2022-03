Katastrofas, nelaimes un arī karš norauj maskas un lomas, atklājot cilvēka būtību un kodolu. Un tad var gadīties pārsteigumi. Dažādi – gan patīkami, gan nepatīkami. Šīs intervijas varoni Reini Pozņaku es pazīstu gandrīz 20 gadus, un teikšu godīgi – tas, ar kādu apņēmību viņš iesaistījās brīvprātīgo kustībā, palīdzot Ukrainai, mani pārsteidza. Ļoti patīkami pārsteidza.

Ar Reini iepazināmies autosportā – abi esam rallija stūrmaņi. Gudrs puisis ar viedokli, kas daudziem var nepatikt. Īpaši saistībā ar notiekošo Rīgā, ko Reinis komentēja kopā ar Paulu Timrotu. Ironiski, bet argumentēti un trāpīgi.

Un tad pienāca 24. februāris, kas pasauli sagrieza ar kājām gaisā. Pēc pirmā šoka un apstulbuma daudzi nedomājot sāka palīdzēt kara arvien vairāk pārņemtajai Ukrainai, kurš ziedojot, kurš organizējot palīdzības kravas, kurš – uzņemoties tās nogādāt. Reinis operatīvi izveidoja to, ko pats sauc par "tvitera konvoju", – par saziedotajiem līdzekļiem iegādājas mašīnas, ar citu autosportā iesaistītu un neiesaistītu speciālistu palīdzību tās sagatavo "darbam" karalaukā un ved uz robežu, kur nodod ukraiņu rīcībā. Pats teic, ka esot liels gandarījums vēlāk redzēt, ka Latvijas un konkrēti viņu sagādātās mašīnas palīdz cīnīties pret Krievijas okupantiem.

– Kāpēc vispār tu to dari?

– Lai nesajuktu prātā... Ja tu apzinies to notikumu nozīmību un izšķirošo lomu reģionam, ir grūti nosēdēt malā un neko nedarīt. Paveicās atrast veidu, kas ir gana efektīvs un ko es varu izpildīt gana kvalitatīvi.

– Bet var taču arī turpināt iet uz darbu un ziedot, atbalstīt, kāpēc tev bija vajadzīga tieši šī tiešā rīcība, darbība, mašīnu vākšana un vešana?

– Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs sākām to darīt, neviens vēl to nedarīja un bija skaidrs, ka vajadzība ir liela. Otrkārt, kara pirmās četras piecas dienas nodzīvoju, sekojot tikai ziņām, un tu saproti, ka normālu ikdienas darbu vairs nevari padarīt, jo visu laiku domā tikai par to, kas notiek Ukrainā, un "skrollē" ziņu lentes. Tagad to vairs nav laika darīt, un tas ļoti uzlabo mentālo stāvokli.