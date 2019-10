Piedalies SPKC bērnu zīmējumu konkursā un iegūsti dāvanu karti

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina piedalīties bērnu zīmējumu konkursā "Neļauj gripai jūs noķert!". Tā mērķis ir rosināt bērnu interesi par tādām veselībai nozīmīgām tēmām kā gripa un tās profilakse, t.sk., vakcinācija, jo bieži vien tieši bērni ir tie, kas uz pozitīvām pārmaiņām un jauniem paradumiem iedrošina gan vecākus, gan plašāku sabiedrību.

Bērnu uzdevums ir attēlot, ko ikdienā cilvēks var darīt, lai neļautu "gripai sevi noķert" (piemēram, katru gadu vakcinēties, regulāri mazgāt rokas, stiprināt imunitāti, vēdināt telpas un tml.).

Konkursā var piedalīties bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Zīmējumi tiks vērtēti divās vecuma kategorijās: no 4 līdz 7 gadiem un no 8 līdz 12 gadiem.

Katrā vecuma kategorijā tiks apbalvoti seši labāko darbu autori, kas balvā iegūs dāvanu karti grāmatu un rakstāmpiederumu iegādei 30 EUR vērtībā, kā arī tiks lūgti savu darbu oriģinālus iesūtīt pa pastu, jo tie tiks iekļauti SPKC tematiskajā kalendārā.

Sagatavotais zīmējums jānofotografē pēc iespējas augstākā kvalitātē un kā WhatsApp ziņa jānosūta šeit. Zīmējumu var iesūtīt gan pats darba autors, gan kāds no vecākiem vai pedagogs. Kopā ar zīmējumu jānorāda zīmējuma autora vārds, vecums, kā arī darba nosaukums.

NB! Fotogrāfijās nedrīkst būt redzama bērna seja!

Zīmējumu konkurss norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim (ieskaitot). Rezultātu paziņošana notiks 6. novembrī SPKC Facebook un Twitter profilos, kā arī draugiem.lv kontā "Sveiks un vesels." Ar labāko darbu autoriem SPKC sazināsies arī personiski.

Spied šeit, lai iepazītos ar pilnu zīmējumu konkursa nolikumu.

Neļauj gripai jūs noķert!