Lai nav bail par mēnešreizēm pateikt mammai. Padomi iedrošinošai sarunai

Vai mēnešreizes ir tikai vienreiz dzīvē? Kā par mēnešreizēm pateikt mammai? Ko darīt, ja pašai paketes nav un kauns prasīt? Šie ir pavisam reāli 11–13 gadus vecu meiteņu jautājumi organizācijas "Papardes zieds" un zīmola "Bella" īstenotajās skolu nodarbībās, kas atklāj, cik nedrošas, apjukušas bieži ir meitenes, piedzīvojot pubertātes laika satraucošās pārmaiņas. Kaut gan dzīvojam informācijas pārbagātībā, daudziem vecākiem ir grūti brīvi, bez aizspriedumiem runāt ar meitām par fizioloģiju, reproduktīvo veselību, intīmo higiēnu, kas pusaudža vecumā ir ļoti būtiski. Kāpēc šo informāciju ir svarīgi iegūt ģimenē, un ar ko riskējam, ja to nedarām?

Vecākiem trūkst zināšanu

Mācīt viegli ir tam, kurš pats ir zinošs. Reproduktīvā veselība diemžēl ir joma, kur vairums vecāku Latvijā tādi nejūtas, atzīst Iveta Ķelle, "Papardes zieda" vadītāja. Organizācijas veiktais pētījums* atklāj, ka spēja runāt ar saviem bērniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem vecākiem ir visai ierobežota. Piemēram, divas trešdaļas aptaujāto vecāku atzīst, ka nevar runāt vai šaubās par to, cik ilgs sievietēm ir vidējais menstruālā cikla garums (pareizā atbilde – 28 dienas). Līdzīga nezināšana vērojama arī jautājumā par to, kurā menstruālā cikla dienās sievietei ir lielāka iespēja palikt stāvoklī. Tāpat daudzi vecāki nezina, ka normālos apstākļos viena menstruālā cikla laikā sievietei izdalās viena olšūna – pareizi uz šo jautājumu atbildēt spēja vien trešdaļa vecāku. Interesanti, ka izpratnē par puišu reproduktīvo veselību, kas gan ir salīdzinoši vienkāršāka, vecāki uzrādīja labākas zināšanas.

Skolas izglīto nepietiekami

Neizpratne par reproduktīvās veselības pamatlietām vērojama arī jauniešu vidū, apliecinot zināmo teicienu, ka ābols no ābeles tālu nekrīt. Latvijas skolu mācību programmās veselības mācībai atvēlētas vien pāris stundu gadā dažādos mācību priekšmetos.

"Ar to ir daudz par maz, jo šādas fragmentāras zināšanas nesniedz pietiekamu izpratni par fizioloģisko procesu norisi. Kaut gan informācijas apkārt ir ļoti daudz, meitenēm nereti trūkst dzīves gudrības izprast savu ķermeni, jo mājās par to vienkārši nerunā," stāsta Ķelle. Nesaņemot atbildes ne skolā, ne ģimenē, bērni bieži smeļas informāciju interneta vidē, kas var būt pretrunīga, vecumam nepiemērota vai pat kaitīga un atstāt nopietnas sekas uz jauniešu fizisko un psihisko veselību.

Noklusēšana un izvairīšanās runāt atklāti par būtisko nes līdzi smagas sekas. Latvijā jaunu cilvēku vidū ir novērojama ļoti augsta saslimstība ar seksuāli transmisīvajām infekcijām. Piemēram, 2016. gadā ir reģistrēts rekordaugsts sifilisa gadījumu skaits jauniešu vidū vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Šokējoši, ka 2017. gadā astoņām meitenēm vecumā līdz 14 gadiem ir veikta grūtniecības pārtraukšana – uz pusi vairāk nekā 2016. gadā. Arī jauno HIV/AIDS gadījumu skaita ziņā Latvija ieņem bēdīgo pirmo vietu Eiropas Savienības valstu vidū. Turklāt 2017. gadā teju viena ceturtdaļa jeb 23% no visiem jaunajiem HIV gadījumiem Latvijā ir personām no 0 līdz 29 gadiem, atklāj Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Pamats – atklāta, godīga saruna

Lai kā vecāki gribētu, lai "neērtos" jautājumus, tāpat kā matemātiku un fiziku, bērnam iemāca skolā, vislabāk, ja pamatinformāciju par augšanu, ķermeni, attiecībām un seksualitāti sniedz ģimenē.

"Bērnam jau no mazotnes ir jājūt, ka ģimenē uz jebkuru jautājumu var saņemt atbildi. Tas ļauj justies droši par sevi, savu ķermeni un ir pamats veselīgas, pašpārliecinātas personības izveidei," uzsver Ķelle.

Izvairīšanās ģimenē runāt par šīm tēmām var ietekmēt bērna izjūtas un uzvedību tālākās dzīves laikā. Bērns var sākt domāt, ka visi ar ķermeni, seksu saistītie jautājumi ir biedējoši un par to nedrīkst runāt, tādējādi var rasties grūtības uzdot jautājumus arī par citām būtiskām tēmām.

Lai gan pareizāk būtu par šiem jautājumiem sarunu ar bērnu sākt jau no mazotnes, piemērojot atbildes viņa vecumam un izpratnei, jāatceras – sarunu sākt nekad nav par vēlu un labāk to darīt vēlāk nekā nekad. Galvenais šādā sarunā – būt godīgam, atklātam, nebaidīties atklāt savu nezināšanu un, ja vajag, meklēt atbildes uzticamos informācijas avotos. Svarīgākais uzdevums ir iedrošināt bērnu runāt, domāt, jautāt, nebaidīties paust savu viedokli, tāpēc labāk veidot sarunu kā dialogu, ne vienpusīgi pamācošu monologu.

Ar "Bella" padomu un atbalstu – par meitenēm svarīgāko

Lai iedrošinātu meitenes runāt par pubertātes laika pārmaiņām, higiēnisko preču zīmols "Bella" Latvijā jau trīs gadus atbalsta jauniešu vidū populāru "Papardes zieda" skolu projektu – izglītojošas lekcijas 5. –7. klašu meitenēm par fizioloģiju, intīmo higiēnu un reproduktīvo veselību. Trīs gados"Bella" lekcijās piedalījušās 3500 meitenes. 90 minūšu nodarbībā jaunietes ar lektoriem draudzīgā, brīvā atmosfērā pārrunā pubertātes norisi, iepazīst ķermeni, uzdod visus neskaidros jautājumus par mēnešreizēm, attiecībām, seksu u.c. Nodarbību dalībnieces mājās aiznes īpašus "Bella" dāvanu maisiņus ar higiēnas precēm un izglītojošu bukletu par menstruāciju norisi un ikdienā noderīgu mēnešreižu kalendāru.

"Kā zīmols, kam rūp sievietes veselība, fiziskā un emocionālā labsajūta, esam gandarīti, ka varam atbalstīt jaunās meitenes šajā viņām tik nozīmīgajā dzīves posmā, pārmaiņu laikā. Mēnešreižu sākšanās ir viens no satraucošākajiem notikumiem pusaudžu gados, tāpēc svarīgi, lai par tām būtu pēc iespējas plašākas zināšanas – gan teorētiskas, gan praktiskas. Lai meitenes zina, kādas izskatās higiēniskās paketes, zina, kā tās lietot. Meitenes, kurām higiēnas preces ir vienmēr līdzi, ievietotas glītā un diskrētā kārbiņā vai somas kabatā, mēnešreižu sākšanos sagaida ar mazāku satraukumu, jūtas pārliecinātākas par sevi," stāsta Dagnija Šmaukstele, SIA "TZMO Latvija" mārketinga vadītāja.

