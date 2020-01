Nepieciešami pirmie bērnu rati? četri padomi, kā izvēlēties labākos

Bērnu rati ir viena no tām mazuļu precēm, bez kurām gluži vienkārši nav iespējams iztikt. Taču brīdī, kad veicams lielais pirkums, var iestāties apjukums. Ko ņemt vērā? Kādus izvēlēties? Klasiskos kulbu? Kombinētos? Sporta ratiņus? Tiešsaistes tirgošanās platforma Andelemandele ir sagatavojusi 4 noderīgus padomus, kas atvieglos Tavu ratiņu iegādes procesu. Ieskaties!

1. Ņem vērā savu dzīves veidu

Dzīves veidam piemēroti bērnu rati būs ne tikai ērti un droši mazulim, bet arī atvieglos ikdienas gaitas vecākiem. Lūk, daži jautājumi, ko der apdomāt ratiņu meklējumos:

cik vecam mazulim ratiņi nepieciešami? Mazuļa pirmajā dzīves gadā, kā pirmos, bieži vien iesaka izvēlēties pārveidojamos ratus, kas sastāv no zīdainim ērtas kulbas, taču ir papildināmi arī ar sēžamo daļu un, iespējams, arī ar sēdeklīti automašīnai. Mazulim paaugoties, vari meklēt arī atsevišķus pastaigu ratus;

vai Tu dod priekšroku sportiskam dzīvesveidam? Ja plāno kopā ar mazo doties ik rīta vai ik vakara skrējienā, Tev noderēs stabili un izturīgi sporta bērnu rati, kas speciāli veidoti skriešanai un citām sportiskām aktivitātēm brīvā dabā. Šādiem ratiņiem ir trīs riteņi (ar grozāmu priekšējo riteni), dažiem modeļiem ir arī rokas bremze papildu drošībai;

vai tuvākajā nākotnē ir ieplānots ceļojums? Ja Tu un Tava ģimene esat mobila dzīvesveida piekritēji, ceļošanai un izbraucieniem visnoderīgākie būs viegli un kompakti rati, ko, vajadzības gadījumā, bez pūlēm var iecelt arī sabiedriskajā transportā;

vai ratiņus pārvadāsi ar automašīnu? Ja ikdienā pārvietojies ar automašīnu, labs variants būs kombinētie bērnu rati 3 in 1, kur papildu kulbai un sēžamajai daļai pievienots arī autosēdeklītis;

vai ikdienas pastaigu maršruts vedīs pa pilsētas ielām vai lauku ceļiem? Labākai amortizācijai uz nelīdzeniem ceļiem piemērotāki būs masīvi rati ar lielām, piepumpētām riepām. Pilsētas pastaigām derēs standarta rati, kā arī kompakti rati, kuru priekšējie riteņi grozās – vieglākai vadāmībai. Šie ratiņi bieži ir papildināti arī ar ekstrām, piemēram, krūzīšu turētāju utt.;

vai nākotnē plānots ģimenes pieaugums? Ja nojaut, ka bērniņam tuvāko pāris gadu laikā varētu pievienoties arī masiņa vai brālītis, ir vērts padomāt par transformējamu ratiņu iegādi. Šos ratiņus iespējams pārveidot un izmantot kā vienam, tā diviem bērniem. Dubulti ratiņi (vari izvēlēties ratus ar sēdvietām blakus vai vienu aiz otras) būs labākais variants, ja ģimenē pieteikušies dvīnīši;

vai Tu dzīvo privātmājā vai daudzdzīvokļu mājā? Ja mitinies dzīvoklī, un namā nav ratiņu novietnes, noteikti jāapsver, vai rati būs gana viegli, lai uznestu tos pa kāpnēm un gana nelieli, lai uzglabātu tos dzīvoklī. Mūsdienās daudzi standarta rati ir veidoti no viegla materiāla, lai nesagādātu raizes jaunajiem vecākiem.





2. Noņem mērus

Mazuļa komfortam nepieciešams plašs braucamrīks. Tomēr, ja nopirktie skaistie bērnu rati ir pārāk lieli, pārvietošanās ar mazuli var kļūt par īstu izaicinājumu. Lai nodrošinātos, ka ratiņu modelis neapgrūtinās Tavu ikdienu, pirms tos iegādāties, izmēri:

automašīnas bagāžnieku – vai ratiņi tajā ietilps?

mājas, ratu telpas vai dzīvokļa durvis (gan iekšdurvis, gan ārdurvis) – vai varēsi ratiņus uzglabāt iecerētajā vietā?

lifta durvis – ja dzīvo augstceltnē.

Pērkot ratiņus, padomā, vai varēsi ar tiem iekļūt arī savos iecienītākajos veikalos un bieži apmeklētajās vietās! Lai gan durvju izmērs iepirkšanās centros lielākoties ir ratiņiem draudzīgs, grūtības iekļūt pa durvīm var gadīties, piemēram, kādā no mazajiem veikaliņiem.

3. Neaizmirsti par aksesuāriem un papildu funkcijām

Pareizi izvēlēti un klimatiskajiem apstākļiem piemēroti aksesuāri vai ekstras var krietni atvieglot vecāku ikdienu. Meklējot piemērotākos ratiņus, pārliecinies, vai tiem piemīt kādas papildu īpašības vai aksesuāri, piemēram:

silts ratu maiss un ratu cimdi – vecāku un mazuļa komfortam aukstajā laikā;

aizsargplēve pret lietu – sausām pastaigām lietainās dienās;

moskītu tīkls – lai pasargātu mazuli no mušām un citiem kukaiņiem;

iespēja salocīt ratiņus ar vienu roku – ļoti noderīga funkcija gadījumiem, kad vēlies salikt ratiņus, otrā rokā turot mazuli;

maināmi sēdekļa pārvalki – mazuļa dzīve ratiņos nav iespējama bez dažādiem traipiem. Lai bērnu ratiņi allaž būtu tīri, izvēlies modeli, kura sēdvietas pārvalku iespējams noņemt un izmazgāt;

grozs mantu uzglabāšanai – noderēs ne tikai, lai tajā ieliktu, piemēram, grāmatu, dodoties lasīt uz parku, bet arī iepirkumiem. Ja iespējams, izvēlies ratus ar platu grozu, lai atvieglotu mantu ielikšanu un izņemšanu;

ratu rokturis, kura augstumu iespējams mainīt – lai ratiņus ērti varētu stumt ikviens no ģimenes locekļiem, neatkarīgi no auguma garuma.

4. Apsver lietotu ratiņu iegādi

Lai gan bērnu rati ir viens no svarīgākajiem mazuļa dzīves aksesuāriem, to lietošanas ilgums, tāpat kā citām bērnu precēm, nav ļoti liels. Jau pavisam drīz mazulis būs izaudzis no vieniem ratiem un būs nepieciešami nākamie. Turklāt, ko iesākt, ja Tavas ģimenes dzīves veids pieprasa vairāk nekā vienus vai pat divus ratiņus?

Kvalitatīvi, droši un komfortabli rati nav lēti – to iegāde var atstāt robu ģimenes budžetā. Labs veids, kā šādā situācijā ietaupīt, vienlaikus domājot arī par vidi un samazinot pieprasījumu pēc jaunu lietu ražošanas, ir mazuļu braucamrīka iegāde lietotu preču veikalos.

Piemēram, tiešsaistes tirgošanās platformā Andelemandele Tu atradīsi gan teju jaunus, gan saudzīgi lietotus kvalitatīvus un mūsdienīgus ratiņus visām vecuma grupām par daudzkārt zemākām cenām nekā bērnu preču veikalos. Turklāt lietotu ratiņu iegāde nebūt nenozīmē mazāku izvēli. Andelemandele klāstā pieejami visi populāro bērnu ratiņu modeļi, piemēram:

kulbu ratiņi pašiem mazākajiem;

kombinētie bērnu rati 3 in 1 vai 2 in 1;

sporta un aktīvā dzīvesveida rati;

ratiņi dvīnīšiem un trīnīšiem;

ratu konverti un maisi;

sēdeklīši automašīnām;

aksesuāri, piemēram, ratu somas, no lietus aizsargājošas plēves, silti ratu cimdi utt.

Bērnu rati ir Tava mazuļa "mājas ārpus mājām" – iegādājoties kvalitatīvus ratiņus, ērti un droši jutīsies kā mazais, tā mamma un tētis. Ieskaties Andelemandele.lv un atrodi savus ideālos ratiņus jau šodien!