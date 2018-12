Meklējam Ziemassvētku dāvanas bērniem dažādos vecumos

Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, un daudzas mazās sirsniņas jau skaita dienas līdz brīdim, kad varēs izpakot savas dāvanas. Kāds vēlas jaunāko LEGO, kāds gaida jaunas lelles, bet neviens pat nenojauš, cik norūpējušies ir viņu vecāki, meklējot vislabākās Ziemassvētku dāvanas bērniem.

Jo bērns ir vecāks, jo apjomīgākas parasti kļūst viņa prasības – ja savā pirmajā dzīves gadā mazuli vairāk interesē dāvanu iepakojums, nevis saturs, tad ikviens piecgadnieks jau skaidri zina, ko vēlas. Taču ko darīt tad, ja vēstulē Ziemassvētku vecītim nav minētas konkrētas vēlmes? Vai ko iesākt vecvecākiem un citiem tuviniekiem, kas arī grib paslēpt kaut ko jauku mazajiem zem egles? Atliek meklēt un izzināt, kas ir aktuāls un interesants rotaļlietu pasaulē dažāda vecuma bērniem! Lūk, daži noderīgi padomi attiecībā uz Ziemassvētku dāvanām atšķirīgām bērnu vecuma grupām.

2–4 gadi: ļaut atdarināt lielo pasauli

Ir aizvadīti pirmie dzīves gadi, kad bērnu spēja izklaidēt spilgtas krāsas un skaļas skaņas. Mazie ķipari jau vairs nav tik mazi un aktīvi vēlas izzināt pasauli spēlējoties. Tāpat kā lielie bērni viņi vēlas likt konstruktorus, tāpēc šis ir laiks, kad iepazīstināt viņus, piemēram, ar Lego Duplo kolekciju. Tāpat vienmēr aktuāla ir vēlme imitēt pieaugušos, tādēļ TOP dāvanu vidū ir gan aprūpējamās lelles ar aksesuāriem, piemēram, Baby Born ar ratiem, gan rotaļu virtuves un mašīnas. Ja vēlaties raisīt bērnā interesi par dzīvnieku pasauli, tad var apsvērt mehāniskā sunīša vai kaķīša iegādi. Šīs vecuma grupas bērnus iepriecinās arī mantas, kas veicina aktīvu darbošanos, piemēram, radošie komplekti ar plastilīnu.

5–7 gadi: izglītoties ar prieku

Šis ir vecums, kad bērns sāk gatavoties skolai vai jau ir uzsācis skolas gaitas, tāpēc intereses ir pavisam citas. Iespējams, bērns pats palūgs kaut ko tādu, kas ir citiem viņa vienaudžiem, piemēram, jaunāko Bārbiju vai Hot Wheels komplektu. Taču, ja ir vēlme uzdāvināt bērnam attīstošu un izglītojošu dāvanu, šobrīd aktuālajām tendencēm atbilstošākās dāvanas ir:

grāmatas ar aizraujošiem, bet viegli uztveramiem piedzīvojumiem, kas mudina bērnu sākt ātrāk un labāk lasīt;

galda spēles, kas attīsta ne tikai veiklību un ātrumu, bet arī apķērību un attapību;

mākslas un rokdarbu komplekti, kas veicina radošumu;

izglītojošas rotaļlietas, kas veicina interesi, piemēram, par arheoloģiju vai fiziku.

Šis ir laiks, kad bērniem strauji jāapgūst arvien lielāks informācijas daudzums, un piemērotas rotaļlietas to var palīdzēt izdarīt jautrā un interesantā veidā.

8–11 gadi: uzlabot prasmes spēlējoties

Šajā vecumā bērni saglabā savu nerimstošo zinātkāri, taču viņi ir jau daudz ko uzzinājuši un iemācījušies. Tagad viņi vēlas savas prasmes, radošumu un gudrību likt lietā un attīstīt. Tieši tādēļ bērniem pēc 8 gadu vecuma interesē gan sarežģītāki konstruktori, gan nopietnākas galda spēles. Ja tas vēl nav izdarīts, tad šajā vecumā var ieviest kopīgus spēļu vakarus ar vecākiem, veltot tos ilgākām spēlēm, kam nepieciešama taktikas un stratēģijas izstrāde. Tādas spēles kā "Katana" vai "Saderēsim" parādīs bērnam, ka viņš var sacensties ar vecākiem un pat tos uzvarēt, ja gudri plāno savus gājienus un iemācās prognozēt citu spēlētāju gājienus. Patlaban šajā vecuma grupā ir populāras arī dažādas radiovadāmās rotaļlietas un vienkārši roboti, taču šāda dāvana prasīs lielākus ieguldījumus.

12+ gadi: attiekties kā pret pieaugušo

Pret pusaudžiem vislabāk izturēties kā pret maziem pieaugušajiem un arī rotaļlietas izvēlēties tādas, ar kurām būtu interesanti spēlēties arī pašam, piemēram:

trīsdimensionālas puzles, kas ļauj salikt Eifeļa torni vai dinozaura skeletu;

spēles, kas balstītas uz loģikas uzdevumiem vai spēcīgu stratēģiju;

rotaslietu gatavošanas komplektus;

puzli ar vismaz 1000 gabaliņiem.

Tāpat šajā vecumā bērni sāk vairāk novērtēt dāvanas, kas nav materiālas, bet gan sniedz patīkamu pieredzi. Tāpēc ir iespējams arī uzdāvināt izbraucienu ar kartingiem vai lāzerpeintbola spēles dāvanu karti, ko svētku brīvlaikā var izmantot kopā ar draugiem.

