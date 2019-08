Kā sakomplektēt pirmsdzemdību somu ātri, kvalitatīvi un bez raizēm?

Tie, kas ir bijuši Rīgas Dzemdību namā noteikti ir pamanījuši BENU Aptiekas Māmiņu veikalu, kurā tā vadītāja un pēc profesijas bērnu medmāsa Rudīte Deksne ir apkopojusi daudzveidīgu un preču plašu klāstu bērniņiem un māmiņām, īpašu uzsvaru liekot uz dabīgiem produktiem, kā arī sadarbojoties ar pašmāju ražotājiem. Aicinājām Rudīti uz sarunu par to, kas jāņem vērā, izvēloties preces bērniņam, kas visbiežāk rada jautājumus jaunajiem vai topošajiem vecākiem, kur meklēt visu vajadzīgo pirms laika dzimušajiem bērniņiem un kā sakomplektēt pirmsdzemdību somu vienuviet un bez liekiem satraukumiem.

Padoms – ar ilggadēju pieredzi

Jau no bērnības, cik sevi atceras, Rudītei patikuši bērni. Tas arī ietekmējis profesijas izvēli – kļūstot par bērnu medmāsu. Ilgi gadi bija nostrādāti Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, kur ikdienā tika redzētas sāpes un traumas. Savukārt darbs te, veikalā Dzemdību namā, sniedz pozitīvu enerģiju, kas nāk no bērniem un vecākiem. "Te ir prieks!", saka Rudīte. Tas dod enerģiju un spēku strādāt! Tas dod lielu gandarījuma, ka vari palīdzēt, sniegt padomu un dalīties ar savu ilggadējo pieredzi. Piemēram, ieteikt un palīdzēt samulsušajam tētukam, kurš ir apjucis un emociju pārpilns pēc bērniņa piedzimšanas. Protams, arī ieteikt topošajām un jaunajām māmiņām un bērniņiem vislabāko – tas iedvesmo!

Rudīte nekad neatsaka padomu – gadās arī tā, ka dažādu iemeslu dēļ māmiņa nav apmeklējusi māmiņu kursus un nav saņēmusi dzemdībām nepieciešamo lietu sarakstu. "Tas viss man ir galvā – viss saraksts, kas ir vajadzīgs!", saka Rudīte. "Var doties pie mums un uz vietas visu uzzināt!" Viss nepieciešamais pirmsdzemdību somai ir Māmiņu veikalā uz vietas, tādēļ to šeit var sakomplektēt bez lieka laika patēriņa un raizēm, vienlaikus saņemot reizēm tik nepieciešamo padomu un speciālista ieteikumu.

Viss māmiņai un bērniņam

Māmiņu veikala aizsākums meklējams jau sen – 2002. gadā, kad Rudīte Deksne uzsāka darbu jaunizveidotajā Māmiņu veikalā, to iekārtojot un pilnveidojot no pašiem pirmsākumiem. Šobrīd veikals darbojas BENU Aptiekas paspārnē un piedāvā māmiņai un bērniņam visu to, ko nav iespējams ietilpināt aptiekas plauktos. Rudīte, kas pati veido veikala sortimentu, atzīst, ka tas ir ļoti plašs – papildus tam, kas pieejams aptiekā (piemēram, piena atslaucējiem, higiēnas precēm, termometriem...), pieejami sterilizatori pudelītēm, sildītāji, gaisa mitrinātāji, svari, video rācijas, rācijas, arī mantiņas – gultiņas karuselīši, grabulīši, miega lupatiņas, mantiņas-termofori, muzikālās mantiņas. Pieejamas visas mazuļiem nepieciešamās drēbītes – sākot ar apakškrekliņiem beidzot ar āra kombinezoniem, segām, guļammaisiem, ir arī gultiņas, matrači, pārtinamie dēļi, vanniņas, vannas statīvi, pakaviņi... Uz vietas atradīsiet arī dažādus līdzekļus bērnu drēbju mazgāšanai un mīkstināšanai, traipu izņemšanai, arī pudelīšu mazgāšanai. Piedāvājam arī šķērītes, ķemmītes, ūdens termometrus, mānekļu ķēdītes... Padomāts, protams, ir arī par māmiņām – pieejamas gan pēcdzemdību, gan grūtnieču jostas, biksītes, barošanas krūšturi, vienreizējās un tīklveida biksītes, dažādas citas preces māmiņām, arī kosmētika gan mammai, gan bērniņa. Var saukt un saukt, saka Rudīte, sortiments ir ļoti plašs – viss, kas ir nepieciešams gan māmiņām, gan bērnam.

Ja gadās būt nesagatavotiem...

Visbiežāk nesagatavoties dzemdībām sanāk tādos gadījumos, kad bērniņš dzimst pirms laika. Tādos gadījumos vecākiem nav bijis iespējas sagādāt visu dzemdībām nepieciešamo un būt gataviem. Tad visu komplektu varam sarūpēt šeit pat uz vietas, skaidro Rudīte. Arī īpaši piemērotas mazo izmēru drēbītes sākot jau no 50. izmēra, mazu izmēru autiņbiksītes 0-1kg un 0-2kg svaram, kas ne visur ir pieejamas.

Biežākās šaubas

Jautāta, kuru preču izvēle parasti rada visvairāk jautājumu, Rudīte atzīst, ka visbiežāk tie ir tieši kosmētiskie līdzekļi bērniņam. "Protams, es iesaku izvēlēties dabīgus produktus. Mums ir, piemēram, dabīgi produkti no vācu zīmola – eļļiņas bērniņam, krēmiņi ar cinku, pret koliku eļļiņa bērnam. Savukārt māmiņai, piemēram, eļļa krūšu galiem, arī starpenes eļļa, kas sagatavo māti pirms dzemdībām, lai nebūtu plīsumi – par šādiem produktiem bieži vien klienti nemaz nezina, to visu cenšos uz vietas izstāstīt," saka Rudīte. "Bieži sanāk stāstīt arī par palīdzību saplaisājušiem krūšu galiem, barojot bērniņu – piemēram, silikona aizsardziņiem krūšu galiem un speciālajiem krēmiem. Konsultēt par šiem un daudziem citiem jautājumiem sanāk katru dienu! Spēj tik stāstīt!" smaidot atzīst veikala vadītāja.

Kam pievērst uzmanību, izvēloties preces bērniņam un mammai?

Pozitīva tendence jau ir iegājusies, saka Rudīte – arvien vairāk pērk visu, kas ir dabīgs, kur nav ķīmija. Arī drēbītes vairāk izvēlas no kokvilnas, vilnas – dabīgajiem materiāliem, bez poliestera un akrila. "Šī tendence jau aug un mēs arī cenšamies piedāvāt atbilstošu produkciju – piemēram, mūsu pašu vietējo Latvijas firmu ražojumus – organic drēbītes, dvielīšus, plediņus, kur viss ir ražots bez ķīmiskām krāsvielām. Arī mantiņas piemeklējam tādas, kas ir vairāk dabīgas. Sadarbojamies ar vietējiem individuālajiem uzņēmumiem – piemēram, mums ved vilnas izstrādājumus no Cēsīm – adītas jaciņas, cepurītes, zeķītes, vilnas kostīmus. Ir individuālā uzņēmēja, kas ada mums zeķītes un šuj autiņus no igauņu kokvilnas. Šīs sadarbības ir radušās ilgtermiņā strādājos un sadarbojoties, izvēloties visu vislabāko mūsu klientiem," stāsta Rudīte.

Kā atrast?

Māmiņu veikals atrodas Rīgas Dzemdību namā un to var apmeklēt ikviens interesents. "Lai arī sākumā var šķist, ka, pie mums nākot, jāvelk bahilas un nedrīkst nākt ar virsdrēbēm (kā tas ir tālāk Dzemdību nama nodaļās), tā nebūt nav – atrodamies pirms nodaļām, tā kā pie mums var nākt kā uz jebkuru citu veikalu bez satraukumiem," skaidro Rudīte.

Veikala vadītāja atzīst, ka tie vecāki, kas gaida otro vai trešo bērniņu un jau pamanījuši veikalu Rīgas Dzemdību namā, bieži vien jau ir iecienījuši veikalu un ir tajā bieži viesi. Veikals gaida viesos ik vienu: darba laiks darba dienās ir 9:00-18:00, sestdienās 10:00-16:00, bet svētdienās ir brīvdiena.

BENU Aptiekas Māmiņu veikalā darbojas visas BENU Aptiekas aktuālās atlaides, kā arī aptiekas lojalitātes karte un RIMI klientu karte.

Novēlējums bērniņiem un vecākiem!

Rudīte uzsver – jaundzimušam bērniņam ir vajadzīgs viss dabīgs, tādēļ jācenšas bērnu ģērbt pēc iespējas dabīgāk, nepārkarsēt ar lieku sintētiku. Centieties bērniņu audzināt saudzīgi, bez visa liekā – ar dabīgiem materiāliem, dabīgiem mazgājamajiem līdzekļiem, dabīgām mantiņām.

Lai vairāk dzimst un aug veseli un spēcīgi bērniņi!