Kā gādāt par drošību uz batuta?

Batuti ir viena no lietām, kas bērniem un pusaudžiem (un nereti – arī pieaugušajiem) sagādā lielu prieku un adrenalīnu. Taču, lai batuta izmantošana nebeigtos ar nepatīkamām traumām, jāievēro vairāki drošības pasākumi. Kādi? Par tiem uzzināsi raksta turpinājumā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bez drošības tīkla neiztikt

Viens no lielākajiem riskiem, lēkājot pa batutu, ir izkrišana ārpus tā, piezemējoties uz daudz cietākas virsmas, nekā paredzēts. No šāda apdraudējuma lieliski pasargā drošības tīkls, kas atrodas visapkārt batutam, neļaujot no tā izkrist; batutu bez drošības tīkla vispār nevajadzētu izmantot. Drošības tīklu iespējams iegādāties atsevišķi (šādā gadījumā obligāti pārliecinies, vai konkrētais drošības tīkls ir piemērots tavam batutam), taču dažkārt tas nāk komplektā ar pašu batutu.

Batuti ir paredzēti tikai vienam cilvēkam

Lai cik jautra un aizraujoša nešķistu lēkāšana uz batuta divatā vai vēl lielākā draugu pulkā, tā rīkoties nedrīkst – izmantojot batutu vairākiem cilvēkiem vienlaikus, traumu risks kļūst ievērojami lielāks. Piemēram, ja kāds pakritīs, pastāv liels risks cilvēkam uzlēkt virsū. Ja lēkāt gribētāji ir vairāki, lieti noder iegādāties vienkāršu taimeri ar skaņas signālu, kas atrodas turpat pie batuta, katram atvēlot noteiktu laika intervālu fiziskajām aktivitātēm.

Vieta, kur batuts tiek uzstādīts, ir ļoti svarīga

Foto: Pixabay.com

Lai lēkāšana uz batuta būtu droša, svarīgi, lai tas atrastos uz taisnas virsmas, taču tajā pašā laikā arī absorbētu triecienus. Šī iemesla dēļ batuti visbiežāk tiek uzstādīti uz mauriņa. Būtiski arī, lai batuts netiktu novietots zem koka vai jumta, un aptuveni trīs metru rādiusā ap batutu nevajadzētu atrasties nekam citam, kā tikai pašam batutam.

Regulāri jāpārliecinās par batuta stāvokli

Batuts regulāri ir jāpārbauda, un defekti, ja tādi radušies, jānovērš. Visbiežāk laikapstākļu un nolietojuma ietekmē mēdz ciest pats batuta audums; obligāti jāpārbauda arī batuta rāmis jeb pamats, kā arī atsperes, skrūves un stiprinājumi. Arī drošības tīkls nevar palikt bez ievērības, jo pat neliels ieplēsums vai caurums var kļūt par iemeslu sāpīgiem kritieniem ārpus batuta.

Foto: Pixabay.com

Izmantojot batutu, jāizvēlas piemērots apģērbs un jāatsakās no rotaslietām

Lai lēkāšanas laikā netiktu sabojāts batuts vai neiedzīvotos sāpīgos sasitumos vai nopietnākās traumās, uz batuta nekādā gadījumā nedrīkst kāpt ar rotaslietām vai dažādiem asiem priekšmetiem, piemēram atslēgu piekariņiem. Ļoti svarīgs ir arī piemērots apģērbs – viens no lielākajiem "ienaidniekiem" uz batuta var kļūt brīvi krītošas auklas, piemēram, no džempera kapuces, kas var ieķerties drošības tīkla stabos vai citur.

Iepazīsties ar batuta specifikāciju

Iegādājoties batutu, tam līdzi nāks detalizēts apraksts, kurā norādīts gan maksimālais lietotāja ķermeņa svars, gan uzglabāšanas nosacījumi un cita nozīmīga informācija. To ievērojot, Tu ne tikai izvairīsies no nedrošām situācijām, bet arī parūpēsies par to, lai batuts ievērojami ilgāk kalpotu.

Par batuta izmantošanu reibumā jāaizmirst

Šķiet, ka šeit paskaidrojumi ir lieki – alkohola lietošana un batuta izmantošana nav apvienojami jēdzieni.

Vai arī tavā pagalmā iederētos batuts, taču nezini, kur to meklēt? Varam pačukstēt priekšā, ka ļoti dažādi batuti un to aksesuāri atrodami viedveikalā 1a.lv. Tev tikai atliek izvēlēties piemērotāko modeli, kā arī ērtāko saņemšanas veidu un vietu, un jau pavisam drīz varēsi nodoties sportiskām aktivitātēm uz sava jaunā batuta!