Sagatavo imunitāti rudenim laicīgi

Vasara ir laiks, kad bērns saulē pavada visvairāk laika. Un lai gan varētu šķist, ka ar šiem saules stariem pietiek, lai uzturētu optimālu D vitamīna līmeni, situācija ir tālu no ideālas. D vitamīna sintēzi ādā aizkavē saules aizsargkrēmi un apģērbs, savukārt, neapdomīgi ilgi atrodoties tiešos saules staros, bērna maigā āda var apdegt.

Veselības speciālisti iesaka bērniem saulē atrasties samērīgu laiku un nepieciešamo D vitamīnu uzņemt papildus. Svarīgi saprast, ka D vitamīna līmeni asinīs nav iespējams paaugstināt uzreiz, tas var aizņemt divus mēnešus un pat ilgāk, kamēr organisms uzņemto D vitamīnu pārvērš aktīvā formā un var sākt likt lietā. Šis attiecas gan uz saules stariem, gan D vitamīna papildus lietošanu.

Tā kā nevaram garantēt, ka bērns tiešām katru dienu nonāk atklātos saules staros, pie tam šāds režīms ādai nemaz nav veselīgs, parasti tiek rekomendēts uzņemt papildu D vitamīna pilienus vai D želejvitamīnus, ko bērni aizvien vairāk sākuši iemīļot. Kad bērns paaudzies, D vitamīnu var uzņemt arī kapsulās.

Bet kāpēc D vitamīns vispār bērnam ir svarīgs? Tas ne tikai nodrošina optimālu kaulu attīstību un muskuļu spēku, bet arī veicina imūnās sistēmas normālu darbību, mazina risku saslimt ar augšējo elpceļu slimībām un paaugstina kognitīvās spējas. It sevišķi svarīgs D vitamīns ir gripas laikā – rudenī un ziemā. Ar gripu visvairāk slimo tieši bērni. Sākoties skolai, ne tikai paliek aukstāks, bet skolēniem arī nākas vairāk kontaktēties iekštelpās. Bērni ar gripu slimo vairāk arī tāpēc, ka ir neuzmanīgāki attiecībā pret savu higiēnu un komunicē tuvāk kā pieaugušie.

Var uzskatīt, ka vasara ir izcils laiks, lai sagatavotu sevi un bērnus aukstajam vīrusu laikam. Kāpēc tā? Tā kā ar Latvijas sauli vien nepietiek, lai uzņemtu visu nepieciešamo D vitamīnu un arī uzkrātu rezerves ziemai, tad to jāuzņem papildus ar uztura bagātinātājiem. Reāls efekts no regulāri uzņemta D vitamīna novērojams tikai pēc pāris mēnešiem, līdz ar to, ja gribam būt pasargāti no elpceļu saslimšanām, D vitamīnu jāsāk lietot krietni pirms gripas sezonas iestāšanās – tātad vasarā.

Ģimenēm draudzīgs un efektīvs ir NATEO D vitamīns ar dabiskām sastāvdaļām un īpaši attīrītu eļļu, lai būtu piemērots zīdaiņiem un bērniem, pieaugušajiem un senioriem. Iespējams izvēlēties pilienu, kapsulu un garšīgo želejvitamīnu veidā, lai paceltu D vitamīna līmeni un lai uzturētu esošo līmeni. Visai ģimenei piemērotākā un ekonomiskākā izvēle būs NATEO D pilieni, kur vienā iepakojumā ir līdz pat 250 devām, kas nozīmē, ka D vitamīns pietiks no 6 līdz 8 mēnešiem.

