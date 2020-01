Attīstošo rotaļlietu pozitīvā ietekme uz bērniem – Kādēļ tās vērts iegādāties?

Bērni vienmēr ir gatavi izpētīt visu jauno un apgūt lietas, kas viņiem ir svešas. Apkārtējās pasaules izpratne un sevis iepazīšana ir daļa no mazā cilvēciņa attīstības procesa, un viens no labākajiem veidiem, kā viņi to var izdarīt, ir rotaļājoties. Mūsdienās spēļu un mantiņu piedāvājums bērniem ir ļoti plašs un daudzveidīgs, taču nereti tas apgrūtina vecāku izvēles izdarīšanu, jo nemaz nav tik viegli atrast tieši savai atvasei piemērotākās rotaļlietas.

Attīstošās un izglītojošās rotaļlietas ir viena no tām grupām, kuru būtu vērts izpētīt ikvienam vecākam. Vecāki nereti vaicā, kādēļ iegādāties tieši šīs preces bērniem, ko tās dos manai atvasei? Lai palīdzētu to saprast, turpinājumā esam apkopojuši galvenos ieguvumus, kādus bērnam sniedz attīstošās rotaļlietas.

Paaugstina intelekta līmeni

Izglītojošās rotaļlietas ir radītas, lai veicinātu bērnu lasīšanas un rakstīšanas prasmes, roku un acu koordināciju, trenētu atmiņu, sīko motoriku, kā arī palīdzētu mācīties atpazīt krāsas, formas un skaņas. Visas šīs prasmes ir svarīgas bērna attīstībā, un ir pierādīts, ka, regulāri tās trenējot, piemēram, ar attīstošo rotaļlietu palīdzību, pastāv augstāka iespēja, ka tieši Jūsu mazais ķipars izaugs gudrāks un atjautīgāks.

Veicina maņu attīstību

Dažādas izglītojošās rotaļlietas ir paredzētas konkrētu maņu attīstībai. Populārākās no tām koncentrējas tieši uz pieskārienu, redzes un dzirdes attīstīšanu. Piemēram, košas mantiņas un citas preces bērniem piesaista mazuļa skatienu, kā rezultātā palīdz attīstīt viņa redzes koordinēšanu un krāsu izjūtu.

Savukārt rotaļlietas, kas izdod dažādus skaņu efektus, attīsta dzirdi. Laika gaitā bērni sāks saprast, kuras krāsas, skaņas un materiāli viņiem patīk labāk, un tas savukārt sāks parādīt mazo ķiparu gaumi un intereses. Un tas savukārt ir nozīmīgi Jūsu atvašu personības veidošanā.

Uzlabo problēmu risināšanas prasmes

Viena no svarīgām izglītojošo rotaļlietu īpašībām ir to spēja piedāvāt bērnam jaunus izaicinājumus. Pieejams plašs bērnu preču piedāvājums, tai skaitā dažādas puzles, kas rosina mazo ķiparu domāt un risināt problēmu, kā savienot kauliņus savā starpā. Arī dažādas attīstošās mājiņas ar formiņām, labirinti, balansēšanas spēles un citas rotaļlietas ļauj bērnam attīstīt problēmu risināšanas prasmes, kas būs ļoti nozīmīgas katrā viņa ikdienas solī nākotnē.

Veicina radošumu

Bērniem piemīt izteikta zinātkāre un ziņkārība. Pētot un iepazīstot apkārtējo pasauli, viņi aptausta un nereti arī pagaršo apkārtējos objektus. Tieši tādēļ, iegādājoties attīstošas rotaļlietas bērniem, jāņem vērā, lai tās būtu drošas un piemērotas konkrētā vecuma lietotājiem un viņu interesēm. Piemēram, plastilīns, krītiņi, dažādi citi veidošanas un krāsošanas materiāli vienmēr būs noderīga rotaļu stūrīša sastāvdaļa, taču, pirms tos iegādājaties, pārliecinieties par preču atbilstību bērna vecumam un drošības standartiem.

Palīdz sociālajā un emocionālajā attīstības procesā

Spēlēšanās ar izglītojošās rotaļlietām var palīdzēt arī bērna sociālajā un emocionālajā attīstībā. Piemēram, rotaļāšanās ar citiem bērniem vai pieaugušajiem veicina komunikāciju un sociālā kontakta nodibināšanu.

Tāpat spēlēšanās rada bērnos arī dažādas emocijas, piemēram, prieku, dažreiz arī dusmas un raudāšanu. Šādā veidā mazie ķipari iepazīst sevi, un sāk saprast, kas un kāpēc viņiem rada noteiktas emocijas. Tāpat jāpiemin, ka attīstošās rotaļlietas palīdz bērniem arī iemācīties dalīties ar citiem, būt pacietīgiem, uzņemties vadību un priecāties.

Uzlabo koncentrēšanās spējas

Nav noslēpums, ka bērni ātri vien zaudē uzmanību uz vienu konkrētu lietu un pārslēdzas uz citu. Tas attiecas ne tikai uz rotaļlietām vai nodarbēm, bet pat uz cilvēkiem. Taču, izmantojot īstās rotaļlietas, ir iespējams uzlabot bērna koncentrēšanās spējas. Šeit palīdzēt var īstās izglītojošās rotaļlietas, kas padara jaunu prasmju apgūšanu aizraujošu un vienkāršu, kā arī palīdz saglabāt interesi par vienu aktivitāti ilgāku laiku.

Ceram, ka šie iemesli palīdzēs Jums saprast, kāpēc un kādas attīstošās rotaļlietas izvēlēties savam bērnam.