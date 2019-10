Mammas Aritas pieredze: bērna zobu labošana pilnā narkozē

Zobārsta apmeklējums teju katram no mums liek nedaudz saspringt, tāpēc nevaram pārmest arī savām atvasēm, ka tām no zobārsta kabineta ir bail. Ko darīt brīžos, kad bērns zobārsta apmeklējumam nav pierunājams, bet zobu veselību uzlabot ir nepieciešams? Mamma Arita no Mārupes stāsta par savu pieredzi, kā dēliņam Rūdolfam zobu labošanu veica pilnajā narkozē.

Kā nonācāt līdz lēmumam par zobu labošanu pilnā narkozē?

Rūdolfs ir liels saldummīlis, un lai arī zobiņus tīrām regulāri, tomēr zobgrauzim diemžēl izdevās sabojāt 8 lielos zobiņus. Tā kā Rūdolfs ir aktīvs un zinātkārs puika, viņam ir grūti nosēdēt mierā. Zobārsta apmeklējums viņam rada zināmas raizes un bailes. Tomēr risinājums veseliem zobiņiem mums bija jārod, tāpēc sākām apsvērt domu par zobu labošanu pilnā narkozē.

Vai bija šaubas par šo narkozes metodi?

Konsultējāmies gan ar ģimenes ārstu, gan vairākiem zobārstiem, kas mums izskaidroja visu ārstniecības procesu un nomierināja, ka zobu labošana pilnā narkozē bērnam ir nekaitīga un nekādas negatīvas sekas neatstās. Tad pieņēmām lēmumu labot Rūdolfa zobiņus pilnā narkozē.

Kāpēc izvēlējāties Dr. Apines zobārstniecības klīniku?

Rūdolfs ir Dr. Apines zobārstniecības klīnikas pacients jau no 1.5 gada vecuma, un tā kā klīnika nesen sākusi piedāvāt zobu labošanu pilnā narkozē, tad nolēmām Rūdolfa zobu veselību un labošanu uzticēt tieši Dr. Apines zobārstniecības klīnikas speciālistiem.

Kā notika bērna zobu labošana pilnā narkozē?

Pirms procedūras es dēliņam stāstīju, ka mēs dosimies pie daktera, paelposim slepenos spiegu dūmiņus, paskatīsimes multfilmas, aizskaitīsim līdz 30 un tad jau brauksim mājās. Un tieši tā arī notika. Klīnikā Rūdolfs apsēdās man klēpī zobārsta krēslā, mums parādīja masku, sākām elpot, skatījāmies multeni, līdz dēliņš iemiga. Zobiņus laboja apmēram 1.5 stundu.

Kādas sajūtas bija pēc tam?

Rūdolfs pamodās labi un mierīgi, un mūsu pirmā saruna bija par to, kur brauksim pusdienās un ko ēdīsim. Rūdolfs pat nenojauta, kas ar viņu bija noticis, nebija nekādas sāpes vai citas nepatīkamas sajūtas. Visi zobiņi nu bija skaisti salaboti, un tas bija noticis bez jebkāda stresa un bailēm.

Ko jūs ieteiktu citiem vecākiem, kas nonākuši līdzīgā situācijā?

Noteikti iesaku vecākiem apsvērt bērnu zobu labošanu pilnā narkozē, ja bērnam ir daudz bojātu zobiņu, kā arī bailes no zobārstiem. Tādejādi samazināsiet raizes sev un bērnam, vienā reizē salabosiet visus bojātos zobiņus, bērniņš varēs smaidīt savu visskaistāko smaidu!

Mūsdienu zobārstniecība piedāvā absolūti nekaitīgu zobu labošanu bērniem pilnā narkozē. Dr. Apines klīnika ir viena no retajām zobārstniecības klīnikām Latvijā, kas piedāvā zobu labošanu pilnā narkozē gan pieaugušajiem, gan bērniem.

