Stāsts par ģimeniskām Lieldienām, spēlējot galda spēles

Apmaksāta informācija

Pašlaik laikapstākļi ir ļoti neparedzami. Vienu dienu ir ļoti silts, otru līst lietus, bet trešo snieg sniegs un ir ļoti auksts. Bet tas mūs neuztrauc, jo, vai zināt, kas vēl ir tikpat neparedzams? GALDA SPĒLES! Bērni, Līva un Gustavs, katrās brīvdienās skrien pie spēļu plaukta un izvēlas katrs vienu spēli, ko gribētu uzspēlēt. Galu galā katram ir sava gaume, tāpēc arī tētis izvēlēsies vienu spēli. Mamma parasti piekāpjas uz spēlē to, ko grib pārējie. Šoreiz Līva (8 gadi) izvēlas spēli Skiču Drudzis, bet Gustavs (5 gadi) izvēlas spēli Pyramid of Pengqueen. Tētis izvēlas spēli ICECOOL un ICECOOL2. Bet, paga, vai tad katram nebija jāizvēlas tikai viena? Jā, taču abus ICECOOL saliekot kopā iznāk viena liela spēle, bet par to nedaudz vēlāk, jo sākumā mēs spēlēsim bērnu izvēlētās spēles.