Turaidā radošās darbnīcas bērniem 'Ko rāda pulkstenis'

Turaidas muzejrezervāts 18. jūlijā no pulksten 15.00 līdz 17.00 aicina ģimenes ar bērniem piedalīties radošajās darbnīcās "Ko rāda pulkstenis?", kurās bērniem būs iespēja iepazīt dažādus pulksteņu veidus – saules pulksteni, smilšu pulksteni, viduslaiku pils pulksteni un citus, kā arī būs iespēja tikties ar saules pulksteņu pētnieku un astronomu Mārtiņu Gillu. Ar viņu šogad sadarbībā tiek veikta saules pulksteņu padziļināta izpēte, lai izveidotu zinātniski pamatotas saules pulksteņu rekonstrukcijas Turaidas pils pagalmā.

Pulksten 15.30 kopā ar Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāju Guntu Zaķīti visiem būs iespēja doties ekskursijā "Turaidas pils laikrāžu noslēpumi".

Darbnīcās bērniem būs iespēja:

izgatavot saules pulkstenīti,

izveidot īpašo ciparnīcu un kopā ar fizikas skolotāju Jāni Čeksteru izprast, kā pulkstenis strādā un kas tam "vēderā",

sekojot smilšu pulksteņa ritmam, sacensties augstākā pils torņa būvēšanā un Turaidas ziņneša garākā ceļa veidošanā,

izmēģināt muzejrezervāta sagatavoto neparasto galda spēli "Ciemos pie Turaidas fogta".

"Arheoloģiskās izpētes gaitā Turaidas mūra pilī ir atrasti divi viduslaiku saules pulksteņi, kas pieder pie vecākajiem zināmajiem stacionārajiem saules pulksteņiem Latvijā. Viens no tiem ir izgatavots no māla, otrs – no balta kaļķakmens, un tie pašlaik apskatāmi pils ekspozīcijās, kas stāsta par Turaidas pils būvvēsturi un Turaidu Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.–16. gadsimtā. Saules pulksteņi viduslaikos bija nepieciešami reliģisko rituālu laika noteikšanai, daudz retāk tos izmantoja saimnieciskām vajadzībām, un 15.–16. gadsimtā tie bija nepieciešami, lai regulētu stundu skaitīšanu mehāniskajos pulksteņos," atklāj Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne.

Atgādinām, ka muzeja apmeklētājiem joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Pasākumā tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, kā arī ievērotas citas drošības noteikumu vadlīnijas. Radošo darbnīcu laikā, iespējams, tiks veikta fotografēšana un fotoattēli ievietoti Turaidas muzejrezervāta mājaslapā, kā arī muzejrezervāta sociālajos tīklos. Dalība radošajās darbnīcās – Turaidas muzejrezervāta apmeklējuma biļete.