Lieliska vieta ģimenes atpūtai – izklaides centrs ABpark Spice Home

Visus tos, kam patika savu brīvo laiku vasaras sezonā pavadīt apmeklējot "Avārijas Brigādes" parku iepriecinās jaunais iekštelpu izklaides centrs ABpark Spice Home, kas atrodams TC Spice Home 2. stāvā.

Sākot no 10.11.18 centrs ir pieejams visiem, kas vēlās izklaidēties un atpūsties no ikdienas steigas. Centrā sev izklaidi varēs atrast katrs, jo piedāvātās atrakcijas ir piemērotas visām vecuma grupām. Esam veiksmīgi apvienojuši dažādas izklaides mazajiem kā arī pieaugušajiem ar vairākām Avārijas brigādes parkā iemīļotām lietām. Pavisam jaunas ir visas digitālās un interaktīvās atrakcijas, kā arī īpaši populārā virtuālās realitātes atrakcija. Lielākā daļa no izklaidēm ir pietiekami aktīvas lai nevienam nebūtu jāsēž malā!

Visas centrā pieejamās atrakcijas iespējams aplūkot:

https://www.abpark.lv/spice-home-atrakcijas

Veidojot apmeklējuma piedāvājumu pieturējāmies pie parkā pārbaudītām lietām un ieejas biļetes cenā tika ietverta pilnīgi visu atrakciju izmantošana bez laika ierobežojuma. Tas krietni atšķiras no citu izklaides vietu piedāvājuma, kur pārsvarā tiek samaksāts par noteiktu laiku. Apmeklētāji jau to ir pozitīvi novērtējuši pavadot izklaides centrā lielāko daļu dienas. Ņemot vērā, ka centra platība ir 450m2 tad vietas pagaidām visiem apmeklētājiem. Līdzi vēlams ņemt maiņas apavus vai zeķītes.

Izklaides centra pieejamas 3 tematiskas telpas jubileju svinibam, kas kopa ar visam pieejamajam atrakcijam padaris svetkus jautrus un neaizmirstamus visiem apmekletajiem.