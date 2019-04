Gadsimtu gaitā Parīzes Dievmātes katedrāle ir visas Eiropas kultūras simbols, viens no pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem pieminekļiem.

Katedrāles celtniecība ilga gandrīz divus gadsimtus un beidzās 1345.gadā. Katedrāli katru gadu apmeklē miljoniem cilvēku.

Ugunsgrēks, kas aptvēra vienu no Parīzes galvenajiem simboliem, bija liels. Briesmīgā traģēdija tuvina pareizticīgos un katoļus, piepilda sirdis ar līdzjūtībām visā kristiešu pasaulē. Tagad ugunsgrēks ir nodzēsts, bet cīņa par Notre-Damu tikai sākas — no visām pasaules malām uz Parīzi plūst nauda katedrāles restaurācijai. Notre-Dam ir cerību un skaistuma bāka. Cilvēki no visas pasaules ziedo naudu, lai atgūtu katedrāles ierasto tēlu.

Visiem, kuri nav vienaldzīgi un vēlas veikt savu spēcīgo ieguldījumu katedrāles atjaunošanā, ir iespēja zvanīt uz ziedot:

pa tālruni 90067088 (maksa par vienu zvanu 1,42 eiro)

pa tālruni 90006860 (maksa par vienu zvanu 4,27 eiro)

Visa iekasētā nauda tiks nodota Francijas vēstniecībai Latvijā.