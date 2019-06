Cilvēkiem un dabai draudzīgi bērnu apģērbi – kurus zīmolus izvēlēties?

5 bērnu apģērbu zīmoli, kurus vērts izmēģināt

Izjūtot pircēju spiedienu pēc ētiska un "zaļa" apģērba, to arvien vairāk ražo gan nelieli uzņēmumi, gan ātrās modes "milži".

Pateicoties tam, bērnu apģērbi, kas ražoti no otrreiz pārstrādāta vai videi draudzīga materiāla, ir viegli pieejami ikvienam pircējam. Lūk, 5 zīmoli, kuru piedāvājumā atradīsi šādu apģērbu:

1. Wooly Organic

Pašmāju zīmols, kura klāstā iekļauti komfortabli klasiska dizaina bērnu apģērbi, kas ražoti no GOTS (The Global Organic Textile Standard) sertificētas bioloģiskās kokvilnas. Šis sertifikāts paredz, ka kokvilna audzēta, neizmantojot pesticīdus un toksiskas vielas.

Zīmols piedāvā viegli valkājamus, skaistus un praktiskus mazuļu un bērnu apģērbus. Tā ražotne atrodas Liepājā un apģērbu darināšanā piedalās gados jauni, augsti kvalificēti darbinieki.

2. EcoEmi

Vietējais zīmols, kas piedāvā dzīvespriecīgi košus, komfortablus un funkcionālus apģērbus zīdaiņiem un bērniem.

EcoEmi bērnu apģērbi ir šūti no sertificētiem, labi elpojošiem, izturīgiem dabīgajiem audumiem. Tā kā bioloģiski sertificētā kokvilna, ko izmanto šis zīmols, ir iegūta, neizmantojot kaitīgas ķimikālijas, no tās radītie bērnu apģērbi ir saudzīgi pret mazuļa maigo ādu un ļauj izvairīties no alerģijām. Savukārt odziņu EcoEmi apģērbiem piešķir ar rokām darināti dizaina elementi, piemēram: