Gardākā un veselīgākā - 100% Latvijas rudzu miltu maize no Lāču ceptuves

Īsto rudzu maizi par veselīgāko atzīst un iesaka gan ārsti, gan pārtikas tehnologi – rudzu maize ir ideāls produkts mūsdienās kā izcils šķiedrvielu, olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu avots.

Veikalos šobrīd pieejams tik plašs klāsts ar dažnedažādu veidu maizēm, ka grūti pat izvēlēties. Un kā lai zina, kura maizīte būs gan garda, gan veselīga? Pārsteidzoši, bet izrādās, ka tieši pēc senām un tradicionālām receptēm ceptā maize ir ļoti vērtīga un lieliski iederas arī vismodernākajā ēdienkartē, dodot mums steidzīgajā ikdienā tik nepieciešamo enerģiju un dzīvesprieku. Bet – vai tā garšos arī bērniem?

Augošam bērnam ik dienas nepieciešams sabalansētas, dažādām uzturvielām bagātas maltītes.

Nebūt nav viegli ēdienreizes izplānot tā, lai spētu nodrošināt gan gardu, gan pilnvērtīgu maltīti, kas turklāt neprasītu lielus tēriņus. Uztura zinātnieki teic, ka attiecībā uz rudzu maizi neesot tādu ierobežojumu vai noteiktu minimālo devu, varot un vajagot ēst tik, cik vajag – pēc pašu sajūtām un garšas.Tāpat mīts arī esot tas, ka vakarā neesot ieteicams ēst rupjmaizi. Jā, tas gan ir tiesa, ka ar rudzu maizīti uzņemtā enerģija ir ilgstošāka nekā pēc baltmaizes ēšanas, pēc kuras sagaidāms tūlītējs straujš enerģijas pieaugums.

Nevajadzētu arī raizēties par garšu, jo mūsdienās sviestmaize vairs nav tikai maizīte ar sviestu, tagad esam tik brīvi gan garšu izvēles ziņā, gan to kombinēšanas variācijās, ka var droši dot vaļu fantāzijai un likt uz maizes visu, kas garšo un ir veselīgs. Rudzu maizīte draudzējas ar visu - zaļumiem, dārzeņiem, gaļu un visdažādākajiem sieriem. Līdz ar to tradicionālā sviestmaize var kļūt par pilnvērtīgu un bagātīgu maltīti, jo īpaši, ja maizes rika nāk no Lāču Lielā kukuļa.

Pēc latviešu sentēvu tradīcijām tapušai rudzu maizei sastāvā nav nekā lieka, tomēr tās cepšanā ir strikti jāievēro gadu simteņos izstrādāti rituāli, lai maizīte vienmēr saglabātu tās vērtīgākās īpašības un nemainīgo kvalitāti. Pēc "Lāču" ceptuves īpaša pasūtījuma tika veiktas rudzu maizes sastāva analīzes dažādās laboratorijās un rezultāti pārliecinoši apstiprināja - rudzu maizes rika satur cilvēka organismam tik nepieciešamās uzturvielas. Tas izskaidrojams ar to, ka tiek izmantots dabīgais ieraugs, un ilgstošajā raudzēšanas procesā dabīgā veidā rodas ievērojami lielāks ogļhidrātu, olbaltumvielu un šķiedrvielu daudzums, kā arī vērtīgie B un PP grupas vitamīni un minerālvielas.

Ne velti Latvijas Diētas Ārstu asociācija šogad par VESELĪGĀKO un GARDĀKO maizi mūsdienu patērētājam atzina Lāču ceptuves "Īsto graudu maizi", piešķirot Diētas Ārstu asociācijas Atzinības diplomu.

To pasniedza Lolita Neimane, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas "Uzturs un Uzturzinātne" vadītāja, Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas prezidente:

"Lāču" maizei tiešām pieder manas simpātijas, jo tai ir gan lieliska garša, gan sastāvs. Lai iekļautos dietologu un ārstu ieteiktajā cukura normā, tas ir, mazāk par 5g uz 100 g produkta, ir sarežģīti radīt tādu produktu, kam nezustu patērētājiem pievilcīgas garšas īpašības, tomēr "Lāčiem" tas patiesi ir izdevies. Jāpiezīmē, ka "Īstā graudu maize" līdz ar to pilnībā atbilst arī skolēniem ieteicamajām veselīga uztura normām."

"Lāču" ceptajai "Īstajai graudu maizei" šogad rudzu maizes grupā tika piešķirts gan Zelta diploms "Maizes kvalitātes konkursā - 2019", gan Latvijas Diētas ārstu asociācijas Atzinības diploms kategorijā par veselīgu maizi mūsdienīgam patērētājam.

Kas jāzina, lai noteiktu, vai rudzu maize ir ĪSTA - cepta pēc latviešu tradicionālās, sentēvu receptes?

Maize tiek cepta malkas krāsnī

Sastāv no 100% rudzu miltiem

Rudzu maizei izmanto dabīgo ieraugu

Maizes kukuli uz koka lizes maizniekmeistari veido ar rokām

Satur daudz šķiedrvielas

Rudzu miltus maļ no Latvijā audzētās Kaupo šķirnes rudziem

Daži fakti par rudzu maizes īpašībām

PAAUGSTINA ORGANISMA AIZSARGSPĒJU

Rudzu maizītē esošais Magnijs un B grupas vitamīni paaugstina organisma aizsargspēju pret slimībām. Apēdot 3 šķēlītes 100% rudzu miltu maizes (jeb 170g – 200g), mēs varam uzņemt nozīmīgu daļu no ik dienas nepieciešamā vitamīnu un minerālvielu daudzuma.

UZLABO VIELMAIŅU UN PALĪDZ CĪNĪTIES PRET LIEKO SVARU

Antioksidantu, B grupas vitamīnu un olbaltumvielu komplekss, ko satur rudzu maize, ir lielisks palīgs cīņā pret lieko svaru, jo uzlabo vielmaiņu. Turklāt tajā esošās šķiedrvielas radīs sāta sajūtu un samazinās apetīti maltīšu starplaikos.

NODROŠINA ORGANISMAM LIELĀKU IZTURĪBU UN SPĒKU

Šķiedrvielu jeb ogļhidrātu uzņemšana svarīga ne tikai sportistiem vien! Rudzu maizītes iekļaušana ikdienas maltītēs piešķirs organismam lielāku izturību un spēku, nostiprinās imunitāti un palīdzēs cīņā ar saslimšanām.

NORMALIZĒ HOLESTERĪNA UN CUKURA DAUDZUMU ASINĪS

Rudzu maizē esošās šķiedrvielas ir ārkārtīgi vērtīgas - palīdz normalizēt holesterīna un cukura daudzumu asinīs.

PALĪDZ UZTURĒT LABU MUTES UN ZOBU VESELĪBU

Jā, lai cik pārsteidzoši neizklausītos, bet arī labai mutes un zobu veselības uzturēšanai ir svarīgi ēst īstu rudzu maizi, jo tiks nodrošinātas tik vajadzīgās šķiedrvielas, turklāt maizes ēšana masē smaganas.

Rūpējieties par savu un bērnu veselību, izvēloties īstu 100% rudzu maizi no Latvijā audzētiem rudziem – Lāču maizi! Veseli ēduši!